Новый двухэтажный детсад построили на Закарпатье, - ОГА

Новопостроенный детский сад был открыт в селе Тарасовка на Закарпатье. Населенный пункт находится в горах, а детсада здесь не было с 1993 года.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаковый и праздничный день для громады с.Тарасовка Тячевского района, дальнего тупикового села среди живописных гор. Мы завершили строительство социально важного объекта и открыли новый детский сад", - написал глава ОГА.

Детсад в Тарасовке теперь смогут посещать 60 детей.

В рамках президентской программы "Большая стройка" было построено двухэтажное здание с игровыми комнатами, групповыми площадками, пространством для занятий гимнастикой, спальными комнатами, оборудованной кухней.

Напомним, что реализация программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на 2021 год предусматривает обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей стране, в том числе и детских садов.

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