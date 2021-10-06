Кабмін у десятки разів збільшив штраф за незаконний вилов риби
Кабінет Міністрів схвалив підвищення штрафів за незаконний вилов риби, розмір штрафів збільшено в рази.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, штраф за незаконний вилов карася сріблястого зросте в 93 рази (з 17 до 1,58 тис. грн), окуня - у 186 разів (з 17 до 3,16 тис. грн), краснопірки - в 23 рази (з 68 до 1,56 тис. грн), ляща - в 9,7 раза (зі 170 до 1,65 тис. грн), щуки - в 10,2 рази (вз 340 до 3,47 тис. грн), сома - в 12 разів (з 425 до 5,12 тис. грн), раків - у 130 разів (з 25,5 до 3,33 тис. грн) та ін.
Документ уточнює, що штрафи за це правопорушення, які були раніше, не відповідають нинішній економічній ситуації в країні та не спонукають порушників до припинення незаконної діяльності. Отже, зростання матеріальної відповідальності за незаконний вилов риби дасть змогу забезпечити раціональне природокористування і сталий розвиток рибного господарства.
Крім того, реалізація постанови збільшить надходження від відшкодування заподіяних рибному господарству України збитків до місцевих бюджетів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А что такая за ситуация в процветающей Украине? Люди настолько жрать хотят что штрафов не боятся?
сейчас поедут шакалы с рыбохраны на водоемы зарабатывать себе на дачи и машины с любителей с одной удочкой...
З однією вудкою можуть взяти лише в період нерестової заборони, або на орендованій водоймі не загального (спеціального) користування.
Тут Зевлада права . Браканів взагалі треба - вішати , а не штрафувати .
В багатьох країнах світу і за одного окушка , можна отримати штраф у тисячі дол , або навіть арешт , як от у Н Зеландії . Це якщо ви будете ловити рибу у невідведеному для риболовлі місці .
конечно , дураку проще все запретить , чем организовать крмфорт для работы предпринимателям
А за рибку, виходить більше, значно більше.
Доречі, до чого можуть призвести подібні штрафи. До каліцтв та смертей рибінспекторів.
Хоч і не дуже подібне, але було при совдепі, коли збільшили покарання за зґвалтування. Жертв почали вбивати.
Де я рибалю, там краснопір і окунь - таке ж сміття, як йорж і синька, а у ставку карася - валом.
Штрафувати поштучно - це як штрафувати нетверезго водія за кількість проїханих кілометрів, а не за факт нетверезого кермування.