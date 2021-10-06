Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы
Кабинет Министров одобрил повышение штрафов за незаконный вылов рыбы, размер штрафов увеличен в разы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к постановлению Кабмина, штраф за незаконный вылов карася серебристого вырастет в 93 раза (с 17 до 1,58 тыс. грн), окуня - в 186 раз (с 17 до 3,16 тыс. грн), красноперки - в 23 раза (с 68 до 1,56 тыс. грн), леща - в 9,7 раз (с 170 до 1,65 тыс. грн), щуки - в 10,2 раза (с 340 до 3,47 тыс. грн), сома - в 12 раз (с 425 до 5,12 тыс. грн), раков - в 130 раз (с 25,5 до 3,33 тыс. грн).
Документ уточняет, что ранее существовавшие штрафы за данное правонарушение не соответствуют существующей экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Таким образом, рост материальной ответственности за незаконный вылов рыбы позволит обеспечить рациональное природопользование и устойчивое развитие рыбного хозяйства.
Помимо того, реализация постановления увеличит поступления от возмещения причиненных рыбному хозяйству Украины убытков в местные бюджеты.
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А что такая за ситуация в процветающей Украине? Люди настолько жрать хотят что штрафов не боятся?
сейчас поедут шакалы с рыбохраны на водоемы зарабатывать себе на дачи и машины с любителей с одной удочкой...
З однією вудкою можуть взяти лише в період нерестової заборони, або на орендованій водоймі не загального (спеціального) користування.
Тут Зевлада права . Браканів взагалі треба - вішати , а не штрафувати .
В багатьох країнах світу і за одного окушка , можна отримати штраф у тисячі дол , або навіть арешт , як от у Н Зеландії . Це якщо ви будете ловити рибу у невідведеному для риболовлі місці .
конечно , дураку проще все запретить , чем организовать крмфорт для работы предпринимателям
А за рибку, виходить більше, значно більше.
Доречі, до чого можуть призвести подібні штрафи. До каліцтв та смертей рибінспекторів.
Хоч і не дуже подібне, але було при совдепі, коли збільшили покарання за зґвалтування. Жертв почали вбивати.
Де я рибалю, там краснопір і окунь - таке ж сміття, як йорж і синька, а у ставку карася - валом.
Штрафувати поштучно - це як штрафувати нетверезго водія за кількість проїханих кілометрів, а не за факт нетверезого кермування.