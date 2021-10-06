"Газпрому" економічно невигідно нарощувати обсяги транзиту газу через Україну, - Путін

"Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу в Європу через Україну, оскільки транспортування альтернативними маршрутами обходиться дешевше.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Збільшувати обсяг (прокачування газу через Україну. - Ред.) для "Газпрому" економічно невигідно. Це дорожче", - запевняє Путін.

За його словами, доставка газу до Європи за новими маршрутами економічно дешевше приблизно на 3 млрд доларів. При цьому він зазначив, що "Газпром" ніколи не відмовлявся збільшувати поставки в Європу за наявності відповідних заявок.

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Путін також стверджує, що Росія може знову вийти на рекордні показники поставок енергоносіїв у Європу, включаючи газ.