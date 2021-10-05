8-летний ребенок погиб в Киеве после падения с 21 этажа, - Нацполиция
В Киеве после падения с 21 этажа погиб 8-летний мальчик
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Сегодня около в 16.20 в полицию поступила информация о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. Предварительно правоохранители установили, что 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Малолетний погиб на месте.
Ребенок проживал с родителями в этом же доме. Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.
После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация, отмечают в полиции.
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Вася Шевченко f77d76ba
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Да-это-я
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