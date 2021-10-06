"Газпрому" економічно невигідно нарощувати обсяги транзиту газу через Україну, - Путін
"Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу в Європу через Україну, оскільки транспортування альтернативними маршрутами обходиться дешевше.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Збільшувати обсяг (прокачування газу через Україну. - Ред.) для "Газпрому" економічно невигідно. Це дорожче", - запевняє Путін.
За його словами, доставка газу до Європи за новими маршрутами економічно дешевше приблизно на 3 млрд доларів. При цьому він зазначив, що "Газпром" ніколи не відмовлявся збільшувати поставки в Європу за наявності відповідних заявок.
Путін також стверджує, що Росія може знову вийти на рекордні показники поставок енергоносіїв у Європу, включаючи газ.
Топ коментарі
+27 kuba
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находится в морозильнике руцкого магазина
и они заказали себе приговор суда и бульдозер
у озабоченных забрать - озолоченным - отдать
Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…
Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…
Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…
В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч конопля…
І за це вони врятували від краху "грязЬпром", відкликавши багатомільярдні позови.
21.12.2019
"Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. ", - повідомив Єрмак. Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
бреше сволота.
тiльки на спотовому ринку такi скаженi цiни i тiльки через те. що паРаша вiдмовилась туди продовати скраплений газ i до того ж не поспiшає наповнювати газосховища перед зимою. зроблено це для тиску.
по довготривалим контрактам там i близько таких цiн нема.
звичайно, це тиск, щоб дозволили сраний сєвєрнай пiлять паток2.
нi в якому разi не потрiбно пiддаватись тиску паРашi!
правила газових директив ЕС повиннi виконуватись!
дати дозвiл через рiк i тiльки на половину потужностi газогону.
Редакція! Прошу виправити. Президент російської ********* не путін, а *****!