Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: Досудове розслідування завершено

Харківська обласна прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру щодо особи, яка не досягла віку кримінальної відповідальності за фактом умисного вбивства 6-річної Мирослави Третяк в смт Старий Салтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Наразі завершено досудове розслідування, та обласною прокуратурою направлено до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно 13-річного хлопця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мирослава Третяк зникла ввечері 28 липня в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

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Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме в його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, і вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

Підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах: школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка.

Хлопець упродовж 30 днів перебуватиме у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.