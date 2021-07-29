Убийство 6-летней Мирославы под Харьковом: 13-летний подросток признался в преступлении. ФОТО

13-летний парень, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом, признался в преступлении.

Об этом рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

По его словам, ночью он видел парня и общался с его матерью.

"Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь... То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головушку. Всю ночь и сейчас следователи работают там еще", - отметил Коновалов.

Ребенка нашли в заброшенном здании в Старом Салтове.

"Как они туда зашли? Там сад есть, деревца, яблоки. Видно, хотели поесть яблок ... Они в одном доме жили, на разных этажах, дружили", - сказал Коновалов.

Поселковый голова сочувствует семье девочки: "Очень тяжело".

По его словам, подросток на учете в полиции или соцслужбы не состоял. Сейчас в отделении с ним работают полицейские, психологи.

Напомним, в среду, 28 июля, полиция Харьковской области сообщила о розыске шестилетней Мирославы Третьяк в Старом Салтове. В полицию обратилась мать. По ее словам, дочь около 18:00, 28 июля, пошла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, но не вернулась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийцей 6-летней девочки на Харьковщине оказался 13-летний парень, живущий по соседству: подробности от полиции

Поиски продолжались с 19:00 почти до полуночи.

В 23:50 девочку нашли мертвой в заброшенном доме с ушибом головы и лица. Сначала об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена", впоследствии подтвердила полиция.



Фото: сайт полиции

Убийцей девочки полиция назвала 13-летнего парня, с которым в тот день гуляла девочка.

"Готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещение его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области", - сообщили в полиции.

Уголовное производство открыли по ч. 2, п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. По закону (ч. 2 ст. 22 УК) уголовная ответственность за умышленное убийство и другие тяжкие преступления в Украине наступает с 14 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка. ФОТО