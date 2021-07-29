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Новости
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Убийство 6-летней Мирославы под Харьковом: 13-летний подросток признался в преступлении. ФОТО

13-летний парень, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом, признался в преступлении.

Об этом рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

По его словам, ночью он видел парня и общался с его матерью.

"Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь... То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головушку. Всю ночь и сейчас следователи работают там еще", - отметил Коновалов.

Ребенка нашли в заброшенном здании в Старом Салтове.

"Как они туда зашли? Там сад есть, деревца, яблоки. Видно, хотели поесть яблок ... Они в одном доме жили, на разных этажах, дружили", - сказал Коновалов.

Убийство 6-летней Мирославы под Харьковом: 13-летний подросток признался в преступлении 01

Поселковый голова сочувствует семье девочки: "Очень тяжело".

По его словам, подросток на учете в полиции или соцслужбы не состоял. Сейчас в отделении с ним работают полицейские, психологи.

Напомним, в среду, 28 июля, полиция Харьковской области сообщила о розыске шестилетней Мирославы Третьяк в Старом Салтове. В полицию обратилась мать. По ее словам, дочь около 18:00, 28 июля, пошла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, но не вернулась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийцей 6-летней девочки на Харьковщине оказался 13-летний парень, живущий по соседству: подробности от полиции

Поиски продолжались с 19:00 почти до полуночи.

В 23:50 девочку нашли мертвой в заброшенном доме с ушибом головы и лица. Сначала об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена", впоследствии подтвердила полиция.

Убийство 6-летней Мирославы под Харьковом: 13-летний подросток признался в преступлении 02
Фото: сайт полиции

Убийцей девочки полиция назвала 13-летнего парня, с которым в тот день гуляла девочка.

"Готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещение его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области", - сообщили в полиции.

Уголовное производство открыли по ч. 2, п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. По закону (ч. 2 ст. 22 УК) уголовная ответственность за умышленное убийство и другие тяжкие преступления в Украине наступает с 14 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка. ФОТО

дети (6606) убийство (6520) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
Ну все стандартно, сначала убивал щенков, при чем очень жестоко, реакции практически никакой не последовало, у нас вообще в обществе не принято сильно порицать за убийство животных, на всех форумах можно наблюдать кучи защитников догхантеров, ну вот малолетний живодер почувствовал безнаказанность, и как это часто бывает, убивать животных ему стало мало, поэтому он перешел на людей. Вот мне интересно, защитники догхантеров хотели бы, чтобы у них по соседству жил такой ублюдок и играл с ихними дочерями?
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29.07.2021 14:27 Ответить
+13
Жаль, что Декстер существует только в кинематографе.
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29.07.2021 14:02 Ответить
+12
Тюрьма-малолетка место жесткое. Там этого уродца быстро перепрофилируют. Все, кончилась жизнь дурачка малолетнего. Дальше только кошмар.
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29.07.2021 14:03 Ответить
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ну кто его знает. в наше время любой может взять ваши фото из соцсетей и разместить скажем на сайте типа "досуг с проститутками", например. а вы тут не причем и подобным не занимаетесь. или сфотографировать мужика который ждал своих детей из школы, и подписать что это педофил... ну вы поняли.
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29.07.2021 17:37 Ответить
Таке імовірно. Але імовірніше, що мусорня цього разу не бреше.
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29.07.2021 21:28 Ответить
В 14 лет он на полном серьезе замышлял убийство и изнасилование?!
Обвиняют именно в этом. И основания должны быть серьезные.
Я не обеляю и не защищаю убийцу, но такие обвинения выносят не перевозбудившиеся малолетки. Если там конченный ублюдок, то я только поддержу самое суровое наказание.
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29.07.2021 19:42 Ответить
А чого ціхо сидять панове ліберали? Чого стоячи не аплодують? Адже малолітній покидьок так епічно скористався правом на самореалізацію!
Чи панове ліберали чекають, поки цей або інший покидьок вчинить таке з їхніми дітьми/онуками?
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29.07.2021 21:31 Ответить
*******?
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29.07.2021 21:33 Ответить
Долоньки болять, чи що си стало?
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29.07.2021 21:36 Ответить
З твого тупого висеру зрозуміло, що ти думаєш, що ліберали це ті, що виступають за пом'якшення покарань?
Не соромся, дурник.
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29.07.2021 21:39 Ответить
Просвіти мене, о великий гуру лібералізму, а також о титане думки, в чому ж полягає лібералізм? Чи не в праві на самоствердження всіх і кожного? Чи не у подвійних стандартах? Чи не у розмиванні грані між тим, що добре, і тим що зле?
То, може, перш ніж явити світу свій ідіотизм, спершу головою подумаєш? Адже в голову можна не тільки жерти. Нею і думати можна! Хоча, схоже, це не про тебе.
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29.07.2021 21:57 Ответить
Лол, яке ж ти тупе)))

