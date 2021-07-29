Убивство 6-річної Мирослави під Харковом: 13-річний підліток зізнався у злочині. ФОТО

13-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині.

Про це розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, вночі він бачив хлопця і спілкувався з його матір'ю.

"Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий… Те, що її убили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку. Всю ніч і зараз слідчі працюють там ще", — сказав Коновалов.

Дитину знайшли у покинутій будівлі у Старому Салтові.

"Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному будинку жили, на різних поверхах, дружили", — сказав Коновалов.

Селищний голова співчуває родині дівчинки: "Дуже тяжко". За його словами, підліток на обліках у поліції або соцслужби не перебував. Нині у відділку з ним працюють поліцейські, психологи.

Нагадаємо, у середу, 28 липня, поліція Харківської області повідомила про розшук шестирічної Мирослави Третяк у Старому Салтові. До поліції звернулася мати. За її словами, донька близько 18:00, 28 липня, пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідом, але не повернулася.

Пошуки тривали з 19:00 майже до опівночі.

О 23:50 дитину знайшли мертвою у покинутому будинку із забиттям голови та обличчя. Спочатку про це повідомили волонтери пошукової групи "Мілена", згодом підтвердила поліція.

Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка.

"Готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області", — повідомили у поліції.

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Фото: сайт поліції

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2, п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство. За законом (ч. 2 ст. 22 ККУ) кримінальна відповідальність за умисне вбивство та інші тяжкі злочини в Україні настає з 14 років.

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