РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10802 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
860 1
аграрии (266) реестр (248) фермер (142)

Кабмин утвердил принцип работы Государственного аграрного реестра, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Кабмин утвердил принцип работы Государственного аграрного реестра, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмином утвержден принцип работы Государственного аграрного реестра

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "Украинские аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки. Правительство утвердило принципы работы Государственного аграрного реестра. Отсутствие в Украине такого реестра существенно тормозило процесс предоставления государственной поддержки. Вместо того, чтобы получать быстрые деньги на развитие, фермеры очень часто ожидают верификации и подтверждения, подходят ли они под ту или иную программу поддержки. Теперь система распределения государственной поддержки будет значительно быстрее и более прозрачной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил финподдержку для новосозданных фермерских хозяйств до 5 тыс. грн на 1 га
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет продаже земли!
показать весь комментарий
05.06.2021 13:23 Ответить
 
 