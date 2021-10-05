Евросоюз пока оставляет Украину в списке безопасных стран, - Йозвяк
Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк обнародовал информацию о том, что Украина остается в списке безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд в Евросоюз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Он подчеркнул: "Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет исключена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд (в ЕС, - ред).
По словам Йозвяка, это означает, что Украина пока остается в списке этих стран по крайней мере еще две недели.
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