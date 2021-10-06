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Новости Отставка Разумкова
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"Слуга народа" считает нынешнюю повестку дня Рады нелегитимной, - спикер фракции Палийчук

Сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция "Слуга народа" считает, что нынешняя повестка дня Верховной Рады, размещенная на официальном сайте парламента, является нелегитимной, поскольку спикер ВР так и не собрал согласительный совет для ее принятия", - говорится в сообщении.

По словам Палийчук, фракция считает заявление спикера ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета,  просто затягиванием времени.

"По нелегитимной повестке дня мы не будем проводить заседания, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения. Он состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменением границ населенных пунктов, разнообразные ратификации и тому подобное.

Также сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Данил Гетманцев", - добавила спикер фракции.

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Автор: 

ВР (29246) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+14
Все що буде твориться в ВР буде тепер нелегітимно.
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06.10.2021 10:47
+7
После того как слуги наплевали на регламент, все что будет после нелегитимно
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06.10.2021 10:49
+5
Кожен день не працюючої ради це благо для українського народу та державі в цілому. Не працюйте довше
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06.10.2021 10:50
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Все що буде твориться в ВР буде тепер нелегітимно.
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06.10.2021 10:47 Ответить
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06.10.2021 10:59 Ответить
Скажений принтер.
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06.10.2021 10:49 Ответить
После того как слуги наплевали на регламент, все что будет после нелегитимно
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06.10.2021 10:49 Ответить
Кожен день не працюючої ради це благо для українського народу та державі в цілому. Не працюйте довше
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06.10.2021 10:50 Ответить
Восстание обезьян...
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06.10.2021 11:02 Ответить
Зебезьян будет точнее
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06.10.2021 11:13 Ответить
Може й недоречно, але нещодавно проходив повз перукарні в який підстригався напередодні виборів 2019 року і майстри, якої з захопленням і сміхом обговорювали свій вибір (клоуна)... Вже закрита... Хотілося б зараз їх почути...
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06.10.2021 11:24 Ответить
гетманцев зарабатывает себе на сосну, не корабельную
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06.10.2021 11:13 Ответить
мало им власти было, решили все захватить

хотя что през в открытую управляет своей шайкой парламенте, которые обязывают голосовать все как один, уже предмет расследования
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06.10.2021 11:15 Ответить
 
 