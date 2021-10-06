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ОБСЕ (4855)

Наемники РФ размещают танки м ББМ на Донбассе, - отчет ОБСЕ. Таблица

Наемники РФ размещают танки м ББМ на Донбассе, - отчет ОБСЕ. Таблица

Наемники РФ размещают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 5 октября 2021 г.

Так, СММ зафиксировала 3 танка, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 37 км к северо-востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала 10 танков на полигоне вблизи н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска).

Также ОБСЕ отметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Так, в районе н.п. Долгое на Луганщине беспилотник ОБСЕ зафиксировал 5 бронированных машин, еще одну боевую бронированная машину наблюдатели увидели на полигоне возле н. п. Новоселовка в Донецкой области.

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Наемники РФ размещают танки м ББМ на Донбассе, - отчет ОБСЕ 01
Наемники РФ размещают танки м ББМ на Донбассе, - отчет ОБСЕ 02
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Зебобики, вы знаете, что такое FinCEN? Вот зеленский уже в курсе
ПЫСЫ: танки на Донбассе уже лет 7 как не новость.
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06.10.2021 07:49 Ответить
На ці дії наш Найвелічайший миротворець має відвести ще далі наші війська на відстань вистрілу танка. І так робити постійно, як він сміявся в Москві "отодвигать границу". Ви подумали, що він жартував? Ні, він говорив правду і проросійським це бальзам на серце, а якого проукраїнські голосували за оце?
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06.10.2021 08:20 Ответить
ЗЕ! не до войны. У него своих проблем куча
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06.10.2021 09:19 Ответить
было бы смешно, если бы перспектива не была такой печальной
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06.10.2021 09:36 Ответить
После захвата Крыма, кгбешное ботоксное чмо, показало что ему глубоко плевать на все законы, договорённости, конвенции, нормы и так далее. С рашкой никогда ни о чём нельзя договариваться!
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06.10.2021 17:53 Ответить
 
 