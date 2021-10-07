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Банковая - какое-то проклятое место, - Разумков

Банковая - какое-то проклятое место, - Разумков

Отставленный с должности спикера Дмитрий Разумков назвал Банковую "проклятым местом"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уволенный с должности спикера Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков заявил "BBC Україна" в интервью, которое было опубликовано 7 октября.

Отвечая на вопрос: "Устал ли президент слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной?", Разумков ответил: "Критика должна быть адекватной и конструктивной, но критика тебе помогает двигаться вперед. Это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что лучше всех - это приводит к негативным последствиям, в частности в плане демократии".

Он продолжил: "Мне кажется, что Банковая - она ​​какое-то проклятое место. Сюда кто не попадает, оно очень сильно меняет людей.

А желательно, чтобы ты таким, каким приходишь к власти, таким же и уходил из нее. Но я тогда не до конца, видимо, договорил. Это все должно ограничиваться законом и людьми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторым лицом в Украине является глава Офиса президента. Не считаю, что это правильно, - Разумков

Автор: 

критика (233) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+43
Ты гляди ка запел. Не прошло и три года. А как красиво все начиналось.
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07.10.2021 22:36
+30
Разумков - "Банковая - какое-то проклятое место"
*************************************
Овец стригут дважды, трижды..... ?

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07.10.2021 22:44
+29
В следующей серии "Слуга народа"

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07.10.2021 22:44
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Правила форума Совет форумчан
Ты гляди ка запел. Не прошло и три года. А как красиво все начиналось.
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07.10.2021 22:36 Ответить
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07.10.2021 22:37 Ответить
а д'єрмака куди?
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07.10.2021 22:42 Ответить
Вот то-то и оно. Регентом стал Дермак, а два регента на одного шута -- это слишком. Один должен был уйти.
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07.10.2021 22:47 Ответить
Боливар не выдержит двоих
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07.10.2021 22:57 Ответить
Где-то так.
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07.10.2021 23:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg

вова-лох в детстве. учительница о нем)
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07.10.2021 23:15 Ответить
Оно такое с детства. Кто-бы сомневался.
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07.10.2021 23:20 Ответить
По його манері поведінки він читається як гнила людина.В порівнянні з ним,навіть Яник виглядає більш порядною людиною.
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08.10.2021 06:47 Ответить
Овощ был бандит, но со своим, хоть и извращенным понятием о чести. Он был гоблином, но не тупым. Зеля и его холуи -- обычные сявки из 90х, дорвавшиеся до власти.
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08.10.2021 10:56 Ответить
"Регент - особа, що у монархічних державах тимчасово править замість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монарха (під час неповноліття, хвороби дійсного монарха)". Вікіпедія.
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07.10.2021 22:48 Ответить
Умственная недостаточность как раз подпадает.
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07.10.2021 22:54 Ответить
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07.10.2021 22:50 Ответить
це не місце прокляте , а українці занадто терплячі
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07.10.2021 22:36 Ответить
та самое, шо ни на есть благословенное: порошка там, як песка на пляже, колес-глотай не хочу, да еще шмали немеряно и торчки в каждом кабинете сидят
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07.10.2021 22:37 Ответить
Тыц😂🌷×××
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07.10.2021 22:51 Ответить
А перечитать и подумать? Судя по Вашим подпискам, думать у Вас есть чем.
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08.10.2021 01:11 Ответить
Не. Так ты осла оманского от вагнергейта и привата, не отмажешь
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07.10.2021 23:19 Ответить
Дурдом


@durdominua

·



зЕкКоманда

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07.10.2021 22:40 Ответить
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08.10.2021 00:52 Ответить
звізда экрана діма разумков. Його зоряний час: роздає направо і наліво і всім в усі сторони.
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07.10.2021 22:40 Ответить
В следующей серии "Слуга народа"

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07.10.2021 22:44 Ответить
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07.10.2021 23:06 Ответить
"Банковая - какое-то проклятое место, - Разумков"
_О, нет конечно. Никакой мистики: просто к власти над людьми вообще рвутся отнюдь не иисусы.
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07.10.2021 22:41 Ответить
Да, сейчас под каждым подъездом, и в каждом такси политические эксперты такое рассказывают - выбирали нормального, а он потом испортился.
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07.10.2021 22:43 Ответить
та не проклятое ))) а отхожее ! ибо такого гофна как в этот созыв шабаш это место еще не видело!
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07.10.2021 22:44 Ответить
І до того ж воно ще і бродить!
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08.10.2021 07:01 Ответить
Разумков - "Банковая - какое-то проклятое место"
*************************************
Овец стригут дважды, трижды..... ?

