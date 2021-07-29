Убивство 6-річної Мирослави під Харковом: 13-річний підліток зізнався у злочині. ФОТО
13-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині.
Про це розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За його словами, вночі він бачив хлопця і спілкувався з його матір'ю.
"Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий… Те, що її убили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку. Всю ніч і зараз слідчі працюють там ще", — сказав Коновалов.
Дитину знайшли у покинутій будівлі у Старому Салтові.
"Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному будинку жили, на різних поверхах, дружили", — сказав Коновалов.
Селищний голова співчуває родині дівчинки: "Дуже тяжко". За його словами, підліток на обліках у поліції або соцслужби не перебував. Нині у відділку з ним працюють поліцейські, психологи.
Нагадаємо, у середу, 28 липня, поліція Харківської області повідомила про розшук шестирічної Мирослави Третяк у Старому Салтові. До поліції звернулася мати. За її словами, донька близько 18:00, 28 липня, пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідом, але не повернулася.
Пошуки тривали з 19:00 майже до опівночі.
О 23:50 дитину знайшли мертвою у покинутому будинку із забиттям голови та обличчя. Спочатку про це повідомили волонтери пошукової групи "Мілена", згодом підтвердила поліція.
Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка.
"Готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області", — повідомили у поліції.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2, п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство. За законом (ч. 2 ст. 22 ККУ) кримінальна відповідальність за умисне вбивство та інші тяжкі злочини в Україні настає з 14 років.
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Обвиняют именно в этом. И основания должны быть серьезные.
Я не обеляю и не защищаю убийцу, но такие обвинения выносят не перевозбудившиеся малолетки. Если там конченный ублюдок, то я только поддержу самое суровое наказание.
Чи панове ліберали чекають, поки цей або інший покидьок вчинить таке з їхніми дітьми/онуками?
Не соромся, дурник.
То, може, перш ніж явити світу свій ідіотизм, спершу головою подумаєш? Адже в голову можна не тільки жерти. Нею і думати можна! Хоча, схоже, це не про тебе.
Фундаментальні принципи лібералізму включають індивідуальні права (на життя, особисту свободу і власність); рівні права і загальна рівність перед законом; вільну ринкову економіку; уряд, що обирається на чесних виборах; прозорість державної влади.
Читати, ущербне, ти вже навчилося, чи лише букви знаєш? А як навчилося, суть прочитаного осягнути можеш? Якщо такий подвиг тобі під силу (в чому я маю великі сумніви), здійсни його:
1. Чи не в праві на самоствердження всіх і кожного? (це те саме, що ти скопіпастило, тільки більш лаконічно).
2. Чи не у подвійних стандартах?
3. Чи не у розмиванні грані між тим, що добре, і тим, що зле?
Як осягнеш своїм міжвушним ганглієм написане, мий ратиці і лягай спати. Дитячий час ся скінчив.
Далі. Ти сам, твої проблеми, рівно як і проблеми твоєї матусі, мені абсолютно не цікаві. І не потрібно переносити їх на мене. Повір, мені вистачає власних проблем. До того ж, я не психіатр, щоб зі своїми проблемами ти звертався до мене.
І наостанок. Зроби ласку - не писюкай мені. Бо відразу відправлю до спаму.
Звісно, тобі вистачає проблем, як і всім шизікам. Лікуйся.
"Браво" харьковским мусороупырям.