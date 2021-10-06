Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить промисловість України конкурентоспроможності, - експерт

Через підвищення тарифу на передачу електроенергії Укренерго на 56% країна може втратити переробну промисловість.

Про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва.

"Зважаючи на підвищення цін на газ, ми взагалі ризикуємо залишитися без переробної промисловості", - заявив Гужва і підкреслив: підвищення тарифу економічно необґрунтовано і призведе до того, що промисловість втратить конкурентоспроможність на світових ринках. "Підвищення тарифу економічно не аргументоване. Якщо ми подивимося на наших сусідів, у яких теж немає джерел газу - їхні ціни на енергію для промисловості значно нижчі. А у нас є свій газ, власні джерела енергії та електрики, причому різні, тому це необґрунтовані ціни", - пояснив Гужва.

Раніше у Федерації роботодавців транспорту України заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії до 458,83 грн / МВт * год, ініційоване НЕК Укренерго, призведе до кризових наслідків для транспортної галузі, оскільки її витрати виростуть на 1,2 млрд грн на рік.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн / МВт * год. При цьому в 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і він виріс у результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.