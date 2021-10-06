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Новини
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Новий двоповерховий дитсадок побудували на Закарпатті, - ОДА

Новий двоповерховий дитсадок побудували на Закарпатті, - ОДА

Новозбудований дитячий садочок було відкрито в селі Тарасівка на Закарпатті. Населений пункт лежить у горах, а дитсадка тут не було з 1993 року.

Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаковий і святковий день для громади с.Тарасівка Тячівського району, далекого тупикового села серед мальовничих гір. Ми завершили будівництво соціально важливого об'єкта і відкрили новий дитячий садок", - написав очільник ОДА.

Дитсадок у Тарасівці тепер зможуть відвідувати 60 дітей.

В межах президентської програми "Велике будівництво" було побудовано двоповерхову будівлю з ігровими кімнатами, груповими майданчиками, простором для занять гімнастикою, спальними кімнатами, обладнаною кухнею.

Нагадаємо, що реалізація програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на 2021 рік передбачає оновлення і будівництво сотень об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні, зокрема і дитячих садочків.

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Автор: 

дитячий садок (362) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+7
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06.10.2021 17:15
+5
ага.. .Точно так же построили за деньги местных громад, а осел офшорный и тут примазался..

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06.10.2021 17:15
+3
"В рамках презЕдентской программы "Большая стройка" ...

т.е. НЕ за деньги, а "в рамках"..

Так реконструкцию Собора в Париже тоже проводят "в рамках программы клоуна", да и по всему миру - ВСЕ строительства можно припсать к "в рамках программы"))
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06.10.2021 17:18
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ромы в восторге...
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06.10.2021 17:14 Відповісти
там немає ніяких ромів, кругом полонини і коней немає
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06.10.2021 17:32 Відповісти
на то вони і роми...будуть...
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06.10.2021 18:23 Відповісти
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06.10.2021 17:15 Відповісти
ага.. .Точно так же построили за деньги местных громад, а осел офшорный и тут примазался..

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06.10.2021 17:15 Відповісти
"В рамках презЕдентской программы "Большая стройка" ...

т.е. НЕ за деньги, а "в рамках"..

Так реконструкцию Собора в Париже тоже проводят "в рамках программы клоуна", да и по всему миру - ВСЕ строительства можно припсать к "в рамках программы"))
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06.10.2021 17:18 Відповісти
Собор в Париже сгорел "в рамках гастрольной программы клоуна", Елисейский дворец и Лувр каким-то чудом уцелели
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06.10.2021 18:53 Відповісти
Лєнточку то хто чик-чик??
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06.10.2021 17:30 Відповісти
знаю я як то будується то препесденське будівництво.
Місцева влада добудувала чи зробила кап ремнот за власні кошти, а тут приїжджає падаль з області і "ленточку" перерізає.
Так було в іншій громаді Тячівського району рік тому. Там ситуація думаю ідентична.
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06.10.2021 17:36 Відповісти
Так было в Южном, Николаеве, Херсоне, Новой Каховке и далее по списку. Главное нагнуть мера и себе медальку прицепить
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06.10.2021 18:43 Відповісти
В новом двухэтажном садике детки будут осваивать трёхэтажный мат.
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06.10.2021 17:41 Відповісти
 
 