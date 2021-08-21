Кабмін виділив фінансування на створення аграрного реєстру, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про те, що Кабінет Міністрів виділили кошти на створення аграрного реєстру, для реальної підтримки фермерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

Шмигаль наголосив: "Створення аграрного реєстру. Цього тижня прийняли рішення про його фінансування. Державний аграрний реєстр дає можливість створити прозору систему підтримки аграріїв. За допомогою цього реєстру планується надавати державні послуги, спростити доступ до банківського фінансування і програм кредитних гарантій, а також запровадити програми таргетованої державної підтримки й оцінювати їхню ефективність".

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