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Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта. СПИСОК маршрутов

Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта. СПИСОК маршрутов

Движение по Киеву сегодня будет ограничено с 08:00 до 23:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram. 

В связи с прибытием в Киев иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября будет ограничено движение по маршрутам:

- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);

- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);

- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

- Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;

- улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;

- улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;

- бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);

улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);

- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);

- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);

- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);

- улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатикская (от Гаванского моста до Почтовой площади);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте. ФОТОрепортаж

- улица Боричев Ток;

- Владимирский спуск;

- улица Михайловская;

- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);

- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);

- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);

- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);

- мост Метро;

- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)

Киев (25521) транспорт (1758)


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Вобщем Киев встал
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06.10.2021 11:14 Ответить
возитимуть Найвеличнішого?
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06.10.2021 11:21 Ответить
На Київщині почалися українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021: захист аеродромів за стандартами НАТО


У Василькові Київської області на базі Об'єднаного центру та бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ розпочались українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021.

Про це https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/4932787573417350 інформує служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

Повітряні сили перейняли естафету у Військово-Морських сил ЗСУ щодо проведення двосторонніх навчань серії Warrior Watcher-2021.

До навчань долучаються вперше представники армійської авіації Сухопутних військ.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021 уже третій рік поспіль проходять в Україні та є важливим заходом підготовки міжнародного характеру, який спрямований на поглиблення знань і набуття практичних навичок особового складу Збройних сил України щодо оцінювання ризиків та планування захисту аеродромів і критичних об'єктів інфраструктури за процедурами та стандартами держав-членів НАТО.
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06.10.2021 11:23 Ответить
А кто кроме Израиля ещё приехал ?
Говорится так, словно делегаций не одна.
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06.10.2021 11:43 Ответить
 
 