"Банковая - какое-то проклятое место, - Разумков"

Отставленный с должности спикера Дмитрий Разумков назвал Банковую "проклятым местом"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уволенный с должности спикера Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков заявил "BBC Україна" в интервью, которое было опубликовано 7 октября.

Отвечая на вопрос: "Устал ли президент слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной?", Разумков ответил: "Критика должна быть адекватной и конструктивной, но критика тебе помогает двигаться вперед. Это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что лучше всех - это приводит к негативным последствиям, в частности в плане демократии".

Он продолжил: "Мне кажется, что Банковая - она ​​какое-то проклятое место. Сюда кто не попадает, оно очень сильно меняет людей.

А желательно, чтобы ты таким, каким приходишь к власти, таким же и уходил из нее. Но я тогда не до конца, видимо, договорил. Это все должно ограничиваться законом и людьми".

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