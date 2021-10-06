Відставка Разумкова - помста за скандал із законом про олігархів, - Atlantic Council

Спроба зняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради пов’язана з його небажанням порушувати закон і регламент під час голосування за так званий закон про олігархів.

Таку думку висловила заступниця голови Atlantic Council Мелінда Харін (Melinda Haring).

"Звільнення спікера парламенту України є суттєвим, оскільки він наполягає на тому, щоб парламент дотримувався процедурних правил і міг сказати ні Зеленському. Якщо вони можуть це зробити, це ще одна ознака "зміцнення" влади Зе", - написала Мелінда Харін у своєму Twitter.

Вона прикріпила також допис журналіста BuzzFeed News Крістофера Міллера (Christopher Miller), який прямо пов’язав відставку спікера з його небажанням порушувати регламент щодо скандального закону про олігархів.

"Драма в Раді. Партія президента Зеленського відсторонила спікера на два засідання через те, що він сперечався щодо нещодавно ухваленого законопроєкту про олігархів", - написав журналіст у Twitter.

Делегат Німеччини в ПАРЄ Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon) заявила про порушення процедури під час відсторонення Разумкова.

"Ініціатива керівництва "Слуги Народу" тимчасово призупинити повноваження спікера Ради Дмитра Разумкова. Готується повна відставка. Це надзвичайно хвилює, особливо, враховуючи можливі порушення процедури в процесі. Ми в ПАРЄ уважно стежимо за питанням Разумкова", - заявила Віола фон Крамон-Таубадель.