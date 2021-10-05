Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА. ФОТО
В Ужгороде завершили капитальный ремонт бассейна в Классической гимназии. Работы провели в рамках программы "Большая стройка".
Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.
"Одним из объектов, восстановление которого, несомненно, ожидал весь город Ужгород, был бассейн в Классической гимназии", - рассказал чиновник.
Согласно проекту, рабочие провели частичную перепланировку помещения, отремонтировали чашу бассейна, нанесли новое покрытие, заменили технологическое оборудование, трубопроводы, сантехнические приборы и электрические сети. В бассейне установили новую систему вентиляции, восстановили душевые и раздевалки.
"Развитие образовательных учреждений и спортивной инфраструктуры - один из приоритетов для руководства страны, поэтому реализация таких проектов в регионах традиционно на особом контроле главы государства", - добавил Полосков.
Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы "Большая стройка".
Пожалуйста, подождите...
всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
В общем-то, этими наклейками и ограничелось "вложение" зеленского.. Остальное все за счет денег местного бюджета)
вот шефир купил за 8 млн.долл и сделал ремонт в квартире зеленского в Лондоне за счет бюджета Украины (полученные деребаном бюджета) - эту новость в ОП(Г) почему-то не сообщают)
Для начала - с бортика.