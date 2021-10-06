"Газпрому" экономически невыгодно наращивать объемы транзита газа через Украину, - Путин..."

"Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится дешевле.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Увеличивать объем (прокачки газа через Украину. - Ред.) для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", - уверяет Путин.

По его словам, доставка газа в Европу по новым маршрутам экономически дешевле примерно на 3 млрд долларов. При этом он отметил, что "Газпром" никогда не отказывался увеличивать поставки в Европу при наличии соответствующих заявок.

Путин также утверждает, что Россия может вновь выйти на рекордные показатели поставок энергоносителей в Европу, включая газ.