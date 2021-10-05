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Закарпатье (2538) Ужгород (431) Большая стройка (728) Полосков Анатолий (7)

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА. ФОТО

В Ужгороде завершили капитальный ремонт бассейна в Классической гимназии. Работы провели в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 01

"Одним из объектов, восстановление которого, несомненно, ожидал весь город Ужгород, был бассейн в Классической гимназии", - рассказал чиновник.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 02

Согласно проекту, рабочие провели частичную перепланировку помещения, отремонтировали чашу бассейна, нанесли новое покрытие, заменили технологическое оборудование, трубопроводы, сантехнические приборы и электрические сети. В бассейне установили новую систему вентиляции, восстановили душевые и раздевалки.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 03
Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 04

Также смотрите: Детско-юношескую спортшколу реконструируют на Днепропетровщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 05
Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 06

"Развитие образовательных учреждений и спортивной инфраструктуры - один из приоритетов для руководства страны, поэтому реализация таких проектов в регионах традиционно на особом контроле главы государства", - добавил Полосков.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 07

Также смотрите: 53 км трассы "Перечин-Свалява" на Закарпатье восстановят до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 08

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы "Большая стройка".

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Топ комментарии
+12
только вот отремонтировали бассейн за деньги местного бюджета, которые были получены после реформ децентрализации Порошенко)

всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
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05.10.2021 21:13
+8
Чудово, але цікаво....
а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
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05.10.2021 21:10
+7
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05.10.2021 21:36
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Правила форума Совет форумчан
Молодцы . Не буду говорить при какой власти начали обустраивать страну , хотя и так понятно что начали два года назад.
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05.10.2021 21:09 Ответить
только вот отремонтировали бассейн за деньги местного бюджета, которые были получены после реформ децентрализации Порошенко)

всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
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05.10.2021 21:13 Ответить
бiомаса схаває i проголосує за зe
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05.10.2021 21:31 Ответить
Потому что только в Закарпатье в облсовете усердствует коалиция рыгов и слуг олигархов. Курирует это опг тищенко. Поэтому он сюда и зачастил. Цензор, написали бы лучше про эту коалицию, и про то, что слуги продали бюджетный комитет родственнику медведчука, который первым делом снял бюджетные деньги с медицины и направил их на ремонт дороги к даче медведчука
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05.10.2021 21:33 Ответить
ну чого хороша новина. цирк лишe у налiпцi вeликe будiвництво. будують тi самi що i при пороху алe слава лишe зe
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05.10.2021 21:33 Ответить
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05.10.2021 21:36 Ответить
Чудово, але цікаво....
а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
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05.10.2021 21:10 Ответить
Ваш коментар треба було оформити як питання до
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05.10.2021 21:14 Ответить
все проще - ответственный за наклейки "велике крадивництво" купил себе седьмой дом под Киевом..
В общем-то, этими наклейками и ограничелось "вложение" зеленского.. Остальное все за счет денег местного бюджета)
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05.10.2021 21:15 Ответить
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05.10.2021 21:37 Ответить
Странно почему такая новость планетарного масштаба не жирным шрифтом?!
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05.10.2021 21:14 Ответить
А Вася сантехник прочистил унитаз! Восхвалим его!!!
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05.10.2021 21:28 Ответить
Закінчено поточний ремонт квартири на Бейкер Стріт напроти будинку де проживав Шерлок Голмс правда незнаю за скільки мільйонів куплений і за чий рахунок
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05.10.2021 21:29 Ответить
что там шерлок холмс..
вот шефир купил за 8 млн.долл и сделал ремонт в квартире зеленского в Лондоне за счет бюджета Украины (полученные деребаном бюджета) - эту новость в ОП(Г) почему-то не сообщают)
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05.10.2021 21:35 Ответить
Зеля забыл уточнить кол-во и диаметр очков в туалетах. Без этого "большая помойка" неполная.
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05.10.2021 21:36 Ответить
Якщо діти будуть добре вчитись, то на наступний рік басейн наповнять водою. )
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05.10.2021 21:45 Ответить
Дети должны дать клятву не мочиться в бассейн.
Для начала - с бортика.
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05.10.2021 22:44 Ответить
Отлично отремонтировали!2 недели дети походили и трубу прорвало и с электрикой проблемы!до сих пор ремонтируют.
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07.10.2021 19:44 Ответить
 
 