Убийство 6-летней Мирославы под Харьковом: 13-летний подросток признался в преступлении. ФОТО
13-летний парень, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом, признался в преступлении.
Об этом рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".
По его словам, ночью он видел парня и общался с его матерью.
"Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь... То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головушку. Всю ночь и сейчас следователи работают там еще", - отметил Коновалов.
Ребенка нашли в заброшенном здании в Старом Салтове.
"Как они туда зашли? Там сад есть, деревца, яблоки. Видно, хотели поесть яблок ... Они в одном доме жили, на разных этажах, дружили", - сказал Коновалов.
Поселковый голова сочувствует семье девочки: "Очень тяжело".
По его словам, подросток на учете в полиции или соцслужбы не состоял. Сейчас в отделении с ним работают полицейские, психологи.
Напомним, в среду, 28 июля, полиция Харьковской области сообщила о розыске шестилетней Мирославы Третьяк в Старом Салтове. В полицию обратилась мать. По ее словам, дочь около 18:00, 28 июля, пошла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, но не вернулась.
Поиски продолжались с 19:00 почти до полуночи.
В 23:50 девочку нашли мертвой в заброшенном доме с ушибом головы и лица. Сначала об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена", впоследствии подтвердила полиция.
Убийцей девочки полиция назвала 13-летнего парня, с которым в тот день гуляла девочка.
"Готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещение его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области", - сообщили в полиции.
Уголовное производство открыли по ч. 2, п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. По закону (ч. 2 ст. 22 УК) уголовная ответственность за умышленное убийство и другие тяжкие преступления в Украине наступает с 14 лет.
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Обвиняют именно в этом. И основания должны быть серьезные.
Я не обеляю и не защищаю убийцу, но такие обвинения выносят не перевозбудившиеся малолетки. Если там конченный ублюдок, то я только поддержу самое суровое наказание.
Чи панове ліберали чекають, поки цей або інший покидьок вчинить таке з їхніми дітьми/онуками?
Не соромся, дурник.
То, може, перш ніж явити світу свій ідіотизм, спершу головою подумаєш? Адже в голову можна не тільки жерти. Нею і думати можна! Хоча, схоже, це не про тебе.
Фундаментальні принципи лібералізму включають індивідуальні права (на життя, особисту свободу і власність); рівні права і загальна рівність перед законом; вільну ринкову економіку; уряд, що обирається на чесних виборах; прозорість державної влади.
Читати, ущербне, ти вже навчилося, чи лише букви знаєш? А як навчилося, суть прочитаного осягнути можеш? Якщо такий подвиг тобі під силу (в чому я маю великі сумніви), здійсни його:
1. Чи не в праві на самоствердження всіх і кожного? (це те саме, що ти скопіпастило, тільки більш лаконічно).
2. Чи не у подвійних стандартах?
3. Чи не у розмиванні грані між тим, що добре, і тим, що зле?
Як осягнеш своїм міжвушним ганглієм написане, мий ратиці і лягай спати. Дитячий час ся скінчив.
Далі. Ти сам, твої проблеми, рівно як і проблеми твоєї матусі, мені абсолютно не цікаві. І не потрібно переносити їх на мене. Повір, мені вистачає власних проблем. До того ж, я не психіатр, щоб зі своїми проблемами ти звертався до мене.
І наостанок. Зроби ласку - не писюкай мені. Бо відразу відправлю до спаму.
Звісно, тобі вистачає проблем, як і всім шизікам. Лікуйся.
"Браво" харьковским мусороупырям.