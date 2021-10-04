РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10924 посетителя онлайн
Новости
5 991 4

Убийство 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом: Досудебное расследование завершено

Убийство 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом: Досудебное расследование завершено

Харьковской областной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении лица, не достигшего возраста уголовной ответственности по факту умышленного убийства 6-летней Мирославы Третяк в пгт. Старый Салтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"Сейчас завершено досудебное расследование, и областной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении 13-летнего парня", - говорится в сообщении.

Напомним, Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. К поискам полиции присоединились неравнодушные.

Нашли ребенка уже мертвым - в заброшенном здании - с признаками насильственной смерти. У нее были ушибы головы и лица.

Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Но, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четырем парням сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского в Чернигове, - прокуратура

Автор: 

дети (6491) прокуратура (5011) убийство (6484) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выродку 13, а значит ничего ему не будет... А надо бы как нибудь гуманно убить. Иначе эта тварь принесёт ещё очень много горя людям!
показать весь комментарий
04.10.2021 11:53 Ответить
а. може щеня убивало дитину по наказу зека а тепер его покривае а мусорам все одно
показать весь комментарий
04.10.2021 12:05 Ответить
Мусорня збила з зека бабло, а за 13-річного нема кому сплатити?
показать весь комментарий
04.10.2021 12:45 Ответить
.................вибачте................ яке їхало - таке й здибало.................... дівчинку, звичайно, шкода..................... але........... - де і які батьки (обох) ???!₴...?
показать весь комментарий
04.10.2021 13:10 Ответить
 
 