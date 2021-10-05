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Евросоюз (16686) Йозвяк (131)

Евросоюз пока оставляет Украину в списке безопасных стран, - Йозвяк

Евросоюз пока оставляет Украину в списке безопасных стран, - Йозвяк

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк обнародовал информацию о том, что Украина остается в списке безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд в Евросоюз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере. 

Он подчеркнул: "Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет исключена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд (в ЕС, - ред).

По словам Йозвяка, это означает, что Украина пока остается в списке этих стран по крайней мере еще две недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможном исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: Хочешь путешествовать - вакцинируйся
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Топ комментарии
+2
еще пару имитаций "обстрелов" тачек шифиров и страну будут ставить в один ряд с Сомали и Афганистаном... под радостное ржание зеленых идиотов, выбравших зеленого промосковского утырка, который третий год подряд дискредитирует Украину.
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05.10.2021 15:35
+1
Ключевое слово - "пока".
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05.10.2021 15:14
+1
Отак потрохи і ми замість асоційованого члена перешли в розряд третіх країн.. А попереду ще 2,5 роки..
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05.10.2021 16:27
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Вот те на. А Ляшко на .опу падаёт, волает, что тут люди на улицах лежат, хоронить некому.
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05.10.2021 15:11 Ответить
Ключевое слово - "пока".
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05.10.2021 15:14 Ответить
значит надо срочно ехать...
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05.10.2021 15:16 Ответить
Какой то брюссельский корреспондент решает кому можно ехать, а кому нет
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05.10.2021 15:27 Ответить
Этот какой-то корреспондент не ошибается никогда, от слова СОВСЕМ
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05.10.2021 19:38 Ответить
еще пару имитаций "обстрелов" тачек шифиров и страну будут ставить в один ряд с Сомали и Афганистаном... под радостное ржание зеленых идиотов, выбравших зеленого промосковского утырка, который третий год подряд дискредитирует Украину.
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05.10.2021 15:35 Ответить
Поки.....
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05.10.2021 16:13 Ответить
Отак потрохи і ми замість асоційованого члена перешли в розряд третіх країн.. А попереду ще 2,5 роки..
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05.10.2021 16:27 Ответить
Не розганяйте зраду там де її нема.
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05.10.2021 18:54 Ответить
Пока пронесло. Но это не точно.
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05.10.2021 16:42 Ответить
 
 