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Чернігівська область придбала 56 автомобілів швидкої допомоги європейського рівня

Чернігівська область придбала 56 автомобілів швидкої допомоги європейського рівня

Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупив найбільшу серед регіонів України кількість автомобілів швидкої допомоги, обладнаних відповідно до найкращих європейських стандартів.

Про це повідомляється на сторінці Центру у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Для оновлення автопарку були закуплені автомобілі європейського рівня, які виготовляє ТОВ "Ксенко Авто Продакшн". "Ці автомобілі оснащено медичним обладнанням від світових лідерів – Ferno, Weinmann, Zoll, Masimo, Nihon Kohden. Ці відомі виробники використовують технології, які полегшують роботу медиків та підвищують ефективність лікування пацієнтів. Саме таким обладнанням комплектуються "швидкі" в Німеччині, Швеції, Австрії, Нідерландах та багатьох інших європейських країнах", – розповів директор Центру Ігор Даниленко.

Зазначається, що на відміну від попередніх "швидких", які були в автопарку, ці автомобілі мають найкращі характеристики: "В цих машинах використовуються спеціалізовані вібро- та звукоізоляційні матеріали, що забезпечує в медичному салоні необхідну медикам та пацієнту тишу. Три рівні освітлення з різними режимами, двозонне опалення, ергономічне розташування медобладнання – все це робить ці машини одними з найкращих в Україні".

У 2021 Чернігівським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф було придбано за кошти НСЗУ 56 таких "швидких". Це найбільша кількість АШМД такого рівня серед усіх регіонів України.

Станом на 6 жовтня КНП "Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" передав в райони 36 автомобілів швидкої допомоги. Таким чином, усі райони Чернігівської області забезпечені новими "швидкими" на 80%.

З початку року бригади екстреної швидкої медичної допомоги Центру здійснили понад 120 тис. виїздів.

Автор: 

Чернігівщина (1584) швидка (267)


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Не написали самого главного - почём?
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07.10.2021 10:16 Відповісти
Зайди на сайт госзакупок и прочти... Если тебе напишут цену, ты все равно не поймешь, ты же не знаешь сколько стоят такие машины
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07.10.2021 10:35 Відповісти
сколько бы не стоили - зрада
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07.10.2021 10:53 Відповісти
Через прозорро? Или по зе- закупкам- как недавние минус 100 лярдов?
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07.10.2021 10:18 Відповісти
А сколько ЗЕскоты украли на этих госзакупках не подскажете?
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07.10.2021 10:23 Відповісти
Еще бы скотовозки поменять на автобусы а то местными перевозками заведует друг мэра и ему выгодно по нормальным ценам возить жителей на убитом хламе
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07.10.2021 11:18 Відповісти
 
 