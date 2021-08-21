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Кабмин выделил финансирование на создание аграрного реестра, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин выделил финансирование на создание аграрного реестра, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию о том, что Кабинет министров выделили финансы на создание аграрного реестра, для реальной поддержки фермеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке. 

Шмыгаль подчеркнул: "Создание аграрного реестра. На этой неделе приняли решение о его финансировании. Государственный аграрный реестр дает возможность создать прозрачную систему поддержки аграриев. С помощью этого реестра планируется предоставлять государственные сервисы, упростить доступ к банковскому финансированию и программ кредитных гарантий, а также ввести программы таргетированной государственной поддержки и оценивать их эффективность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил принцип работы Государственного аграрного реестра, - Шмыгаль
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21.08.2021 17:33 Ответить
А допомога така.
На Півдні (Херсонщина) їздять перевірки і шманають дрібних фермерів. Немає ліцензованої ємності для палива - 500 тищ. штраф. Немає паперів на закупівлю палива, "папки" використання палива і тп. - 500 тищ. Змішав соляру у ємності з різних "партій" - ... І так далі.
Суки!
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21.08.2021 19:32 Ответить
Это кто шманает? И где именно? В Геническе я о таком еще не слышал... Смешал соляру? На какой то разводняк похоже...
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21.08.2021 19:46 Ответить
Розповів мені сам фермер з херсонщини (можна сказати, далекий родич), 115 га землі. Займається цим не десяток років.
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22.08.2021 08:04 Ответить
Нашел... Лицензия на хранение... 780 грн стоит... И каждую емкость не нужно лицензировать, просто указываешь общий обьем
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21.08.2021 22:16 Ответить
"Українські фермери вимагають скасувати ліцензії на зберігання пального та зменшити штрафи"
https://traktorist.ua/news/**********-fermeri-vimagayut-skasuvati-licenziyi-na-zberigannya-palnogo-ta-zmenshiti-shtrafi
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22.08.2021 08:07 Ответить
Зеленский поставил Шмыгалю задачу : Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский. Шмыгалю пора отчитаться о выполнении.
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21.08.2021 17:41 Ответить
А должен ли кабмин отчитываться перед налогоплательщиком о состоянии госрезерва ?
вот урожай собирают - какие запасы будут в Украине ? В прошлом году говорят продали весь подсолнух иностранцам и масло стало дорожать
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21.08.2021 17:43 Ответить
Кабмін виділив фінансування на погашення боргів військових та медиків?
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21.08.2021 17:52 Ответить
Не сказати, що це неправильно, але ж все одно це зроблено, щоб між своїми розійшлося, хтось маєтки накупить на ті гроші в Європі.
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21.08.2021 18:41 Ответить
 
 