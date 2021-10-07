Шмыгаль о компьютеризации государственных реестров: "Компьютер взятку не возьмет"
Компьютеризация государственных реестров поможет искоренить коррупцию экономики и бизнеса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского экономического форума.
"Компьютер взятку не возьмет. Очень важно это изменение и открытость и правильное выстраивание и дизайн государственных реестров. Единый социальный реестр, единый демографический реестр. Это огромные реформы, которые изменят государство. Мы все это оценим, когда оно заработает", - сказал премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что это позволит иначе устанавливать социальные стандарты, устанавливать экономические и макроэкономические показатели, макропрогнозы.
"Когда у нас есть единый демографический реестр, он оцифрован и мы понимаем страну, в которой живем, ресурсы, которыми располагаем. Совсем иначе считаются показатели. Сегодня, мы, не имея переписи с 2000 года, не понимаем как считать валовой национальный продукт на душу населения. Это тоже создает определенную проблематику для экономики страны.
Поэтому эти вещи, в этих реализациях, в которых мы работаем, они очень важны и действительно изменят и реформируют нашу страну, и уберут коррупцию по экономике и бизнесе", - сообщил премьер.
Выступая на Киевском экономическом форуме, Денис Шмыгаль назвал сумму государственного долга Украины.
По его словам, эта сумма сейчас составляет более $90 млрд. Шмыгаль подтвердил, что Украина занимала деньги под большие проценты, но структуру долга будут менять, для этого существует специальный план.
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