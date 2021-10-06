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Газ (9404) Газпром (3145) путин (30489) россия (93025) Транзит газа (347)

"Газпрому" экономически невыгодно наращивать объемы транзита газа через Украину, - Путин

"Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится дешевле.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Увеличивать объем (прокачки газа через Украину. - Ред.) для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", - уверяет Путин.

По его словам, доставка газа в Европу по новым маршрутам экономически дешевле примерно на 3 млрд долларов. При этом он отметил, что "Газпром" никогда не отказывался увеличивать поставки в Европу при наличии соответствующих заявок.

Путин также утверждает, что Россия может вновь выйти на рекордные показатели поставок энергоносителей в Европу, включая газ.

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Топ комментарии
+27
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06.10.2021 15:45
+20
Поразительное сходство
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06.10.2021 15:47
+19
ну вот вам і один брацкій на рот, хто ще повірить кацапському падлу?
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06.10.2021 15:41
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ну вот вам і один брацкій на рот, хто ще повірить кацапському падлу?
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06.10.2021 15:41 Ответить
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06.10.2021 15:43 Ответить
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06.10.2021 15:45 Ответить
Поразительное сходство
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06.10.2021 15:47 Ответить
Це свинарчук?
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06.10.2021 15:48 Ответить
Свинарчук зеленського
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06.10.2021 15:49 Ответить
Не Колыван!
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06.10.2021 16:01 Ответить
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06.10.2021 15:51 Ответить
О, це ж нові обличчя.
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06.10.2021 16:18 Ответить
ПТН ХЙО ...ПТН ПНХ ..
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06.10.2021 15:42 Ответить
Ботоксной мрази языком чесать-что с горки катиться.
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06.10.2021 15:42 Ответить
Ну они к этому последовательно шли начиная с 2010-года. Чему тут удивляться.
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06.10.2021 16:15 Ответить
Кацапы постоянно рассказывают своим лохам,что Украине приходится платить за транзит. А разве другие страны не берут за это деньги ? И разве тариф отличен от общемирового ?
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06.10.2021 15:43 Ответить
думаю наші владні олухи вже 30 років беруть мізерну символічну плату за транзит(
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06.10.2021 15:45 Ответить
ОЛухи это мы с вами. Они же ее делят между собой.Лишнюю плату.
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06.10.2021 15:50 Ответить
От і вір цому поцу, то каже що можуть перевищити об*єм транзиту газу по договору через Україну, а потім заявляє що це економічно невигідно.
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06.10.2021 15:44 Ответить
***** розриває міжнародні угоди

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06.10.2021 15:53 Ответить
врет как сивый мерин. если б это было правдой, уже бы такой хай подняли бы лет 10 назад.
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06.10.2021 15:48 Ответить
однозначно через Украину дешевле чем по Европе качать, причем я думаю сильно дешевле
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06.10.2021 15:49 Ответить
думай быстрей, потому что тебя- грабят !
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06.10.2021 15:54 Ответить
венгерским гусям было экономически невыгодно
находится в морозильнике руцкого магазина
и они заказали себе приговор суда и бульдозер
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06.10.2021 15:49 Ответить
При таких ценах Газпром озолотится.
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06.10.2021 15:53 Ответить
И какие у вас цены?) Сильно озолотился?)))
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06.10.2021 15:56 Ответить
У нас стабильно, 147.
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06.10.2021 16:02 Ответить
128,5$ для Беларуси, вообще-то. В том числе и на 2022 год.
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06.10.2021 16:16 Ответить
Компи би викинули на всяк випадок, бо гебня за айтішників прийме, ще на ЦН заходите, розстріляє квартиру з гаубіци.
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06.10.2021 17:19 Ответить
они ш, против колхозного председателя не идут... ну ничего, я ещё устрою вам концерт

