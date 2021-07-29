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Новини
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Убивство 6-річної Мирослави під Харковом: 13-річний підліток зізнався у злочині. ФОТО

13-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині.

Про це розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, вночі він бачив хлопця і спілкувався з його матір'ю.

"Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий… Те, що її убили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку. Всю ніч і зараз слідчі працюють там ще", — сказав Коновалов.

Дитину знайшли у покинутій будівлі у Старому Салтові.

"Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному будинку жили, на різних поверхах, дружили", — сказав Коновалов.

Убивство 6-річної Мирослави під Харковом: 13-річний підліток зізнався у злочині 01

Селищний голова співчуває родині дівчинки: "Дуже тяжко". За його словами, підліток на обліках у поліції або соцслужби не перебував. Нині у відділку з ним працюють поліцейські, психологи.

Нагадаємо, у середу, 28 липня, поліція Харківської області повідомила про розшук шестирічної Мирослави Третяк у Старому Салтові. До поліції звернулася мати. За її словами, донька близько 18:00, 28 липня, пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідом, але не повернулася.

Пошуки тривали з 19:00 майже до опівночі.

О 23:50 дитину знайшли мертвою у покинутому будинку із забиттям голови та обличчя. Спочатку про це повідомили волонтери пошукової групи "Мілена", згодом підтвердила поліція.

Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка.

"Готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області", — повідомили у поліції.

Також читайте: Тіло зниклої 6-річної дівчинки виявили на Харківщині: ЗМІ повідомляють про зґвалтування, підозрюють 13-річного підлітка. ФОТО

Убивство 6-річної Мирослави під Харковом: 13-річний підліток зізнався у злочині 02
Фото: сайт поліції

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2, п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство. За законом (ч. 2 ст. 22 ККУ) кримінальна відповідальність за умисне вбивство та інші тяжкі злочини в Україні настає з 14 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції

діти (5182) вбивство (3124) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+18
Ну все стандартно, сначала убивал щенков, при чем очень жестоко, реакции практически никакой не последовало, у нас вообще в обществе не принято сильно порицать за убийство животных, на всех форумах можно наблюдать кучи защитников догхантеров, ну вот малолетний живодер почувствовал безнаказанность, и как это часто бывает, убивать животных ему стало мало, поэтому он перешел на людей. Вот мне интересно, защитники догхантеров хотели бы, чтобы у них по соседству жил такой ублюдок и играл с ихними дочерями?
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29.07.2021 14:27 Відповісти
+13
Жаль, что Декстер существует только в кинематографе.
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29.07.2021 14:02 Відповісти
+12
Тюрьма-малолетка место жесткое. Там этого уродца быстро перепрофилируют. Все, кончилась жизнь дурачка малолетнего. Дальше только кошмар.
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29.07.2021 14:03 Відповісти
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ну кто его знает. в наше время любой может взять ваши фото из соцсетей и разместить скажем на сайте типа "досуг с проститутками", например. а вы тут не причем и подобным не занимаетесь. или сфотографировать мужика который ждал своих детей из школы, и подписать что это педофил... ну вы поняли.
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29.07.2021 17:37 Відповісти
Таке імовірно. Але імовірніше, що мусорня цього разу не бреше.
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29.07.2021 21:28 Відповісти
В 14 лет он на полном серьезе замышлял убийство и изнасилование?!
Обвиняют именно в этом. И основания должны быть серьезные.
Я не обеляю и не защищаю убийцу, но такие обвинения выносят не перевозбудившиеся малолетки. Если там конченный ублюдок, то я только поддержу самое суровое наказание.
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29.07.2021 19:42 Відповісти
А чого ціхо сидять панове ліберали? Чого стоячи не аплодують? Адже малолітній покидьок так епічно скористався правом на самореалізацію!
Чи панове ліберали чекають, поки цей або інший покидьок вчинить таке з їхніми дітьми/онуками?
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29.07.2021 21:31 Відповісти
*******?
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29.07.2021 21:33 Відповісти
Долоньки болять, чи що си стало?
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29.07.2021 21:36 Відповісти
З твого тупого висеру зрозуміло, що ти думаєш, що ліберали це ті, що виступають за пом'якшення покарань?
Не соромся, дурник.
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29.07.2021 21:39 Відповісти
Просвіти мене, о великий гуру лібералізму, а також о титане думки, в чому ж полягає лібералізм? Чи не в праві на самоствердження всіх і кожного? Чи не у подвійних стандартах? Чи не у розмиванні грані між тим, що добре, і тим що зле?
То, може, перш ніж явити світу свій ідіотизм, спершу головою подумаєш? Адже в голову можна не тільки жерти. Нею і думати можна! Хоча, схоже, це не про тебе.
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29.07.2021 21:57 Відповісти
Лол, яке ж ти тупе)))

