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Шмыгаль о компьютеризации государственных реестров: "Компьютер взятку не возьмет"

Шмыгаль о компьютеризации государственных реестров:

Компьютеризация государственных реестров поможет искоренить коррупцию экономики и бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского экономического форума.

"Компьютер взятку не возьмет. Очень важно это изменение и открытость и правильное выстраивание и дизайн государственных реестров. Единый социальный реестр, единый демографический реестр. Это огромные реформы, которые изменят государство. Мы все это оценим, когда оно заработает", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что это позволит иначе устанавливать социальные стандарты, устанавливать экономические и макроэкономические показатели, макропрогнозы.

"Когда у нас есть единый демографический реестр, он оцифрован и мы понимаем страну, в которой живем, ресурсы, которыми располагаем. Совсем иначе считаются показатели. Сегодня, мы, не имея переписи с 2000 года, не понимаем как считать валовой национальный продукт на душу населения. Это тоже создает определенную проблематику для экономики страны.

Поэтому эти вещи, в этих реализациях, в которых мы работаем, они очень важны и действительно изменят и реформируют нашу страну, и уберут коррупцию по экономике и бизнесе", - сообщил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил финансирование на создание аграрного реестра, - Шмыгаль

Выступая на Киевском экономическом форуме, Денис Шмыгаль назвал сумму государственного долга Украины.

По его словам, эта сумма сейчас составляет более $90 млрд. Шмыгаль подтвердил, что Украина занимала деньги под большие проценты, но структуру долга будут менять, для этого существует специальный план.

демография (296) реестр (324) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+8
Компьютер не работает сам...компьютером управляют люди...
Поэтому ты шмыгло как обычно пургу гонишь...
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07.10.2021 12:47
+7
Шмигаль - ти дурачьок? Ще й як бере.
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07.10.2021 12:39
+6
- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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07.10.2021 12:37
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Правила форума Совет форумчан
дебил еговзломать можно а уровень ваших айти- айтишник в банке с флешкой
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07.10.2021 12:37 Ответить
- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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07.10.2021 12:37 Ответить
Шмигаль - ти дурачьок? Ще й як бере.
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07.10.2021 12:39 Ответить
А разработчик?
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07.10.2021 12:45 Ответить
Компьютер не работает сам...компьютером управляют люди...
Поэтому ты шмыгло как обычно пургу гонишь...
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07.10.2021 12:47 Ответить
І ще для тих у кого пам"ять як у рибок - пам"ятаєте проміжний сервер ЦВК перед першим Майданом? Отож.
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07.10.2021 12:49 Ответить
Вот только незаконные изменения в реестре, по которым принимаются незаконные решения, лично я уже видел. Отсутствие нормального контроля и дырявая защита приводят к беспределу и попробуй потом что доказать.
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07.10.2021 12:53 Ответить
А оператор компа - легко и откуда угодно, хоть с Сейшелов.
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07.10.2021 13:07 Ответить
Без бумажки ты - букашка.
Бумажный документ - вещь на века.
Это не кликать по клаве по приколу - было ваше - стало наше ...
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07.10.2021 13:09 Ответить
а зеленый компьютер?)
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07.10.2021 13:16 Ответить
Послушав Шмыгаля, поймал себя на мысли, что он в компьютеризации полный тормоз, как и в экономике тоже.
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07.10.2021 13:26 Ответить
Ага, про руки, котрі нічого не крали ми вже чули, тепер ось комп'ютери, котрі хабарів не беруть
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07.10.2021 14:21 Ответить
Дремучий....
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07.10.2021 15:22 Ответить
 
 