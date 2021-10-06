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Новини
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Кабмін у десятки разів збільшив штраф за незаконний вилов риби

Кабмін у десятки разів збільшив штраф за незаконний вилов риби

Кабінет Міністрів схвалив підвищення штрафів за незаконний вилов риби, розмір штрафів збільшено в рази.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, штраф за незаконний вилов карася сріблястого зросте в 93 рази (з 17 до 1,58 тис. грн), окуня - у 186 разів (з 17 до 3,16 тис. грн), краснопірки - в 23 рази (з 68 до 1,56 тис. грн), ляща - в 9,7 раза (зі 170 до 1,65 тис. грн), щуки - в 10,2 рази (вз 340 до 3,47 тис. грн), сома - в 12 разів (з 425 до 5,12 тис. грн), раків - у 130 разів (з 25,5 до 3,33 тис. грн) та ін.

Документ уточнює, що штрафи за це правопорушення, які були раніше, не відповідають нинішній економічній ситуації в країні та не спонукають порушників до припинення незаконної діяльності. Отже, зростання матеріальної відповідальності за незаконний вилов риби дасть змогу забезпечити раціональне природокористування і сталий розвиток рибного господарства.

Крім того, реалізація постанови збільшить надходження від відшкодування заподіяних рибному господарству України збитків до місцевих бюджетів.

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Автор: 

браконьєрство (112) Кабмін (14089) риболовля (54) штраф (1864)


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Топ коментарі
+9
забыли еще штраф за незаконно накопаных абыгде червей...они жеж тоже часть экосистемы )))
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06.10.2021 17:19
+7
Когда уже будут штрафы за офшоры зеленского и его друзей и за все его не выполненные обицянки?
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06.10.2021 17:19
+7
Ничего не изменится пока рыбохрана=браконьеры
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06.10.2021 17:29
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Да что уже там мелочиться давайте расстрел. Еще и за хворост и за 5 колосков расстреливайте. Зато те кто ворует миллиардами откупаются всего 1-5% от украденного.
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06.10.2021 17:12 Відповісти
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06.10.2021 17:47 Відповісти
ранее существовавшие штрафы за данное правонарушение не соответствуют существующей экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности
А что такая за ситуация в процветающей Украине? Люди настолько жрать хотят что штрафов не боятся?
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06.10.2021 17:14 Відповісти
Бракани рибу виловлюють не для того щоб - жрать . Для - пожрать , вистачить і пару кг ,а вони виловлюють рибу мішками ,, а деякі й - тоннами .. . Тоді її не вистачає для інших , кому риба дійсно потрібна щоб -поїсти .
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06.10.2021 17:33 Відповісти
хм, красноперка и окунь вообще сорные рыбы и их валом в каждой луже - я их отпускаю
сейчас поедут шакалы с рыбохраны на водоемы зарабатывать себе на дачи и машины с любителей с одной удочкой...
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06.10.2021 17:15 Відповісти
Навіщо розводите зраду. Рішення правильне.
З однією вудкою можуть взяти лише в період нерестової заборони, або на орендованій водоймі не загального (спеціального) користування.
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06.10.2021 17:25 Відповісти
Мова про браконьєрство ( незаконний вилов риби ) . На вудку можеш ловити . .
Тут Зевлада права . Браканів взагалі треба - вішати , а не штрафувати .
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06.10.2021 17:39 Відповісти
Норма вылова 5кг, а в садку 5.300 окушок такой мона брать как раз 300г. Получите 3 штрафу, за сорную рыбу которой дофига и телега. Причём днепровский поражен паразитом 50/50
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06.10.2021 18:26 Відповісти
Ну і що вас дивує . ? Не порушуйте правил рибальства , і не буде штрафів . Ну а як по іншому .? .
В багатьох країнах світу і за одного окушка , можна отримати штраф у тисячі дол , або навіть арешт , як от у Н Зеландії . Це якщо ви будете ловити рибу у невідведеному для риболовлі місці .
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06.10.2021 18:47 Відповісти
Сам закон любительского лова не алле.
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06.10.2021 18:57 Відповісти
А на рыбалке теперь то делать - горилку пить ? 😀😀
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06.10.2021 17:16 Відповісти
А що ще риба десь є
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06.10.2021 17:16 Відповісти
Когда уже будут штрафы за офшоры зеленского и его друзей и за все его не выполненные обицянки?
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06.10.2021 17:19 Відповісти
забыли еще штраф за незаконно накопаных абыгде червей...они жеж тоже часть экосистемы )))
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06.10.2021 17:19 Відповісти
Значит менты повысят дань браконьерам. Все по старому. Ничего не изменится ...
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06.10.2021 17:20 Відповісти
Ничего не изменится пока рыбохрана=браконьеры
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06.10.2021 17:29 Відповісти
А где штрафы за грибы и валежник?
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06.10.2021 17:26 Відповісти
В рф, естественно
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06.10.2021 17:30 Відповісти
Не подсказывайте Гетьманцеву - этот ЖЛОБОСОВОК хочет и воздух налогом обложить
конечно , дураку проще все запретить , чем организовать крмфорт для работы предпринимателям
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06.10.2021 17:34 Відповісти
Тоесть если я пойду на речку половить раков то за это штраф 3330 грн?((9
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06.10.2021 17:29 Відповісти
Проблема у тому, що найбільшими браконьєрами є ті, хто має контролювати на попереджувати незаконний вилов риби.
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06.10.2021 17:34 Відповісти
Вони не браконьєри ,, бо вони рибу не ловлять . Вони " криша" браконьєрів .
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06.10.2021 17:45 Відповісти
В тому-то й справа, що ловлять. До того ж в промислових масштабах.
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07.10.2021 09:15 Відповісти
Залишилось ввести невідворотність покарань,щоб закон один для всіх.
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06.10.2021 17:52 Відповісти
підтримую
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06.10.2021 18:03 Відповісти
Дива. От, наприклад, що загрожує Мецгеру за перешкоджання роботі журналістів за статтею 171 Кримінального кодексу. «Мінімальна санкція за цією статтею - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)

А за рибку, виходить більше, значно більше.

Доречі, до чого можуть призвести подібні штрафи. До каліцтв та смертей рибінспекторів.

Хоч і не дуже подібне, але було при совдепі, коли збільшили покарання за зґвалтування. Жертв почали вбивати.
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06.10.2021 18:13 Відповісти
Окунь и красноперка, как редкий, исчезающий вид в... Израиле мабудь)
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06.10.2021 18:21 Відповісти
Тоже не впечатляют эти штрафы.
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06.10.2021 21:56 Відповісти
Штрафувати на велику суму треба не за рибину, а за факт браконьєрства.
Де я рибалю, там краснопір і окунь - таке ж сміття, як йорж і синька, а у ставку карася - валом.
Штрафувати поштучно - це як штрафувати нетверезго водія за кількість проїханих кілометрів, а не за факт нетверезого кермування.
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07.10.2021 10:12 Відповісти
 
 