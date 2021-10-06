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Повышение тарифа на передачу электроэнергии лишит промышленность Украины конкурентоспособности, - эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии лишит промышленность Украины конкурентоспособности, - эксперт

Из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии Укрэнерго на 56% страна может потерять перерабатывающую промышленность.

Об этом заявил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва.

"Учитывая повышение цен на газ, то мы вообще рискуем остаться без перерабатывающей промышленности", - заявил Гужва и подчеркнул: повышение тарифа экономически необоснованно и приведет к тому, что промышленность потеряет конкурентоспособность на мировых рынках. "Повышение тарифа экономически не аргументировано. Если мы посмотрим на наших соседей, у которых тоже нет источников газа – их цены на энергию для промышленности значительно ниже. А у нас есть свой газ, собственные источники энергии и электричества, причем разные, поэтому это необоснованные цены", - объяснил Гужва. Ранее в Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии до 458,83 грн/МВт*ч, инициированное НЭК Укрэнерго, приведет к кризисным последствиям для транспортной отрасли, поскольку ее расходы вырастут на 1,2 млрд грн в год.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Автор: 

тарифы (1881) Тарифы на электроэнергию (2165) Гужва Игорь (67)


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Топ комментарии
+2
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06.10.2021 16:24
+1
Промышленность если упадёт, то "простые люди" останутся тупо без денег вообще. Промышленность это рабочие места, зарплаты и бюджет
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07.10.2021 00:49
+1
цікаво, що гральний бізнес має найнижчі податки. Чому так? Чому промисловість вбивають, а те, що вбиває нас - заоохочують???
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07.10.2021 16:41
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06.10.2021 16:24 Ответить
Ничо, вот на второй срок зайдёт и уж тогдаааа. Правда, он с такой скоростью добивает экономику, что я фиг его знает, будет ли что там разворовывать, если всё позакрывается к чертям.
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07.10.2021 00:28 Ответить
Вряд чи йому потрібен другий термін. Він і в першому вже стільки наробив, що не знаю, хто це буде розгрібати. Можливо ми з вами, за свої власні кошти.
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07.10.2021 16:40 Ответить
Згадую, як на дебатах зеля обіцяв зменьшити тарифи в 2 рази. Як вісміював попередніх президентів, за їх обіцянки. А що зараз??? Бізнес не виживе, а що тоді про звичайних людей казати?
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07.10.2021 20:53 Ответить
Пусть промышленность несёт "тяготы транспортировки" электроэнергии, а не простой народ. А то у нас и газ и электричество и вода и мусор для людей дороже чем для промышленности.
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06.10.2021 16:32 Ответить
Так "простой народ" за це потім і заплатить. З підвищення ціни на продукцію.
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06.10.2021 17:30 Ответить
дрібні виробництва, здебільшого, і так останній хрін без солі доїдають.
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06.10.2021 21:31 Ответить
Дрібні взагалі закриються. Вряд чи вони зможуть сплатити збільшені тарифи і збільшені податки. І велики - не факт, що виживуть цю зиму. В принципі, ця влада Зелених продовжує грабувати і знищувати країну.
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07.10.2021 20:55 Ответить
Так, до весни доживуть далеко не усі.
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07.10.2021 21:09 Ответить
Промышленность если упадёт, то "простые люди" останутся тупо без денег вообще. Промышленность это рабочие места, зарплаты и бюджет
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07.10.2021 00:49 Ответить
цікаво, що гральний бізнес має найнижчі податки. Чому так? Чому промисловість вбивають, а те, що вбиває нас - заоохочують???
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07.10.2021 16:41 Ответить
Полная чушь.Страны без атомки выруливают.А тут какой то Гужва,говорит,що Украине с атомкой не вырулить
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06.10.2021 19:14 Ответить
Інші країни може і вирішують питання, але давайте дивитись на нашу. Ми вже в таку дупу залізли. Точніше нас загнали в дупу ті, кого ми так щетно обирали. ЦЕ не нормальні ціні, якщо порівняти з доходною частиною людей чи підприємств - байдуже.
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07.10.2021 19:24 Ответить
украинским компаниям надо активнее использовать имеющиеся механизмы для отстаивания своих интересов, в том числе с отсылкой к мировому опыту, так как государство не всегда способно оценить имеющиеся угрозы для промышленности....
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06.10.2021 23:18 Ответить
А нащо ми їх тримаємо? Якщо вони навіть ризики порахувати не можуть. Нащо нам така влада. ВОни зробил найменьші податки для грального бізнесу, який знищує нашу націю. А для інших вони півдняли податки не меньш ніж у 5 разів. Малий бізнес помре. Та і великі підприємтсва не зможуть сплатити такі платіжки.
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07.10.2021 19:26 Ответить
Я вообще не выкупаю - как имея такие генерирующие мощности, у нас такое дорогое электричество? Причём если повышения для домохозяйств это обман избирателя, то повышение для предприятий это добивание экономики и промышленности
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07.10.2021 00:27 Ответить
Так само, як і наявність власного газу в Україні, де собівратість його становить 1 грн. То чому ми повинні платити 8.99??? Не зрозуміло. Бо вони гребуть у свої кишені, а ми залюбки віддаємо. А якщо не віддамо - залишимось без газу, світла, тепла і тд.
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07.10.2021 19:27 Ответить
 
 