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07.10.2021 22:44 Ответить
восемь негритят пошли купаться с ЗЕлей....

а дальше вы сами знаете
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08.10.2021 00:53 Ответить
Дрім-тім!
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08.10.2021 01:29 Ответить
Банковая проклятое место
- кстати да, об этом говорят уже 30 лет...
Мистика не мистика - но может действительно стоит сменить расположение ОП?
Выбрать улицу Бандеры или Шухевича где ни будь - банкиры это ростовщики, и как известно как корабль назовешь, так он и поплывет
- Вот к примеру все суда с названием Нахимов тонули..
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07.10.2021 22:45 Ответить
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07.10.2021 22:51 Ответить
ну да
как то так
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07.10.2021 22:54 Ответить
а не здесь ли собака порылась?
"Вокруг дома с химерами ходит множество историй и тайн. Поговаривают даже и о том, что это здание проклято. "
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07.10.2021 23:10 Ответить
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07.10.2021 23:15 Ответить
С 2005 года дом с химерами является часть президентской резиденции. Здесь проводят совещания и встречи.
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07.10.2021 23:17 Ответить
https://travel.24tv.ua/ru/dom-himerami-kieve-interesnye-fakty-o-strannom-sooruzhenii-travel_n1714186 Дом с химерами- одно из самых мистических сооружений Украины.
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07.10.2021 23:22 Ответить
Я думаю,краще буде якщо навпроти вікон президента в дворі поставити гільйотину.Це як в тій п*єсі:якщо на стіні висить рушниця,то в останньому акті вона вистрелить,а може і не вистрелить все залежить від тебе."Momento Mori" нагадували древні своїм правителям які всходили на трон,так і тут. А то приходять і перша мисля: тут можна прибарахлиться.
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08.10.2021 07:01 Ответить
Говно
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07.10.2021 22:46 Ответить
Он продолжил: "Мне кажется, что Банковая - она ​​какое-то проклятое место. Сюда кто не попадает, оно очень сильно меняет людей.

Дурня. Не меняет, а проявляет. Как и деньги.
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07.10.2021 22:47 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=***********************************-QM8VNpM4-XdaWjFV7dgXoPGmWlq37Yxs50dw-kBHC9zebuJv_4BvEM_du5pCMHj0x0NBhnTUCtGmBWwCR0gnzaEVN3hCowc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=***********************************-QM8VNpM4-XdaWjFV7dgXoPGmWlq37Yxs50dw-kBHC9zebuJv_4BvEM_du5pCMHj0x0NBhnTUCtGmBWwCR0gnzaEVN3hCowc&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6109205179153509?__cft__[0]=***********************************-QM8VNpM4-XdaWjFV7dgXoPGmWlq37Yxs50dw-kBHC9zebuJv_4BvEM_du5pCMHj0x0NBhnTUCtGmBWwCR0gnzaEVN3hCowc&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Я уже неоднократно говорил, что Разумков-оппозиционер - это проект Банковой для подхвата отпадающих голосов «слуг».

И в подтверждение моих слов, на брифинге после отставки, он долго говорил, что разочаровался в людях из «Слуги народа».

Однако ни разу не сказал, что разочарован в Зеленском и в том, что он делает со страной.

Ну, вы поняли)))))

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07.10.2021 22:48 Ответить
Димон, уйди достойно и не позорься. Надо было раньше мозгами шевелить, а ты, как самовлюблённый петух хвост распустил и подыгрывал ахметке...вот и имеешь теперь.
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07.10.2021 22:48 Ответить
хвост распускает павлин
а в остальном верно
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07.10.2021 22:53 Ответить
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07.10.2021 22:56 Ответить
возражаю - зеленая драка-шоу должна быть,
в конце концов вы за етим всю ету зеленую шваль и выбрали...
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08.10.2021 00:11 Ответить
Кінцівка цієї влади повинна бути фееричною,як в тому анекдоті:Бог: я вас курв на цей корабель цілий рік збирав.
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08.10.2021 07:14 Ответить
Прочитайте медленно этот бред. "...Критика должна быть адекватной и конструктивной, но критика тебе помогает двигаться вперед. Это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что лучше всех - это приводит к негативным последствиям, в частности в плане демократии". Речь секретаря райкома влксм брежневской эпохи. Хай Бог милує... Куда ми вернулись ?
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07.10.2021 22:52 Ответить
А что Вы ожидали от выходца из семьи политагитатора ? Они на этом лексиконе и завтракают и ужинают 😀😀😀
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07.10.2021 23:00 Ответить
😀😀😀

