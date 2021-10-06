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ОБСЄ (3481)

Найманці РФ розміщують танки і ББМ на Донбасі, - звіт ОБСЄ. Таблиця

Найманці РФ розміщують танки і ББМ на Донбасі, - звіт ОБСЄ. Таблиця

Найманці РФ розміщують танки та іншу військову техніку на Донбасі, порушуючи домовленості про відведення озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 5 жовтня 2021 р.

Так, СММ зафіксувала 3 танки, розміщені в порушення ліній відведення на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний уряду, 37 км на північний схід від Донецька).

За лініями відведення, але поза виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 10 танків на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (непідконтрольний уряду, 27 км на північний захід від Луганська).

Також в ОБСЄ відзначили ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки. Так, у районі н.п. Довге на Луганщині безпілотник ОБСЄ зафіксував 5 броньованих машин, ще одну бойову броньовану машину спостерігачі побачили на полігоні біля н. п. Новоселівка в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: Росія продовжує підтримувати й управляти конфліктом на Донбасі

Найманці РФ розміщують танки і ББМ на Донбасі, - звіт ОБСЄ 01
Найманці РФ розміщують танки і ББМ на Донбасі, - звіт ОБСЄ 02

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Зебобики, вы знаете, что такое FinCEN? Вот зеленский уже в курсе
ПЫСЫ: танки на Донбассе уже лет 7 как не новость.
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06.10.2021 07:49 Відповісти
На ці дії наш Найвелічайший миротворець має відвести ще далі наші війська на відстань вистрілу танка. І так робити постійно, як він сміявся в Москві "отодвигать границу". Ви подумали, що він жартував? Ні, він говорив правду і проросійським це бальзам на серце, а якого проукраїнські голосували за оце?
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06.10.2021 08:20 Відповісти
ЗЕ! не до войны. У него своих проблем куча
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06.10.2021 09:19 Відповісти
было бы смешно, если бы перспектива не была такой печальной
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06.10.2021 09:36 Відповісти
После захвата Крыма, кгбешное ботоксное чмо, показало что ему глубоко плевать на все законы, договорённости, конвенции, нормы и так далее. С рашкой никогда ни о чём нельзя договариваться!
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06.10.2021 17:53 Відповісти
 
 