Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта. СПИСОК маршрутов
Движение по Киеву сегодня будет ограничено с 08:00 до 23:00.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
В связи с прибытием в Киев иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября будет ограничено движение по маршрутам:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
- Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;
- улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;
- улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;
- бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);
улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
- улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатикская (от Гаванского моста до Почтовой площади);
- улица Боричев Ток;
- Владимирский спуск;
- улица Михайловская;
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);
- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);
- мост Метро;
- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)
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У Василькові Київської області на базі Об'єднаного центру та бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ розпочались українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021.
Про це https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/4932787573417350 інформує служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".
Повітряні сили перейняли естафету у Військово-Морських сил ЗСУ щодо проведення двосторонніх навчань серії Warrior Watcher-2021.
До навчань долучаються вперше представники армійської авіації Сухопутних військ.
Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021 уже третій рік поспіль проходять в Україні та є важливим заходом підготовки міжнародного характеру, який спрямований на поглиблення знань і набуття практичних навичок особового складу Збройних сил України щодо оцінювання ризиків та планування захисту аеродромів і критичних об'єктів інфраструктури за процедурами та стандартами держав-членів НАТО.
Говорится так, словно делегаций не одна.