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Зеленский был против участия Венецианской комиссии в законопроекте об олигархах, - УП

Зеленский был против участия Венецианской комиссии в законопроекте об олигархах, - УП

Президент Владимир Зеленский был против привлечения Венецианской комиссии к анализу проекта закона об олигархах на предмет соблюдения прав человека.


Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в "Слуге Народа".


"Мы с Димой (Дмитрий Разумков, - прим.) встречались после Дня Независимости и договорились, что будем работать вместе. Потом он взял и отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию. Я его набираю и спрашиваю: "Ты обязан это делать, ты можешь не отправлять?" Дима говорит, что может и не отправлять. "Так зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" - передает возмущение Зеленского один из участников "большой фракции" в Трускавце.


"Украинская правда" утверждает, что вывод Венецианской комиссии относительно скандального законопроекта об олигархах "вряд ли порадует Зе! Команду".
По данным издания, обращение спикера к Венецианскую комиссию по поводу этого проекта закона и стало поводом для отставки спикера.
"Если бы не было закона об олигархах как основания снять Разумкова, придумали бы любое другое. Наконец, Зеленский и его фракция будто имеют моральное право требовать от своего спикера или работать на их команду, или найти себе другую ", - отмечает издание" Украинская правда ".


Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+5
хех! и почему я не удивлен?
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07.10.2021 12:27
+5
https://biz.censor.net/news/3292582/sud_za_tri_mesyatsa_vzyskal_s_ukrenergo_v_polzu_dtek_ahmetova_25_milliarda

ЗЕбилы, это война осла офшорного с олигархатом или уже пэрэмога?
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07.10.2021 12:41
+4
зеленая сявота перепутала государство Украина с криворожской подворотней ... украинскому народу теперь главное не дать уровнять зеленым мерзавцам эти два понятия. Зеленого Вову
гнать до Ростова ...
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07.10.2021 13:08
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хех! и почему я не удивлен?
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07.10.2021 12:27 Ответить
Вероятно камнем для Димосика стала цена этого вопроса...
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07.10.2021 12:30 Ответить
Закон про олігархів Зеленського, це закон про одного олігарха, самого Зеленскького (і трохи його кумів). Рано чи пізно ми почуємо і про оманські офшори.
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07.10.2021 12:37 Ответить
шашлык и ваза
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07.10.2021 12:38 Ответить
https://biz.censor.net/news/3292582/sud_za_tri_mesyatsa_vzyskal_s_ukrenergo_v_polzu_dtek_ahmetova_25_milliarda

ЗЕбилы, это война осла офшорного с олигархатом или уже пэрэмога?
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07.10.2021 12:41 Ответить
Так а у чому проблема? Венеційська комісія - авторитетна європейська інституція, її думка про закон важлива і професійна. Чи Зе їх порохоботами вважає?

А взагалі, не Венеційську комісію зеленим треба боятися, а звернення у Конституційний суд... Бо автори законопроекту непрофесійно його виписали і у КС буде купа підстав скасувати його!
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07.10.2021 13:02 Ответить
зеленая сявота перепутала государство Украина с криворожской подворотней ... украинскому народу теперь главное не дать уровнять зеленым мерзавцам эти два понятия. Зеленого Вову
гнать до Ростова ...
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07.10.2021 13:08 Ответить
блин, договорились они, зеля совсем ухи объелся
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07.10.2021 15:44 Ответить
после смены спикера ни один закон который не нравится зеле не будет ставиться на голосование
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07.10.2021 15:45 Ответить
О каких правах человека можно говорить при недофюрере ЗЕ?
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08.10.2021 02:43 Ответить
 
 