Отставка Разумкова - месть за скандал с законом об олигархах, - Atlantic Council
Попытка снять Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады связана с его нежеланием нарушать закон и регламент при голосовании за так называемый закон об олигархах.
Такое мнение высказала заместитель председателя Atlantic Council Мелинда Харин (Melinda Haring).
"Отставка спикера парламента Украины является существенной, поскольку он настаивает на том, чтобы парламент соблюдал процедурные правила и мог сказать нет Зеленскому. Если они могут это сделать, это еще один признак "укрепления" власти Зе ", - написала Мелинда Харин в Twitter.
Она прикрепила также сообщение журналиста BuzzFeed News Кристофера Миллера (Christopher Miller), который прямо связал отставку спикера с его нежеланием нарушать регламент по скандальному закону об олигархах.
"Драма в Раде. Партия президента Зеленского отстранила спикера на два заседания из-за того, что он спорил относительно недавно принятого законопроекта об олигархах", - написал журналист в Twitter.
Делегат Германии в ПАСЕ Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon) заявила о нарушении процедуры во время отстранения Разумкова.
"Инициатива руководства "Слуги Народа" временно приостановить полномочия спикера Рады Дмитрия Разумкова. Готовится полная отставка. Это очень волнует, особенно, учитывая возможные нарушения процедуры в процессе. Мы в ПАСЕ внимательно следим за вопросом Разумкова ", - заявила Виола фон Крамон-Таубадель.
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Десять негритят отправились обедать,
Один поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоём остались.
Двое негритят легли на солнцепёке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритёнок поглядел устало, он пошёл повесился, и никого не стало.
Так от, що буде, якщо у G7 не визнають ні зняття, ні "обрання" нового Голову Верховної ради?
Поверхностная, *****...