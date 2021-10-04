УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини
5 991 4

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: Досудове розслідування завершено

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: Досудове розслідування завершено

Харківська обласна прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру щодо особи, яка не досягла віку кримінальної відповідальності за фактом умисного вбивства 6-річної Мирослави Третяк в смт Старий Салтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Наразі завершено досудове розслідування, та обласною прокуратурою направлено до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно 13-річного хлопця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мирослава Третяк зникла ввечері 28 липня в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме в його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, і вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

Підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах: школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка.

Хлопець упродовж 30 днів перебуватиме у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: 

діти (5064) прокуратура (3675) вбивство (3088) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выродку 13, а значит ничего ему не будет... А надо бы как нибудь гуманно убить. Иначе эта тварь принесёт ещё очень много горя людям!
показати весь коментар
04.10.2021 11:53 Відповісти
а. може щеня убивало дитину по наказу зека а тепер его покривае а мусорам все одно
показати весь коментар
04.10.2021 12:05 Відповісти
Мусорня збила з зека бабло, а за 13-річного нема кому сплатити?
показати весь коментар
04.10.2021 12:45 Відповісти
.................вибачте................ яке їхало - таке й здибало.................... дівчинку, звичайно, шкода..................... але........... - де і які батьки (обох) ???!₴...?
показати весь коментар
04.10.2021 13:10 Відповісти
 
 