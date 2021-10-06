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детсад (425) Закарпатье (2538) Большая стройка (728)

Новый двухэтажный детсад построили на Закарпатье, - ОГА

Новый двухэтажный детсад построили на Закарпатье, - ОГА

Новопостроенный детский сад был открыт в селе Тарасовка на Закарпатье. Населенный пункт находится в горах, а детсада здесь не было с 1993 года.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаковый и праздничный день для громады с.Тарасовка Тячевского района, дальнего тупикового села среди живописных гор. Мы завершили строительство социально важного объекта и открыли новый детский сад", - написал глава ОГА.

Детсад в Тарасовке теперь смогут посещать 60 детей. 

В рамках президентской программы "Большая стройка" было построено двухэтажное здание с игровыми комнатами, групповыми площадками, пространством для занятий гимнастикой, спальными комнатами, оборудованной кухней.

Напомним, что реализация программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на 2021 год предусматривает обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей стране, в том числе и детских садов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+7
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06.10.2021 17:15
+5
ага.. .Точно так же построили за деньги местных громад, а осел офшорный и тут примазался..

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06.10.2021 17:15
+3
"В рамках презЕдентской программы "Большая стройка" ...

т.е. НЕ за деньги, а "в рамках"..

Так реконструкцию Собора в Париже тоже проводят "в рамках программы клоуна", да и по всему миру - ВСЕ строительства можно припсать к "в рамках программы"))
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06.10.2021 17:18
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ромы в восторге...
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06.10.2021 17:14 Ответить
там немає ніяких ромів, кругом полонини і коней немає
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06.10.2021 17:32 Ответить
на то вони і роми...будуть...
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06.10.2021 18:23 Ответить
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06.10.2021 17:15 Ответить
ага.. .Точно так же построили за деньги местных громад, а осел офшорный и тут примазался..

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06.10.2021 17:15 Ответить
"В рамках презЕдентской программы "Большая стройка" ...

т.е. НЕ за деньги, а "в рамках"..

Так реконструкцию Собора в Париже тоже проводят "в рамках программы клоуна", да и по всему миру - ВСЕ строительства можно припсать к "в рамках программы"))
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06.10.2021 17:18 Ответить
Собор в Париже сгорел "в рамках гастрольной программы клоуна", Елисейский дворец и Лувр каким-то чудом уцелели
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06.10.2021 18:53 Ответить
Лєнточку то хто чик-чик??
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06.10.2021 17:30 Ответить
знаю я як то будується то препесденське будівництво.
Місцева влада добудувала чи зробила кап ремнот за власні кошти, а тут приїжджає падаль з області і "ленточку" перерізає.
Так було в іншій громаді Тячівського району рік тому. Там ситуація думаю ідентична.
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06.10.2021 17:36 Ответить
Так было в Южном, Николаеве, Херсоне, Новой Каховке и далее по списку. Главное нагнуть мера и себе медальку прицепить
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06.10.2021 18:43 Ответить
В новом двухэтажном садике детки будут осваивать трёхэтажный мат.
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06.10.2021 17:41 Ответить
 
 