Зеленский был против участия Венецианской комиссии в законопроекте об олигархах, - УП

Президент Владимир Зеленский был против привлечения Венецианской комиссии к анализу проекта закона об олигархах на предмет соблюдения прав человека.



Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в "Слуге Народа".



"Мы с Димой (Дмитрий Разумков, - прим.) встречались после Дня Независимости и договорились, что будем работать вместе. Потом он взял и отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию. Я его набираю и спрашиваю: "Ты обязан это делать, ты можешь не отправлять?" Дима говорит, что может и не отправлять. "Так зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" - передает возмущение Зеленского один из участников "большой фракции" в Трускавце.



"Украинская правда" утверждает, что вывод Венецианской комиссии относительно скандального законопроекта об олигархах "вряд ли порадует Зе! Команду".

По данным издания, обращение спикера к Венецианскую комиссию по поводу этого проекта закона и стало поводом для отставки спикера.

"Если бы не было закона об олигархах как основания снять Разумкова, придумали бы любое другое. Наконец, Зеленский и его фракция будто имеют моральное право требовать от своего спикера или работать на их команду, или найти себе другую ", - отмечает издание" Украинская правда ".



Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.