Фундаментальні принципи лібералізму включають індивідуальні права (на життя, особисту свободу і власність); рівні права і загальна рівність перед законом; вільну ринкову економіку; уряд, що обирається на чесних виборах; прозорість державної влади.
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29.07.2021 22:38 Ответить
Ну, про тупість не тобі писюкати, оскільки ти є її втіленням у чистому вигляді .
Читати, ущербне, ти вже навчилося, чи лише букви знаєш? А як навчилося, суть прочитаного осягнути можеш? Якщо такий подвиг тобі під силу (в чому я маю великі сумніви), здійсни його:
1. Чи не в праві на самоствердження всіх і кожного? (це те саме, що ти скопіпастило, тільки більш лаконічно).
2. Чи не у подвійних стандартах?
3. Чи не у розмиванні грані між тим, що добре, і тим, що зле?
Як осягнеш своїм міжвушним ганглієм написане, мий ратиці і лягай спати. Дитячий час ся скінчив.
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29.07.2021 22:50 Ответить
Сільський дурнику, твої псевдо-інтелектуальні висери мають вагу тільки для твоєї мамки, бо вона досі сподівається, що з тебе будуть люди, хоч здоровий глузд і волає...
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29.07.2021 23:02 Ответить
До твого відома, синку, Львів - місто-мільйонник, а не село. Це щоб у твоїй порожній голові хоча б щось було, окрім тирси з копіпастою.
Далі. Ти сам, твої проблеми, рівно як і проблеми твоєї матусі, мені абсолютно не цікаві. І не потрібно переносити їх на мене. Повір, мені вистачає власних проблем. До того ж, я не психіатр, щоб зі своїми проблемами ти звертався до мене.
І наостанок. Зроби ласку - не писюкай мені. Бо відразу відправлю до спаму.
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30.07.2021 01:31 Ответить
Кретинчику, відколи Львів став містом-мільйонником?
Звісно, тобі вистачає проблем, як і всім шизікам. Лікуйся.
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30.07.2021 11:07 Ответить
"ся" це сільський діалект, те, що ти переїхало зі свого села не зробило тебе міським дурником.
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30.07.2021 11:10 Ответить
До спаму, худобо.
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30.07.2021 13:41 Ответить
злидню, шо ти мелеш?))) повертайся до свого села, коровам хвости крутити, не сором Львів.
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30.07.2021 14:40 Ответить
во, такий генетичний львів'янин, як і ти:

Убивство 6-річної Мирослави під Харковом: 13-річний підліток зізнався у злочині - Цензор.НЕТ 490
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30.07.2021 20:47 Ответить
«Признание - царица доказательств».
"Браво" харьковским мусороупырям.
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30.07.2021 10:17 Ответить
Уявляю, що поліціонери робили з тим хлопцем, щоб він "зізнався". Той факт, що для з'ясування, чи було зг'валтування, треба ще місяць експертизи, говорить само за себе. Бо там був і дорослий, раніше судимий...
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01.08.2021 11:21 Ответить
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