- Прошу. Вулиця Банкова, з вас 145 гривень.
- Але мені на площу Перемоги!
- Перепрошую, сідаючи, ви сказали: «До бл...го цирку!».

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07.10.2021 22:54 Ответить
Банкова - нормальне місце було до того, як дурні та зрадники там засіли
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07.10.2021 23:03 Ответить
Очередной сбитый летчик распускает сопли.
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07.10.2021 23:03 Ответить
Розумкову пора на отдых
Предлагают на спикера Яну Зинкевич

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07.10.2021 23:05 Ответить
особливо коли туди потрапляє дуркуватий совок з Кривого Рогу
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07.10.2021 23:07 Ответить
А цей артист йому допоміг потрапити.
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08.10.2021 02:19 Ответить
Согласен особенно, когда ваша шпана захватила власть.
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07.10.2021 23:09 Ответить
если так - шо ж вы, зеленые клованы, с упорством идиотов туда все рветесь?
месяц назад еще все было норм....
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07.10.2021 23:13 Ответить
можно сказать, что вся Украина проклятое место. Все у нас через ж*
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07.10.2021 23:13 Ответить
флаг перевёрнутый - - комуняка Кравчук (по настоянию масонов?) перевернул...
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07.10.2021 23:24 Ответить
Не болтай чушь. Все из-за таких как ты.
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08.10.2021 02:18 Ответить
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07.10.2021 23:15 Ответить
Украинский актер Салий снялся в роли офицера ВМФ в российском сериале - в Сети скандал Украинский актер Виталий Салий снялся в детективной истории "Бухта глубокая", где примерил на себя роль офицера ВМФ.
Пользователи Facebook раскритиковали коллаборацию с российским производителем, напомнив актеру, что с 2014 года на Востоке Украины парни сидят в окопах, отражая агрессию противника.
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07.10.2021 23:16 Ответить
Экранный проститут
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08.10.2021 10:31 Ответить
зуею с етого зеленого стада - и знаю одну простую беду - у лишенцев рот всегда шире...
все тоже самое можно было сказать месяц назад - не сказал...
почему не сказал - сами ответ найдете?
если нет - могу обьяснить....
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07.10.2021 23:17 Ответить
коли свиню відірвали від корита, вона по другому захрюкала.
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07.10.2021 23:18 Ответить
Любое место, где воруют рецидивисты и пародии на клоунов (#омики), всегда будет проклятое, пора знать! Во всяком случае проклятыми будут, пока они от туда воруют...
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07.10.2021 23:21 Ответить
Відставкою Разумкова зелень запустила таймер зворотнього відліку на самознищення. Нехай продовжують.
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07.10.2021 23:22 Ответить
Хитрые Разумков и Зеленский развели доверчивых украинцев игрой в доброго и злого полицейского, создав иллюзорный выбор без выбора.

