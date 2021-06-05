Кабмін затвердив принцип роботи Державного аграрного реєстру, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабміном затверджений принцип роботи Державного аграрного реєстру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Прем'єр зазначив: "Українські аграрії зможуть отримати спрощений доступ до програм державної підтримки. Уряд затвердив принципи роботи Державного аграрного реєстру. Відсутність в Україні такого реєстру суттєво гальмувала процес надання державної підтримки. Замість того, щоб отримувати швидкі гроші на розвиток, фермери дуже часто очікують верифікації та підтвердження, чи підходять вони під ту чи іншу програму підтримки. Тепер система розподілу державної підтримки буде значно швидшою і більш прозорою".
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Andrey Rudik
показати весь коментар05.06.2021 13:23 Відповісти Мені подобається 0
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