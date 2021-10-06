Новий двоповерховий дитсадок побудували на Закарпатті, - ОДА

Новозбудований дитячий садочок було відкрито в селі Тарасівка на Закарпатті. Населений пункт лежить у горах, а дитсадка тут не було з 1993 року.

Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаковий і святковий день для громади с.Тарасівка Тячівського району, далекого тупикового села серед мальовничих гір. Ми завершили будівництво соціально важливого об'єкта і відкрили новий дитячий садок", - написав очільник ОДА.

Дитсадок у Тарасівці тепер зможуть відвідувати 60 дітей.

В межах президентської програми "Велике будівництво" було побудовано двоповерхову будівлю з ігровими кімнатами, груповими майданчиками, простором для занять гімнастикою, спальними кімнатами, обладнаною кухнею.

Нагадаємо, що реалізація програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на 2021 рік передбачає оновлення і будівництво сотень об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні, зокрема і дитячих садочків.

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