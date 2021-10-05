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Закарпаття (1998) Ужгород (331) Велике будівництво (741) Полосков Анатолій (8)

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА. ФОТО

В Ужгороді завершили капітальний ремонт басейну у Класичній гімназії. Роботи провели в рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 01

"Одним із об’єктів, відновлення якого, без сумніву, очікувало все місто Ужгород, був басейн у Класичній гімназії", - розповів чиновник.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 02

Згідно з проєктом, робочі частково перепланували приміщення, відремонтували чашу басейну, влаштувавши нове покриття, замінили технологічне обладнання, трубопроводи, сантехнічні прилади та електричні мережі. В басейні влаштували нову систему вентиляції, відновили душові та роздягальні.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 03
Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 04

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Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 05
Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 06

"Розбудова освітніх закладів та спортивної інфраструктури – один із пріоритетів для керівництва держави, саме тому реалізація таких проектів у регіонах традиційно на особливому контролі глави держави", - додав Полосков.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 07

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 08

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".
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Топ коментарі
+12
только вот отремонтировали бассейн за деньги местного бюджета, которые были получены после реформ децентрализации Порошенко)

всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
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05.10.2021 21:13
+8
Чудово, але цікаво....
а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
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05.10.2021 21:10
+7
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05.10.2021 21:36
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Молодцы . Не буду говорить при какой власти начали обустраивать страну , хотя и так понятно что начали два года назад.
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05.10.2021 21:09 Відповісти
только вот отремонтировали бассейн за деньги местного бюджета, которые были получены после реформ децентрализации Порошенко)

всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
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05.10.2021 21:13 Відповісти
бiомаса схаває i проголосує за зe
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05.10.2021 21:31 Відповісти
Потому что только в Закарпатье в облсовете усердствует коалиция рыгов и слуг олигархов. Курирует это опг тищенко. Поэтому он сюда и зачастил. Цензор, написали бы лучше про эту коалицию, и про то, что слуги продали бюджетный комитет родственнику медведчука, который первым делом снял бюджетные деньги с медицины и направил их на ремонт дороги к даче медведчука
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05.10.2021 21:33 Відповісти
ну чого хороша новина. цирк лишe у налiпцi вeликe будiвництво. будують тi самi що i при пороху алe слава лишe зe
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05.10.2021 21:33 Відповісти
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05.10.2021 21:36 Відповісти
Чудово, але цікаво....
а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
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05.10.2021 21:10 Відповісти
Ваш коментар треба було оформити як питання до
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05.10.2021 21:14 Відповісти
все проще - ответственный за наклейки "велике крадивництво" купил себе седьмой дом под Киевом..
В общем-то, этими наклейками и ограничелось "вложение" зеленского.. Остальное все за счет денег местного бюджета)
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05.10.2021 21:15 Відповісти
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05.10.2021 21:37 Відповісти
Странно почему такая новость планетарного масштаба не жирным шрифтом?!
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05.10.2021 21:14 Відповісти
А Вася сантехник прочистил унитаз! Восхвалим его!!!
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05.10.2021 21:28 Відповісти
Закінчено поточний ремонт квартири на Бейкер Стріт напроти будинку де проживав Шерлок Голмс правда незнаю за скільки мільйонів куплений і за чий рахунок
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05.10.2021 21:29 Відповісти
что там шерлок холмс..
вот шефир купил за 8 млн.долл и сделал ремонт в квартире зеленского в Лондоне за счет бюджета Украины (полученные деребаном бюджета) - эту новость в ОП(Г) почему-то не сообщают)
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05.10.2021 21:35 Відповісти
Зеля забыл уточнить кол-во и диаметр очков в туалетах. Без этого "большая помойка" неполная.
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05.10.2021 21:36 Відповісти
Якщо діти будуть добре вчитись, то на наступний рік басейн наповнять водою. )
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05.10.2021 21:45 Відповісти
Дети должны дать клятву не мочиться в бассейн.
Для начала - с бортика.
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05.10.2021 22:44 Відповісти
Отлично отремонтировали!2 недели дети походили и трубу прорвало и с электрикой проблемы!до сих пор ремонтируют.
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07.10.2021 19:44 Відповісти
 
 