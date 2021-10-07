Черниговская область приобрела 56 автомобилей скорой помощи европейского уровня

Черниговский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф закупил самое большое среди регионов Украины количество автомобилей скорой помощи, оборудованных в соответствии с лучшими европейскими стандартами.

Об этом сообщается на странице Центра в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Для обновления автопарка были закуплены автомобили европейского уровня, которые производит ООО "Ксенко Авто Продакшн". "Эти автомобили оснащены медицинским оборудованием от мировых лидеров - Ferno, Weinmann, Zoll, Masimo, Nihon Kohden. Эти известные производители используют технологии, которые облегчают работу медиков и повышают эффективность лечения пациентов. Именно таким оборудованием комплектуются скорые в Германии, Швеции, Австрии , Нидерландах и многих других европейских странах ", - рассказал директор Центра Игорь Даниленко.

Отмечается, что в отличие от предыдущих скорых, которые были в автопарке, полученные автомобили имеют лучшие характеристики: "В этих машинах используются специализированные вибро- и звукоизоляционные материалы, которые обеспечивает в медицинском салоне необходимую медикам и пациенту тишину. Три уровня освещения с различными режимами, двухзонное отопления, эргономичное расположение оборудование - все это делает эти машины одними из лучших в Украине ".

В 2021 году Черниговским областным центром экстренной медпомощи и медицины катастроф было приобретено на средства НСЗУ 56 таких скорых. Это самое большое количество автомобилей скорой медицинской помощи такого уровня среди всех регионов Украины.

По состоянию на 6 октября КНП "Черниговский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" передал в районы 36 автомобилей скорой помощи. Таким образом, все районы Черниговской области обеспечены новыми скорыми на 80%.

С начала года бригады экстренной скорой медицинской помощи Центра осуществили более 120 тыс. выездов.