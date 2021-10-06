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Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить промисловість України конкурентоспроможності, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить промисловість України конкурентоспроможності, - експерт

Через підвищення тарифу на передачу електроенергії Укренерго на 56% країна може втратити переробну промисловість.

Про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва.

"Зважаючи на підвищення цін на газ, ми взагалі ризикуємо залишитися без переробної промисловості", - заявив Гужва і підкреслив: підвищення тарифу економічно необґрунтовано і призведе до того, що промисловість втратить конкурентоспроможність на світових ринках. "Підвищення тарифу економічно не аргументоване. Якщо ми подивимося на наших сусідів, у яких теж немає джерел газу - їхні ціни на енергію для промисловості значно нижчі. А у нас є свій газ, власні джерела енергії та електрики, причому різні, тому це необґрунтовані ціни", - пояснив Гужва.

Раніше у Федерації роботодавців транспорту України заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії до 458,83 грн / МВт * год, ініційоване НЕК Укренерго, призведе до кризових наслідків для транспортної галузі, оскільки її витрати виростуть на 1,2 млрд грн на рік.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн / МВт * год. При цьому в 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і він виріс у результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

Автор: 

тарифи (2035) електроенергія (6197) Гужва Ігор (61)


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Топ коментарі
+2
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06.10.2021 16:24
+1
Промышленность если упадёт, то "простые люди" останутся тупо без денег вообще. Промышленность это рабочие места, зарплаты и бюджет
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07.10.2021 00:49
+1
цікаво, що гральний бізнес має найнижчі податки. Чому так? Чому промисловість вбивають, а те, що вбиває нас - заоохочують???
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07.10.2021 16:41
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06.10.2021 16:24 Відповісти
Ничо, вот на второй срок зайдёт и уж тогдаааа. Правда, он с такой скоростью добивает экономику, что я фиг его знает, будет ли что там разворовывать, если всё позакрывается к чертям.
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07.10.2021 00:28 Відповісти
Вряд чи йому потрібен другий термін. Він і в першому вже стільки наробив, що не знаю, хто це буде розгрібати. Можливо ми з вами, за свої власні кошти.
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07.10.2021 16:40 Відповісти
Згадую, як на дебатах зеля обіцяв зменьшити тарифи в 2 рази. Як вісміював попередніх президентів, за їх обіцянки. А що зараз??? Бізнес не виживе, а що тоді про звичайних людей казати?
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07.10.2021 20:53 Відповісти
Пусть промышленность несёт "тяготы транспортировки" электроэнергии, а не простой народ. А то у нас и газ и электричество и вода и мусор для людей дороже чем для промышленности.
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06.10.2021 16:32 Відповісти
Так "простой народ" за це потім і заплатить. З підвищення ціни на продукцію.
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06.10.2021 17:30 Відповісти
дрібні виробництва, здебільшого, і так останній хрін без солі доїдають.
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06.10.2021 21:31 Відповісти
Дрібні взагалі закриються. Вряд чи вони зможуть сплатити збільшені тарифи і збільшені податки. І велики - не факт, що виживуть цю зиму. В принципі, ця влада Зелених продовжує грабувати і знищувати країну.
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07.10.2021 20:55 Відповісти
Так, до весни доживуть далеко не усі.
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07.10.2021 21:09 Відповісти
Промышленность если упадёт, то "простые люди" останутся тупо без денег вообще. Промышленность это рабочие места, зарплаты и бюджет
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07.10.2021 00:49 Відповісти
цікаво, що гральний бізнес має найнижчі податки. Чому так? Чому промисловість вбивають, а те, що вбиває нас - заоохочують???
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07.10.2021 16:41 Відповісти
Полная чушь.Страны без атомки выруливают.А тут какой то Гужва,говорит,що Украине с атомкой не вырулить
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06.10.2021 19:14 Відповісти
Інші країни може і вирішують питання, але давайте дивитись на нашу. Ми вже в таку дупу залізли. Точніше нас загнали в дупу ті, кого ми так щетно обирали. ЦЕ не нормальні ціні, якщо порівняти з доходною частиною людей чи підприємств - байдуже.
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07.10.2021 19:24 Відповісти
украинским компаниям надо активнее использовать имеющиеся механизмы для отстаивания своих интересов, в том числе с отсылкой к мировому опыту, так как государство не всегда способно оценить имеющиеся угрозы для промышленности....
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06.10.2021 23:18 Відповісти
А нащо ми їх тримаємо? Якщо вони навіть ризики порахувати не можуть. Нащо нам така влада. ВОни зробил найменьші податки для грального бізнесу, який знищує нашу націю. А для інших вони півдняли податки не меньш ніж у 5 разів. Малий бізнес помре. Та і великі підприємтсва не зможуть сплатити такі платіжки.
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07.10.2021 19:26 Відповісти
Я вообще не выкупаю - как имея такие генерирующие мощности, у нас такое дорогое электричество? Причём если повышения для домохозяйств это обман избирателя, то повышение для предприятий это добивание экономики и промышленности
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07.10.2021 00:27 Відповісти
Так само, як і наявність власного газу в Україні, де собівратість його становить 1 грн. То чому ми повинні платити 8.99??? Не зрозуміло. Бо вони гребуть у свої кишені, а ми залюбки віддаємо. А якщо не віддамо - залишимось без газу, світла, тепла і тд.
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07.10.2021 19:27 Відповісти
 
 