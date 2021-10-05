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Ребенка из Украины смертельно ранили в Польше

Ребенка из Украины смертельно ранили в Польше

В городе Тарнув на юге Польши во время семейной ссоры утром 5 октября смертельно ранен ножом 7-летний мальчик из Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил официальный представитель полиции Тарнова Павел Климек, передает Цензор.НЕТ.

"В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина - граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, в результате ребенок умер", - сообщил Климек.

Он добавил, что врачи пытались спасти жизнь ребенку, но он получил колотые и резаные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Вместе с тем мужчина и женщина с ножевыми ранениями попали в больницу. Полицейские ожидают разрешения врачей, чтобы их допросить.

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Климек сообщил, что все указывает на то, что мужчина и женщина являются супругами, поскольку имеют одинаковую фамилию. Полиция уточняет, был ли погибший мальчик их сыном.

Как сообщил полицейский, ссора началась внутри квартиры, впоследствии мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома, а жена, которая тоже имела ранения, убежала к соседям.

Полицейский сообщил, что украинцы снимали квартиру, в которой произошла трагедия, несколько месяцев, а проживали в Польше несколько лет.

Прокуратура начала следствие по этому делу.

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Топ комментарии
+10
Ні фіга собі Тарантино, і причому тут Польша (винахідники цензорськи)... наша бидлота і в польші бидлота. Дитину шкода...
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05.10.2021 16:35
+10
все имеют ранения...??? что там за фигня была???
жаль маленького мальчика... (упокой Господи его Душу )
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05.10.2021 16:40
+5
При застолье нож нужно держать возле себя, на случай если начнется поножовщина (с)
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05.10.2021 16:34
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При застолье нож нужно держать возле себя, на случай если начнется поножовщина (с)
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05.10.2021 16:34 Ответить
Від мене друзі відразу ховають...
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05.10.2021 16:39 Ответить
Треба запам'тати, Земля маленька
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05.10.2021 16:48 Ответить
Ні фіга собі Тарантино, і причому тут Польша (винахідники цензорськи)... наша бидлота і в польші бидлота. Дитину шкода...
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05.10.2021 16:35 Ответить
Обычная бытовуха, когда муж и жена бились на ножах - ребенок просто подлез под нож, врядли он был участником поножовщины
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05.10.2021 16:42 Ответить
А может был ещё кто-то... Сомневаюсь, что родители нанесли ребёнку колотые и резаные раны. Может задолжали кому "из наших ".
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05.10.2021 17:18 Ответить
дитина бiжить до мами щоб захистити ii чи знайти прихисток вiд ситуацii. а мама нe можe його надати. от його зачeпили ножeм можe навiт обидва! махач з ножeм вiн такий.
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05.10.2021 19:11 Ответить
Який махач?? Жінка - вона і в Африці жінка, хіба що ця профі на ножах. Різані і колоті рани у всіх трьох. Можливий сценарій - ще хтось був в гостях, сиділи до ранку, слово за слово... Першу колоту чоловікові, жінка в крик і ловить теж ножа. Дитя починає з переляку кричати і ловить ножа. Батько на захист і знов ловить, .. Жінка тікає до сусідки. Вбивця покидає житло, а чоловік намагається наздогнати і падає на ножа знов вже на вулиці...
Чим не варіант?
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05.10.2021 19:32 Ответить
можєт ані билі фєхтовальщікамі? Но рядом шпаг нє оказалось і рєшілі на ножах біться?
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05.10.2021 17:29 Ответить
ну так до мами захищати чи шукати захисту i попало
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05.10.2021 19:08 Ответить
Смертельно ранили? Что за дибильная трактовка?! Убили!
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05.10.2021 16:38 Ответить
убили можe означати коли самe на убитого була цiль убити. а тут його могли зачeпити коли махались.
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05.10.2021 19:13 Ответить
все имеют ранения...??? что там за фигня была???
жаль маленького мальчика... (упокой Господи его Душу )
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05.10.2021 16:40 Ответить
шо шо махач був нeхiлий
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05.10.2021 19:14 Ответить
гланая мысль не ребёнок , а Польша, забавно
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05.10.2021 16:48 Ответить
Ну да, главное указать что в Польше произошла эта трагедия. И не важно, что ни Польша, ни поляки к ней не имеют никакого отношения.
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05.10.2021 16:53 Ответить
Стандаптный чтиль журнашлюх, главное привлечь внимание. И не соврал же! Просто акценты расставил. Тварь.
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05.10.2021 16:56 Ответить
Главное, шо поляки о нас подумают. и сдаст ли хозяйка квартиры ее еще раз украинцам.
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05.10.2021 17:14 Ответить
так то ж ти собi сам домальовуєш що там задiянi поляки. а дe факто махач був просто у Польщi.
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05.10.2021 19:15 Ответить
Ребенка из Украины смертельно ранили в Польше
Як людина може сприйняти такий заголовок статті? Перше, що спадає на думку, що якийсь поляк завдав смертельної шкоди дитині.
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05.10.2021 21:22 Ответить
хм а коли ти читаєш украiнцi загинули в автокатастрофi у польщi там тeж лиш поляки збити могли?
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05.10.2021 21:47 Ответить
Ні. Тут можна по-різному сприймати. А ось коли когось побили, або ще страшніше вбили в Польщі, то на думку спадає саме те що написав у попередньому дописі.
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05.10.2021 21:51 Ответить
мeнi нi
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05.10.2021 21:53 Ответить
Ну значить наші сприйняття відмінні.
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05.10.2021 22:09 Ответить
я просто знаю як пишe цeнзор.
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05.10.2021 23:02 Ответить
Я теж знаю але звикнути не можу. Бісить коли у статті може бути протилежне заголовку.
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05.10.2021 23:14 Ответить
кого дитина захищала, що попала під роздачу?
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05.10.2021 17:00 Ответить
Как-то странно. Если нож был у одного из супругов, как так получилось, что ранения оказались у всех? Или они фехтовали на ножах? Или по очереди штыркали друг друга? Или может это их кто-то левый порезал?
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05.10.2021 17:00 Ответить
Фехтовали, а потом разбежались - муж на улицу , жена к соседке... Мутно. Точно был ещё кто-то и не один
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05.10.2021 17:22 Ответить
Слушайте "підлогу...", - він знає, що говорить... Зуб даю... "підлоги" 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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05.10.2021 17:01 Ответить
А на расіі ні одна дитина не загинула. Думай - те, куди їдете.
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05.10.2021 17:08 Ответить
Был похожий случай-ну нажрались естессно люди,побили чашки,ревность там,денежные проблемы и.т.п...кончилось тем что "мама" почикала мужа и с намерением "не доставайся же ты никому" накинулась на ребёнка...мужик не выжил
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05.10.2021 17:11 Ответить
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8263517,awantura-tarnow-nie-zyje-dziecko-rany-klute-policja.html
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05.10.2021 17:36 Ответить
Люди.Я знаю этого ребёнка,хотите верьте хотите нет.
Малыша Зовут Максим Толмасов.И я очень надеюсь что написанное тут не правда.
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06.10.2021 04:28 Ответить
 
 