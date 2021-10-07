Банкова - якесь прокляте місце, - Разумков

Відставлений з посади спікера Дмитро Разумков назвав Банкову "проклятим місцем"

Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з посади спікера Верховної Ради, позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив "BBC Україна" в інтерв'ю, яке було опубліковано 7 жовтня.

Відповідаючи на запитання: "Чи втомився президент чути точку зору, яка не збігається з його власною?", Разумков відповів: "Критика має бути адекватною і конструктивною, але критика тобі допомагає рухатися вперед. Це погана тенденція, тому що коли ти думаєш, що кращий за всіх - це призводить до негативних наслідків, зокрема в плані демократії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про відставку: Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей

Він продовжив: "Мені здається, що Банкова - вона якесь прокляте місце. Сюди хто не потрапляє, воно дуже сильно змінює людей.

А бажано, щоб ти таким, яким приходиш до влади, таким же і йшов з неї. Але я тоді не до кінця, мабуть, договорив. Це все повинно обмежуватися законом і людьми".

Читайте також: Другою особою в Україні є голова Офісу президента. Не вважаю, що це правильно, - Разумков