А что, прием так себя зарекомендовал, особенно на украинцах.
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07.10.2021 23:23 Ответить
Я про це казав ще тиждень тому.
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07.10.2021 23:36 Ответить
тут же все на пальцах...
разумков спикер рады? - ето один разумков
разумков не спикер рад - ето уже совсем другой разумков?
вопрос всем а нужны ли Украине 2 разумковых?
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07.10.2021 23:28 Ответить
Сейчас Чечеринда на полном серьезе дискутирует на ТВ о судьбе нафталинового комсомольца, позор и катастрофа, ждёт Украину с таким дебильным народом.
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07.10.2021 23:29 Ответить
не употребляйте слово "народ" в примерно таком контексте- ето немедленно вызывает негатив в вашу сторону....
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07.10.2021 23:34 Ответить
Каким бы ни был наш народ, но он заслуживает намного лучших политиков чем имеет. Наши политики это не порождение нашего народа. Это бывшая номенклатура СССР, их дети и внуки, сформированная для нас москвой из предателей и засланых.
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08.10.2021 02:10 Ответить
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07.10.2021 23:36 Ответить
Ярош - президент Украины!
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07.10.2021 23:38 Ответить
От завдяки таким, як ти, дурням, нами зараз керують бєніни зелені абізяни...
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08.10.2021 00:09 Ответить
Всі активісти вже сидять на зарплаті у олігархів. Ярош у Коломойського.
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08.10.2021 01:57 Ответить
реально уже тошнит от новостей про этого разумкова. Сделали из ахметовской шестерки какого то святого мученика
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07.10.2021 23:43 Ответить
Зато Ахметов купил самолёт за 50 млн долларов 😀😀😀
и украинцы молча ему платят
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08.10.2021 00:04 Ответить
Не Банкова прокляте місце, а зграя зелених обдолбишей, посаджених олігархами гвалтувати країну, яким ти, падлюка, допоміг це робити...
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08.10.2021 00:05 Ответить
Он, конечно, хочет сказать, что он помогал хорошему Зе, а он изменился на Банковой. Не надо врать. Зе шел в президенты в качестве клоуна Коломойского. Это понимали огромное количество украинцев.
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08.10.2021 01:54 Ответить
Т.е. по мнению Разумкова дело в мистике, а не в том, что ЗЕ мелкий, завистливый, закомплексованый, мстительный гопник.
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08.10.2021 02:15 Ответить
Разумков активно помогал Зе прийти к власти? Он считал его Василием Голобородько (как те кто проголосовал за него)? Или по-приколу?
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08.10.2021 02:32 Ответить
Разумков по сути практически ничем не отличается от остальной зеленой плесени. Он бессовестно активно помог им прийти к власти. Он до последнего времени, во всем главном, голосовал как и они, во вред стране.

В его отставке не борьба добра со злом.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
Кроме того, Беня наверняка вознамерился его в следующие президенты.
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08.10.2021 02:45 Ответить
В 19 году, цензор и его главред сделали всё от них возможное, что бы президентом стал щеленский. Сейчас раскручивают это тело. Случайность? Не думаю.
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08.10.2021 03:22 Ответить
З першою частиною Вашого повідомлення цілком згодна.
Щодо другої - треба дивитися. Поки - не думаю. Побачимо. Хто його вже зна.
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08.10.2021 06:32 Ответить
Я вспоминаю связку тягипко-янукович - сколько голосов тогда бибибка взял и кому в концовке их отдал(а ведь мог и юв отдать). Просто многие забыли, что бибибка в своё время был главой избирательного штаба проффесора.
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08.10.2021 10:38 Ответить
Вірніш --ЛАКМУС-- такий собі хімічний аналіз свідомості на підліссть
В прокляття не вірю. Винен --покайся щиро, перед постраждалими від дій твоїх.
І живи далі. Ти-вільний. Поки що. У тобі є стержень. І в Арахамії стержень є. Та ти -- посох Царя, чи коцюба сліпця--тобі вибирати. А Арахамія --болт. З нарізкою. І він вже обрав. До--виборів. До теб я, з щирою повагою.
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08.10.2021 03:57 Ответить
Да-да, Дімусік. Пороблено.
Треба покропити свяченою водою.

Але з тими придурками, які там зараз, вона теж не допоможе.
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08.10.2021 06:31 Ответить
Так і будинок Ради не на Лисій горі, але в ньому такі шабаші можуть бути, що і відьми позаздрять.
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08.10.2021 07:07 Ответить
Банковая Порошенко никак не поменяла, он как свиньей пришел на Банковую, так свиньей с нее и ушел.
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08.10.2021 07:25 Ответить
Ушёл и продолжает быть свиньёй.
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08.10.2021 09:39 Ответить
Банковая проклятое место - надо проверить. Построить там завод по выпуску Мерседес-ов. Интересно, что пойдет с конвейра?
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08.10.2021 07:51 Ответить
Полноприводные ослы.
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08.10.2021 08:50 Ответить
Место виновато. Полюбому.
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08.10.2021 09:24 Ответить
Рыгианал разумков поломался, высылайте следующего.
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08.10.2021 09:38 Ответить
ААААА ЧИСТИЛИЩЕ!!!!!
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08.10.2021 17:02 Ответить
 
 