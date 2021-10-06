Новый двухэтажный детсад построили на Закарпатье, - ОГА
Новопостроенный детский сад был открыт в селе Тарасовка на Закарпатье. Населенный пункт находится в горах, а детсада здесь не было с 1993 года.
Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.
"Знаковый и праздничный день для громады с.Тарасовка Тячевского района, дальнего тупикового села среди живописных гор. Мы завершили строительство социально важного объекта и открыли новый детский сад", - написал глава ОГА.
Детсад в Тарасовке теперь смогут посещать 60 детей.
В рамках президентской программы "Большая стройка" было построено двухэтажное здание с игровыми комнатами, групповыми площадками, пространством для занятий гимнастикой, спальными комнатами, оборудованной кухней.
Напомним, что реализация программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на 2021 год предусматривает обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей стране, в том числе и детских садов.
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т.е. НЕ за деньги, а "в рамках"..
Так реконструкцию Собора в Париже тоже проводят "в рамках программы клоуна", да и по всему миру - ВСЕ строительства можно припсать к "в рамках программы"))
Місцева влада добудувала чи зробила кап ремнот за власні кошти, а тут приїжджає падаль з області і "ленточку" перерізає.
Так було в іншій громаді Тячівського району рік тому. Там ситуація думаю ідентична.