Кабмин выделил финансирование на создание аграрного реестра, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию о том, что Кабинет министров выделили финансы на создание аграрного реестра, для реальной поддержки фермеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.
Шмыгаль подчеркнул: "Создание аграрного реестра. На этой неделе приняли решение о его финансировании. Государственный аграрный реестр дает возможность создать прозрачную систему поддержки аграриев. С помощью этого реестра планируется предоставлять государственные сервисы, упростить доступ к банковскому финансированию и программ кредитных гарантий, а также ввести программы таргетированной государственной поддержки и оценивать их эффективность".
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На Півдні (Херсонщина) їздять перевірки і шманають дрібних фермерів. Немає ліцензованої ємності для палива - 500 тищ. штраф. Немає паперів на закупівлю палива, "папки" використання палива і тп. - 500 тищ. Змішав соляру у ємності з різних "партій" - ... І так далі.
Суки!
https://traktorist.ua/news/**********-fermeri-vimagayut-skasuvati-licenziyi-na-zberigannya-palnogo-ta-zmenshiti-shtrafi
вот урожай собирают - какие запасы будут в Украине ? В прошлом году говорят продали весь подсолнух иностранцам и масло стало дорожать