Фундаментальні принципи лібералізму включають індивідуальні права (на життя, особисту свободу і власність); рівні права і загальна рівність перед законом; вільну ринкову економіку; уряд, що обирається на чесних виборах; прозорість державної влади.
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29.07.2021 22:38 Відповісти
Ну, про тупість не тобі писюкати, оскільки ти є її втіленням у чистому вигляді .
Читати, ущербне, ти вже навчилося, чи лише букви знаєш? А як навчилося, суть прочитаного осягнути можеш? Якщо такий подвиг тобі під силу (в чому я маю великі сумніви), здійсни його:
1. Чи не в праві на самоствердження всіх і кожного? (це те саме, що ти скопіпастило, тільки більш лаконічно).
2. Чи не у подвійних стандартах?
3. Чи не у розмиванні грані між тим, що добре, і тим, що зле?
Як осягнеш своїм міжвушним ганглієм написане, мий ратиці і лягай спати. Дитячий час ся скінчив.
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29.07.2021 22:50 Відповісти
Сільський дурнику, твої псевдо-інтелектуальні висери мають вагу тільки для твоєї мамки, бо вона досі сподівається, що з тебе будуть люди, хоч здоровий глузд і волає...
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29.07.2021 23:02 Відповісти
До твого відома, синку, Львів - місто-мільйонник, а не село. Це щоб у твоїй порожній голові хоча б щось було, окрім тирси з копіпастою.
Далі. Ти сам, твої проблеми, рівно як і проблеми твоєї матусі, мені абсолютно не цікаві. І не потрібно переносити їх на мене. Повір, мені вистачає власних проблем. До того ж, я не психіатр, щоб зі своїми проблемами ти звертався до мене.
І наостанок. Зроби ласку - не писюкай мені. Бо відразу відправлю до спаму.
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30.07.2021 01:31 Відповісти
Кретинчику, відколи Львів став містом-мільйонником?
Звісно, тобі вистачає проблем, як і всім шизікам. Лікуйся.
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30.07.2021 11:07 Відповісти
"ся" це сільський діалект, те, що ти переїхало зі свого села не зробило тебе міським дурником.
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30.07.2021 11:10 Відповісти
До спаму, худобо.
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30.07.2021 13:41 Відповісти
злидню, шо ти мелеш?))) повертайся до свого села, коровам хвости крутити, не сором Львів.
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30.07.2021 14:40 Відповісти
во, такий генетичний львів'янин, як і ти:

Убивство 6-річної Мирослави під Харковом: 13-річний підліток зізнався у злочині - Цензор.НЕТ 490
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30.07.2021 20:47 Відповісти
«Признание - царица доказательств».
"Браво" харьковским мусороупырям.
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30.07.2021 10:17 Відповісти
Уявляю, що поліціонери робили з тим хлопцем, щоб він "зізнався". Той факт, що для з'ясування, чи було зг'валтування, треба ще місяць експертизи, говорить само за себе. Бо там був і дорослий, раніше судимий...
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01.08.2021 11:21 Відповісти
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