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06.10.2021 17:24 Ответить
И как он на вас зарабатывает, если даже у себя в рашке продает дороже?)
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06.10.2021 18:50 Ответить
фуйло решил на войнушки немного подкопить
у озабоченных забрать - озолоченным - отдать
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06.10.2021 15:57 Ответить
Только если цена останется на этом уровне, или хотя бы высокой, продолжительное время. Это спорадическая спекулятивная цена.
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06.10.2021 15:58 Ответить
О, как))) Турки, и остальные, наверное еще и сами доплачивают за прокачку газа по своей территории)))
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06.10.2021 15:54 Ответить
По Турции там кусочек проходит, вряд ли они много за это берут. В Болгарию наверняка дешевле выходит. В Венгрию наверняка дороже.
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06.10.2021 16:22 Ответить
По Турции, Болгарии и Сербии до половины акций принадлежат Газпрому. По Венгрии не знаю, но может и там так.
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06.10.2021 16:27 Ответить
ху@ло известный энономиЗд и честнейший человек , брехать не станет
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06.10.2021 15:57 Ответить
Через Украину цена прокачки 38,1 доллара за 1000 кубов. По СП-1 - 25 долларов за 1000 кубов. Дешевле всего по Ямал-Европа через Польшу, там, вообще, по заканчивающемуся контракту 7 долларов за 1000 кубов, почему поляки и взбеленились. По Турецкому потоку не знаю, он длиннее на 400 км, но принадлежит, большей частью Газпрому, та что платят сами себе.
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06.10.2021 15:59 Ответить
38 за 1000 это в рамках 40 млрд. в год. Все что выше - транзит дороже.
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06.10.2021 16:01 Ответить
Там всего-то 3 миллиарда кубов за год свыше законтрактованных 40 миллиардов. Очень немного. Сделано это, я полагаю, для того, чтобы показать Европе, что Газпром не дискриминирует Украину.
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06.10.2021 16:19 Ответить
Угу, Україна купляла 50 млрд кубів до 2014, тепер "купляє" на три лярди вигідніше для Москви...
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06.10.2021 17:21 Ответить
Дякуючи Росії альтернативна енергетика розвивається і я все думаю,а хто реально куплятиме газ по одній тисячі доларів,адже це ціна спотова,тобто цей газ потрібно буде ще купити,фізично оплатити і цей газ не російський,тобто Газпром пока не торгує.Вам не хочеться подумати ,а що це???Чи стане Німеччина все це оплачувати.Виборці сказали партії Меркель фе і як би не наш Кличко,який агітував за цю партію,то фе було б дуже плачевним.
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06.10.2021 15:59 Ответить
Ну да, Кличко теперь определяет тренды внутренней политики в Германии, странно, что до сих пор на канцлера не баллотировался.
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06.10.2021 16:04 Ответить
Не вводьте себе в оману відносно так званої "зеленої" енергетики. Доти доки не зʼявляться дешеві та екологічні засоби її накопичення та зберігання вона газу не конкурент. Доречі вона зараз в такому стані доволі затратна. Тому доказ так звані "зелені" тарифи. Бо обладнання для видобутку цієї енергії досить технологічне, та обслуговування його теж вимагає суттєвих витрат. Майбутнє безумовно за альтернативною енергетикою. Але цей шлах ще треба пройти. В данний час вона знаходиться на початку цього шляху.
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06.10.2021 16:22 Ответить
Если цена не упадет Европе придется возвращаться к углю. Самое смешное что существенно нарастить поставки угля в Европу может только рашка.
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06.10.2021 16:01 Ответить
Саме дивне, що ривка споживання газа Європою нема, тобто на рості цін хтось заробляє, і щось мені підказує, що це простий народ Московії. Можливо хоч мешканці Чити отримають газ не в балонах, а трубою.
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06.10.2021 17:24 Ответить
а придуркувата комсомолка меркель зупинила третину всiх атомних енергоблокiв...
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06.10.2021 18:16 Ответить
цянь (бреше)
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06.10.2021 16:02 Ответить
Обгромная благодарность Адольфовне и ее шобло...Клоун по этому вопросу что то внятное можит прочитать из шпаргалки?...
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06.10.2021 16:06 Ответить
З цього приводу можна сказати тільки одне- путєн- *****.
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06.10.2021 16:11 Ответить
Допустим, это правда. Думаю, что это железобетонный экономический аргумент (политика-это отдельная история) для Европы и Америки. А что с этой информацией будет делать Украина?
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06.10.2021 16:11 Ответить
Газ по гривні за куб…

Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…

Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…

Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…

В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч конопля…
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06.10.2021 16:16 Ответить
Так ось ти яке, зелене переможище.
І за це вони врятували від краху "грязЬпром", відкликавши багатомільярдні позови.

21.12.2019

"Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. ", - повідомив Єрмак. Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
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06.10.2021 16:19 Ответить
ду да...транзитить через черно море,турцию, болгарию, сербию в венгрию -выгодно а напрямую через Украину в Цыганию--невыгодно))...че там цар залесский бухают?))
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06.10.2021 17:40 Ответить
Не хочет Путин травить Украину вонючим газом. Жалеет видно. Один народ.
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06.10.2021 17:53 Ответить
пуйло - "Газпром" ніколи не відмовлявся збільшувати поставки в Європу за наявності відповідних заявок.

бреше сволота.

тiльки на спотовому ринку такi скаженi цiни i тiльки через те. що паРаша вiдмовилась туди продовати скраплений газ i до того ж не поспiшає наповнювати газосховища перед зимою. зроблено це для тиску.

по довготривалим контрактам там i близько таких цiн нема.

звичайно, це тиск, щоб дозволили сраний сєвєрнай пiлять паток2.

нi в якому разi не потрiбно пiддаватись тиску паРашi!

правила газових директив ЕС повиннi виконуватись!

дати дозвiл через рiк i тiльки на половину потужностi газогону.
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06.10.2021 18:14 Ответить
А остальной транзит через Украину. Вонючий агрессорский газ будет отравлять чистый воздух прекрасной Украины. Прекратить транзит и только.
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06.10.2021 18:36 Ответить
От же тупой дибил цей Пуйло.Чувак,если ты настроил кучу магистралей,это не отменяет других поставщиков и желания покупать у них,а не у такого тупого дятла как ты
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06.10.2021 19:02 Ответить
При Шевченко жили без газа и ничего. А хатынкы яки малевнычи крыти очеретом.
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06.10.2021 19:16 Ответить
Бу-га-га-га-а... а в цей час на каазлабаде кацапы , на мокшинских болотах, давали дули царевне лягушке , бо в хатi без димаря не всидиш, когда кокцапка варит СЧи, розвiвши каганець... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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06.10.2021 20:47 Ответить
Ага... А ну давайте тоді українську трубу на метал... Побачимо, як Пуйло з гЄвропєйцями завиє!
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06.10.2021 19:21 Ответить
"Газпрому" экономически невыгодно наращивать объемы транзита газа через Украину, - Путин..."

Редакція! Прошу виправити. Президент російської ********* не путін, а *****!
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06.10.2021 19:36 Ответить
 
 