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браконьерство (147) Кабмин (13507) рыбалка (73) штраф (1268)

Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы

Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы

Кабинет Министров одобрил повышение штрафов за незаконный вылов рыбы, размер штрафов увеличен в разы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к постановлению Кабмина, штраф за незаконный вылов карася серебристого вырастет в 93 раза (с 17 до 1,58 тыс. грн), окуня - в 186 раз (с 17 до 3,16 тыс. грн), красноперки - в 23 раза (с 68 до 1,56 тыс. грн), леща - в 9,7 раз (с 170 до 1,65 тыс. грн), щуки - в 10,2 раза (с 340 до 3,47 тыс. грн), сома - в 12 раз (с 425 до 5,12 тыс. грн), раков - в 130 раз (с 25,5 до 3,33 тыс. грн).

Документ уточняет, что ранее существовавшие штрафы за данное правонарушение не соответствуют существующей экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Таким образом, рост материальной ответственности за незаконный вылов рыбы позволит обеспечить рациональное природопользование и устойчивое развитие рыбного хозяйства.

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Помимо того, реализация постановления увеличит поступления от возмещения причиненных рыбному хозяйству Украины убытков в местные бюджеты.

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Топ комментарии
+9
забыли еще штраф за незаконно накопаных абыгде червей...они жеж тоже часть экосистемы )))
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06.10.2021 17:19
+7
Когда уже будут штрафы за офшоры зеленского и его друзей и за все его не выполненные обицянки?
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06.10.2021 17:19
+7
Ничего не изменится пока рыбохрана=браконьеры
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06.10.2021 17:29
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Да что уже там мелочиться давайте расстрел. Еще и за хворост и за 5 колосков расстреливайте. Зато те кто ворует миллиардами откупаются всего 1-5% от украденного.
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06.10.2021 17:12 Ответить
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06.10.2021 17:47 Ответить
ранее существовавшие штрафы за данное правонарушение не соответствуют существующей экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности
А что такая за ситуация в процветающей Украине? Люди настолько жрать хотят что штрафов не боятся?
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06.10.2021 17:14 Ответить
Бракани рибу виловлюють не для того щоб - жрать . Для - пожрать , вистачить і пару кг ,а вони виловлюють рибу мішками ,, а деякі й - тоннами .. . Тоді її не вистачає для інших , кому риба дійсно потрібна щоб -поїсти .
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06.10.2021 17:33 Ответить
хм, красноперка и окунь вообще сорные рыбы и их валом в каждой луже - я их отпускаю
сейчас поедут шакалы с рыбохраны на водоемы зарабатывать себе на дачи и машины с любителей с одной удочкой...
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06.10.2021 17:15 Ответить
Навіщо розводите зраду. Рішення правильне.
З однією вудкою можуть взяти лише в період нерестової заборони, або на орендованій водоймі не загального (спеціального) користування.
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06.10.2021 17:25 Ответить
Мова про браконьєрство ( незаконний вилов риби ) . На вудку можеш ловити . .
Тут Зевлада права . Браканів взагалі треба - вішати , а не штрафувати .
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06.10.2021 17:39 Ответить
Норма вылова 5кг, а в садку 5.300 окушок такой мона брать как раз 300г. Получите 3 штрафу, за сорную рыбу которой дофига и телега. Причём днепровский поражен паразитом 50/50
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06.10.2021 18:26 Ответить
Ну і що вас дивує . ? Не порушуйте правил рибальства , і не буде штрафів . Ну а як по іншому .? .
В багатьох країнах світу і за одного окушка , можна отримати штраф у тисячі дол , або навіть арешт , як от у Н Зеландії . Це якщо ви будете ловити рибу у невідведеному для риболовлі місці .
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06.10.2021 18:47 Ответить
Сам закон любительского лова не алле.
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06.10.2021 18:57 Ответить
А на рыбалке теперь то делать - горилку пить ? 😀😀
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06.10.2021 17:16 Ответить
А що ще риба десь є
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06.10.2021 17:16 Ответить
Когда уже будут штрафы за офшоры зеленского и его друзей и за все его не выполненные обицянки?
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06.10.2021 17:19 Ответить
забыли еще штраф за незаконно накопаных абыгде червей...они жеж тоже часть экосистемы )))
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06.10.2021 17:19 Ответить
Значит менты повысят дань браконьерам. Все по старому. Ничего не изменится ...
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06.10.2021 17:20 Ответить
Ничего не изменится пока рыбохрана=браконьеры
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06.10.2021 17:29 Ответить
А где штрафы за грибы и валежник?
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06.10.2021 17:26 Ответить
В рф, естественно
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06.10.2021 17:30 Ответить
Не подсказывайте Гетьманцеву - этот ЖЛОБОСОВОК хочет и воздух налогом обложить
конечно , дураку проще все запретить , чем организовать крмфорт для работы предпринимателям
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06.10.2021 17:34 Ответить
Тоесть если я пойду на речку половить раков то за это штраф 3330 грн?((9
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06.10.2021 17:29 Ответить
Проблема у тому, що найбільшими браконьєрами є ті, хто має контролювати на попереджувати незаконний вилов риби.
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06.10.2021 17:34 Ответить
Вони не браконьєри ,, бо вони рибу не ловлять . Вони " криша" браконьєрів .
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06.10.2021 17:45 Ответить
В тому-то й справа, що ловлять. До того ж в промислових масштабах.
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07.10.2021 09:15 Ответить
Залишилось ввести невідворотність покарань,щоб закон один для всіх.
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06.10.2021 17:52 Ответить
підтримую
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06.10.2021 18:03 Ответить
Дива. От, наприклад, що загрожує Мецгеру за перешкоджання роботі журналістів за статтею 171 Кримінального кодексу. «Мінімальна санкція за цією статтею - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)

А за рибку, виходить більше, значно більше.

Доречі, до чого можуть призвести подібні штрафи. До каліцтв та смертей рибінспекторів.

Хоч і не дуже подібне, але було при совдепі, коли збільшили покарання за зґвалтування. Жертв почали вбивати.
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06.10.2021 18:13 Ответить
Окунь и красноперка, как редкий, исчезающий вид в... Израиле мабудь)
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06.10.2021 18:21 Ответить
Тоже не впечатляют эти штрафы.
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06.10.2021 21:56 Ответить
Штрафувати на велику суму треба не за рибину, а за факт браконьєрства.
Де я рибалю, там краснопір і окунь - таке ж сміття, як йорж і синька, а у ставку карася - валом.
Штрафувати поштучно - це як штрафувати нетверезго водія за кількість проїханих кілометрів, а не за факт нетверезого кермування.
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07.10.2021 10:12 Ответить
 
 