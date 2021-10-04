Убийство 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом: Досудебное расследование завершено

Харьковской областной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении лица, не достигшего возраста уголовной ответственности по факту умышленного убийства 6-летней Мирославы Третяк в пгт. Старый Салтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"Сейчас завершено досудебное расследование, и областной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении 13-летнего парня", - говорится в сообщении.

Напомним, Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. К поискам полиции присоединились неравнодушные.

Нашли ребенка уже мертвым - в заброшенном здании - с признаками насильственной смерти. У нее были ушибы головы и лица.

Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Но, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

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