Відставка Разумкова - помста за скандал із законом про олігархів, - Atlantic Council
Спроба зняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради пов’язана з його небажанням порушувати закон і регламент під час голосування за так званий закон про олігархів.
Таку думку висловила заступниця голови Atlantic Council Мелінда Харін (Melinda Haring).
"Звільнення спікера парламенту України є суттєвим, оскільки він наполягає на тому, щоб парламент дотримувався процедурних правил і міг сказати ні Зеленському. Якщо вони можуть це зробити, це ще одна ознака "зміцнення" влади Зе", - написала Мелінда Харін у своєму Twitter.
Вона прикріпила також допис журналіста BuzzFeed News Крістофера Міллера (Christopher Miller), який прямо пов’язав відставку спікера з його небажанням порушувати регламент щодо скандального закону про олігархів.
"Драма в Раді. Партія президента Зеленського відсторонила спікера на два засідання через те, що він сперечався щодо нещодавно ухваленого законопроєкту про олігархів", - написав журналіст у Twitter.
Делегат Німеччини в ПАРЄ Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon) заявила про порушення процедури під час відсторонення Разумкова.
"Ініціатива керівництва "Слуги Народу" тимчасово призупинити повноваження спікера Ради Дмитра Разумкова. Готується повна відставка. Це надзвичайно хвилює, особливо, враховуючи можливі порушення процедури в процесі. Ми в ПАРЄ уважно стежимо за питанням Разумкова", - заявила Віола фон Крамон-Таубадель.
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Десять негритят отправились обедать,
Один поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоём остались.
Двое негритят легли на солнцепёке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритёнок поглядел устало, он пошёл повесился, и никого не стало.
Так от, що буде, якщо у G7 не визнають ні зняття, ні "обрання" нового Голову Верховної ради?
Поверхностная, *****...