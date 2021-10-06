Повышение тарифа на передачу электроэнергии лишит промышленность Украины конкурентоспособности, - эксперт

Из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии Укрэнерго на 56% страна может потерять перерабатывающую промышленность.

Об этом заявил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва.

"Учитывая повышение цен на газ, то мы вообще рискуем остаться без перерабатывающей промышленности", - заявил Гужва и подчеркнул: повышение тарифа экономически необоснованно и приведет к тому, что промышленность потеряет конкурентоспособность на мировых рынках. "Повышение тарифа экономически не аргументировано. Если мы посмотрим на наших соседей, у которых тоже нет источников газа – их цены на энергию для промышленности значительно ниже. А у нас есть свой газ, собственные источники энергии и электричества, причем разные, поэтому это необоснованные цены", - объяснил Гужва. Ранее в Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии до 458,83 грн/МВт*ч, инициированное НЭК Укрэнерго, приведет к кризисным последствиям для транспортной отрасли, поскольку ее расходы вырастут на 1,2 млрд грн в год.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.