Кабмін у десятки разів збільшив штраф за незаконний вилов риби

Кабінет Міністрів схвалив підвищення штрафів за незаконний вилов риби, розмір штрафів збільшено в рази.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, штраф за незаконний вилов карася сріблястого зросте в 93 рази (з 17 до 1,58 тис. грн), окуня - у 186 разів (з 17 до 3,16 тис. грн), краснопірки - в 23 рази (з 68 до 1,56 тис. грн), ляща - в 9,7 раза (зі 170 до 1,65 тис. грн), щуки - в 10,2 рази (вз 340 до 3,47 тис. грн), сома - в 12 разів (з 425 до 5,12 тис. грн), раків - у 130 разів (з 25,5 до 3,33 тис. грн) та ін.

Документ уточнює, що штрафи за це правопорушення, які були раніше, не відповідають нинішній економічній ситуації в країні та не спонукають порушників до припинення незаконної діяльності. Отже, зростання матеріальної відповідальності за незаконний вилов риби дасть змогу забезпечити раціональне природокористування і сталий розвиток рибного господарства.

Крім того, реалізація постанови збільшить надходження від відшкодування заподіяних рибному господарству України збитків до місцевих бюджетів.

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