Кабмин выделил финансирование на создание аграрного реестра, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию о том, что Кабинет министров выделили финансы на создание аграрного реестра, для реальной поддержки фермеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "Создание аграрного реестра. На этой неделе приняли решение о его финансировании. Государственный аграрный реестр дает возможность создать прозрачную систему поддержки аграриев. С помощью этого реестра планируется предоставлять государственные сервисы, упростить доступ к банковскому финансированию и программ кредитных гарантий, а также ввести программы таргетированной государственной поддержки и оценивать их эффективность".

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