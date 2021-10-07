Зеленский был против участия Венецианской комиссии в законопроекте об олигархах, - УП
Президент Владимир Зеленский был против привлечения Венецианской комиссии к анализу проекта закона об олигархах на предмет соблюдения прав человека.
Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в "Слуге Народа".
"Мы с Димой (Дмитрий Разумков, - прим.) встречались после Дня Независимости и договорились, что будем работать вместе. Потом он взял и отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию. Я его набираю и спрашиваю: "Ты обязан это делать, ты можешь не отправлять?" Дима говорит, что может и не отправлять. "Так зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" - передает возмущение Зеленского один из участников "большой фракции" в Трускавце.
"Украинская правда" утверждает, что вывод Венецианской комиссии относительно скандального законопроекта об олигархах "вряд ли порадует Зе! Команду".
По данным издания, обращение спикера к Венецианскую комиссию по поводу этого проекта закона и стало поводом для отставки спикера.
"Если бы не было закона об олигархах как основания снять Разумкова, придумали бы любое другое. Наконец, Зеленский и его фракция будто имеют моральное право требовать от своего спикера или работать на их команду, или найти себе другую ", - отмечает издание" Украинская правда ".
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.
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ЗЕбилы, это война осла офшорного с олигархатом или уже пэрэмога?
А взагалі, не Венеційську комісію зеленим треба боятися, а звернення у Конституційний суд... Бо автори законопроекту непрофесійно його виписали і у КС буде купа підстав скасувати його!
гнать до Ростова ...