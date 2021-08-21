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Кабмін виділив фінансування на створення аграрного реєстру, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін виділив фінансування на створення аграрного реєстру, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про те, що Кабінет Міністрів виділили кошти на створення аграрного реєстру, для реальної підтримки фермерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

Шмигаль наголосив: "Створення аграрного реєстру. Цього тижня прийняли рішення про його фінансування. Державний аграрний реєстр дає можливість створити прозору систему підтримки аграріїв. За допомогою цього реєстру планується надавати державні послуги, спростити доступ до банківського фінансування і програм кредитних гарантій, а також запровадити програми таргетованої державної підтримки й оцінювати їхню ефективність".

Читайте також: Кабмін затвердив принцип роботи Державного аграрного реєстру, - Шмигаль
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21.08.2021 17:33 Відповісти
А допомога така.
На Півдні (Херсонщина) їздять перевірки і шманають дрібних фермерів. Немає ліцензованої ємності для палива - 500 тищ. штраф. Немає паперів на закупівлю палива, "папки" використання палива і тп. - 500 тищ. Змішав соляру у ємності з різних "партій" - ... І так далі.
Суки!
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21.08.2021 19:32 Відповісти
Это кто шманает? И где именно? В Геническе я о таком еще не слышал... Смешал соляру? На какой то разводняк похоже...
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21.08.2021 19:46 Відповісти
Розповів мені сам фермер з херсонщини (можна сказати, далекий родич), 115 га землі. Займається цим не десяток років.
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22.08.2021 08:04 Відповісти
Нашел... Лицензия на хранение... 780 грн стоит... И каждую емкость не нужно лицензировать, просто указываешь общий обьем
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21.08.2021 22:16 Відповісти
"Українські фермери вимагають скасувати ліцензії на зберігання пального та зменшити штрафи"
https://traktorist.ua/news/**********-fermeri-vimagayut-skasuvati-licenziyi-na-zberigannya-palnogo-ta-zmenshiti-shtrafi
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22.08.2021 08:07 Відповісти
Зеленский поставил Шмыгалю задачу : Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский. Шмыгалю пора отчитаться о выполнении.
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21.08.2021 17:41 Відповісти
А должен ли кабмин отчитываться перед налогоплательщиком о состоянии госрезерва ?
вот урожай собирают - какие запасы будут в Украине ? В прошлом году говорят продали весь подсолнух иностранцам и масло стало дорожать
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21.08.2021 17:43 Відповісти
Кабмін виділив фінансування на погашення боргів військових та медиків?
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21.08.2021 17:52 Відповісти
Не сказати, що це неправильно, але ж все одно це зроблено, щоб між своїми розійшлося, хтось маєтки накупить на ті гроші в Європі.
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21.08.2021 18:41 Відповісти
 
 