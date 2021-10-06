Новий двоповерховий дитсадок побудували на Закарпатті, - ОДА
Новозбудований дитячий садочок було відкрито в селі Тарасівка на Закарпатті. Населений пункт лежить у горах, а дитсадка тут не було з 1993 року.
Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаковий і святковий день для громади с.Тарасівка Тячівського району, далекого тупикового села серед мальовничих гір. Ми завершили будівництво соціально важливого об'єкта і відкрили новий дитячий садок", - написав очільник ОДА.
Дитсадок у Тарасівці тепер зможуть відвідувати 60 дітей.
В межах президентської програми "Велике будівництво" було побудовано двоповерхову будівлю з ігровими кімнатами, груповими майданчиками, простором для занять гімнастикою, спальними кімнатами, обладнаною кухнею.
Нагадаємо, що реалізація програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на 2021 рік передбачає оновлення і будівництво сотень об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні, зокрема і дитячих садочків.
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т.е. НЕ за деньги, а "в рамках"..
Так реконструкцию Собора в Париже тоже проводят "в рамках программы клоуна", да и по всему миру - ВСЕ строительства можно припсать к "в рамках программы"))
Місцева влада добудувала чи зробила кап ремнот за власні кошти, а тут приїжджає падаль з області і "ленточку" перерізає.
Так було в іншій громаді Тячівського району рік тому. Там ситуація думаю ідентична.