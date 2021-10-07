Чернігівська область придбала 56 автомобілів швидкої допомоги європейського рівня
Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупив найбільшу серед регіонів України кількість автомобілів швидкої допомоги, обладнаних відповідно до найкращих європейських стандартів.
Про це повідомляється на сторінці Центру у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Для оновлення автопарку були закуплені автомобілі європейського рівня, які виготовляє ТОВ "Ксенко Авто Продакшн". "Ці автомобілі оснащено медичним обладнанням від світових лідерів – Ferno, Weinmann, Zoll, Masimo, Nihon Kohden. Ці відомі виробники використовують технології, які полегшують роботу медиків та підвищують ефективність лікування пацієнтів. Саме таким обладнанням комплектуються "швидкі" в Німеччині, Швеції, Австрії, Нідерландах та багатьох інших європейських країнах", – розповів директор Центру Ігор Даниленко.
Зазначається, що на відміну від попередніх "швидких", які були в автопарку, ці автомобілі мають найкращі характеристики: "В цих машинах використовуються спеціалізовані вібро- та звукоізоляційні матеріали, що забезпечує в медичному салоні необхідну медикам та пацієнту тишу. Три рівні освітлення з різними режимами, двозонне опалення, ергономічне розташування медобладнання – все це робить ці машини одними з найкращих в Україні".
У 2021 Чернігівським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф було придбано за кошти НСЗУ 56 таких "швидких". Це найбільша кількість АШМД такого рівня серед усіх регіонів України.
Станом на 6 жовтня КНП "Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" передав в райони 36 автомобілів швидкої допомоги. Таким чином, усі райони Чернігівської області забезпечені новими "швидкими" на 80%.
З початку року бригади екстреної швидкої медичної допомоги Центру здійснили понад 120 тис. виїздів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль