Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА. ФОТО
В Ужгороді завершили капітальний ремонт басейну у Класичній гімназії. Роботи провели в рамках програми "Велике будівництво".
Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.
"Одним із об’єктів, відновлення якого, без сумніву, очікувало все місто Ужгород, був басейн у Класичній гімназії", - розповів чиновник.
Згідно з проєктом, робочі частково перепланували приміщення, відремонтували чашу басейну, влаштувавши нове покриття, замінили технологічне обладнання, трубопроводи, сантехнічні прилади та електричні мережі. В басейні влаштували нову систему вентиляції, відновили душові та роздягальні.
"Розбудова освітніх закладів та спортивної інфраструктури – один із пріоритетів для керівництва держави, саме тому реалізація таких проектів у регіонах традиційно на особливому контролі глави держави", - додав Полосков.
Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".
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всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
В общем-то, этими наклейками и ограничелось "вложение" зеленского.. Остальное все за счет денег местного бюджета)
вот шефир купил за 8 млн.долл и сделал ремонт в квартире зеленского в Лондоне за счет бюджета Украины (полученные деребаном бюджета) - эту новость в ОП(Г) почему-то не сообщают)
Для начала - с бортика.