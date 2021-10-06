"Газпрому" экономически невыгодно наращивать объемы транзита газа через Украину, - Путин
"Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится дешевле.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Увеличивать объем (прокачки газа через Украину. - Ред.) для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", - уверяет Путин.
По его словам, доставка газа в Европу по новым маршрутам экономически дешевле примерно на 3 млрд долларов. При этом он отметил, что "Газпром" никогда не отказывался увеличивать поставки в Европу при наличии соответствующих заявок.
Путин также утверждает, что Россия может вновь выйти на рекордные показатели поставок энергоносителей в Европу, включая газ.
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находится в морозильнике руцкого магазина
и они заказали себе приговор суда и бульдозер
у озабоченных забрать - озолоченным - отдать
Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…
Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…
Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…
В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч конопля…
І за це вони врятували від краху "грязЬпром", відкликавши багатомільярдні позови.
21.12.2019
"Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. ", - повідомив Єрмак. Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
бреше сволота.
тiльки на спотовому ринку такi скаженi цiни i тiльки через те. що паРаша вiдмовилась туди продовати скраплений газ i до того ж не поспiшає наповнювати газосховища перед зимою. зроблено це для тиску.
по довготривалим контрактам там i близько таких цiн нема.
звичайно, це тиск, щоб дозволили сраний сєвєрнай пiлять паток2.
нi в якому разi не потрiбно пiддаватись тиску паРашi!
правила газових директив ЕС повиннi виконуватись!
дати дозвiл через рiк i тiльки на половину потужностi газогону.
Редакція! Прошу виправити. Президент російської ********* не путін, а *****!