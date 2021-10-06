Найманці РФ розміщують танки і ББМ на Донбасі, - звіт ОБСЄ. Таблиця

Найманці РФ розміщують танки та іншу військову техніку на Донбасі, порушуючи домовленості про відведення озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 5 жовтня 2021 р.

Так, СММ зафіксувала 3 танки, розміщені в порушення ліній відведення на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний уряду, 37 км на північний схід від Донецька).

За лініями відведення, але поза виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 10 танків на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (непідконтрольний уряду, 27 км на північний захід від Луганська).

Також в ОБСЄ відзначили ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки. Так, у районі н.п. Довге на Луганщині безпілотник ОБСЄ зафіксував 5 броньованих машин, ще одну бойову броньовану машину спостерігачі побачили на полігоні біля н. п. Новоселівка в Донецькій області.

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