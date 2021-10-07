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Новини
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Зеленський був проти участі Венеціанської комісії в законопроєкті про олігархів, - УП

Зеленський був проти участі Венеціанської комісії в законопроєкті про олігархів, - УП

Президент Володимир Зеленський був проти залучення Венеціанської комісії до аналізу проєкту закону щодо олігархів на предмет дотримання прав людини.

Про це пише видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела у "Слузі Народу".

"Ми з Дімою (Дмитро Разумков, – прим.) зустрічалися після Дня Незалежності і домовилися, що будемо працювати разом. А тоді він взяв і відправив закон про олігархів у Венеціанську комісію. Я його набираю і питаю: "Ти зобов’язаний це робити? Ти можеш не відправляти?" Діма каже, що може і не відправляти. "То нащо ти мене підставляєш і валиш мій закон?" – переказує обурення Зеленського один із учасників "великої фракції" в Трускавці.

"Українська правда" стверджує, що висновок Венеціанської комісії щодо скандального законопроєкту про олігархів "навряд чи потішить Зе!команду".

За даними видання, саме звернення спікера до Венеціанської комісії з приводу цього проєкту закону і стало приводом для відставки спікера.

"Якби не було закону про олігархів як підстави зняти Разумкова, вигадали б будь-яку іншу. Врешті, Зеленський і його фракція начебто мають моральне право вимагати від свого спікера або працювати на їхню команду, або знайти собі іншу", - зазначає видання "Українська правда".

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+5
хех! и почему я не удивлен?
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07.10.2021 12:27
+5
https://biz.censor.net/news/3292582/sud_za_tri_mesyatsa_vzyskal_s_ukrenergo_v_polzu_dtek_ahmetova_25_milliarda

ЗЕбилы, это война осла офшорного с олигархатом или уже пэрэмога?
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07.10.2021 12:41
+4
зеленая сявота перепутала государство Украина с криворожской подворотней ... украинскому народу теперь главное не дать уровнять зеленым мерзавцам эти два понятия. Зеленого Вову
гнать до Ростова ...
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07.10.2021 13:08
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хех! и почему я не удивлен?
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07.10.2021 12:27 Відповісти
Вероятно камнем для Димосика стала цена этого вопроса...
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07.10.2021 12:30 Відповісти
Закон про олігархів Зеленського, це закон про одного олігарха, самого Зеленскького (і трохи його кумів). Рано чи пізно ми почуємо і про оманські офшори.
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07.10.2021 12:37 Відповісти
шашлык и ваза
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07.10.2021 12:38 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3292582/sud_za_tri_mesyatsa_vzyskal_s_ukrenergo_v_polzu_dtek_ahmetova_25_milliarda

ЗЕбилы, это война осла офшорного с олигархатом или уже пэрэмога?
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07.10.2021 12:41 Відповісти
Так а у чому проблема? Венеційська комісія - авторитетна європейська інституція, її думка про закон важлива і професійна. Чи Зе їх порохоботами вважає?

А взагалі, не Венеційську комісію зеленим треба боятися, а звернення у Конституційний суд... Бо автори законопроекту непрофесійно його виписали і у КС буде купа підстав скасувати його!
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07.10.2021 13:02 Відповісти
зеленая сявота перепутала государство Украина с криворожской подворотней ... украинскому народу теперь главное не дать уровнять зеленым мерзавцам эти два понятия. Зеленого Вову
гнать до Ростова ...
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07.10.2021 13:08 Відповісти
блин, договорились они, зеля совсем ухи объелся
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07.10.2021 15:44 Відповісти
после смены спикера ни один закон который не нравится зеле не будет ставиться на голосование
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07.10.2021 15:45 Відповісти
О каких правах человека можно говорить при недофюрере ЗЕ?
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08.10.2021 02:43 Відповісти
 
 