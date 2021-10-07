УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8462 відвідувача онлайн
Новини
28 074 97

Банкова - якесь прокляте місце, - Разумков

Банкова - якесь прокляте місце, - Разумков

Відставлений з посади спікера Дмитро Разумков назвав Банкову "проклятим місцем"

Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з посади спікера Верховної Ради, позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив "BBC Україна" в інтерв'ю, яке було опубліковано 7 жовтня.

Відповідаючи на запитання: "Чи втомився президент чути точку зору, яка не збігається з його власною?", Разумков відповів: "Критика має бути адекватною і конструктивною, але критика тобі допомагає рухатися вперед. Це погана тенденція, тому що коли ти думаєш, що кращий за всіх - це призводить до негативних наслідків, зокрема в плані демократії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про відставку: Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей

Він продовжив: "Мені здається, що Банкова - вона якесь прокляте місце. Сюди хто не потрапляє, воно дуже сильно змінює людей.

А бажано, щоб ти таким, яким приходиш до влади, таким же і йшов з неї. Але я тоді не до кінця, мабуть, договорив. Це все повинно обмежуватися законом і людьми".

Читайте також: Другою особою в Україні є голова Офісу президента. Не вважаю, що це правильно, - Разумков

Автор: 

критика (88) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
Ты гляди ка запел. Не прошло и три года. А как красиво все начиналось.
показати весь коментар
07.10.2021 22:36
+30
Разумков - "Банковая - какое-то проклятое место"
*************************************
Овец стригут дважды, трижды..... ?

показати весь коментар
07.10.2021 22:44
+29
В следующей серии "Слуга народа"

показати весь коментар
07.10.2021 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты гляди ка запел. Не прошло и три года. А как красиво все начиналось.
показати весь коментар
07.10.2021 22:36 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 22:37 Відповісти
а д'єрмака куди?
показати весь коментар
07.10.2021 22:42 Відповісти
Вот то-то и оно. Регентом стал Дермак, а два регента на одного шута -- это слишком. Один должен был уйти.
показати весь коментар
07.10.2021 22:47 Відповісти
Боливар не выдержит двоих
показати весь коментар
07.10.2021 22:57 Відповісти
Где-то так.
показати весь коментар
07.10.2021 23:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg

вова-лох в детстве. учительница о нем)
показати весь коментар
07.10.2021 23:15 Відповісти
Оно такое с детства. Кто-бы сомневался.
показати весь коментар
07.10.2021 23:20 Відповісти
По його манері поведінки він читається як гнила людина.В порівнянні з ним,навіть Яник виглядає більш порядною людиною.
показати весь коментар
08.10.2021 06:47 Відповісти
Овощ был бандит, но со своим, хоть и извращенным понятием о чести. Он был гоблином, но не тупым. Зеля и его холуи -- обычные сявки из 90х, дорвавшиеся до власти.
показати весь коментар
08.10.2021 10:56 Відповісти
"Регент - особа, що у монархічних державах тимчасово править замість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монарха (під час неповноліття, хвороби дійсного монарха)". Вікіпедія.
показати весь коментар
07.10.2021 22:48 Відповісти
Умственная недостаточность как раз подпадает.
показати весь коментар
07.10.2021 22:54 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 22:50 Відповісти
це не місце прокляте , а українці занадто терплячі
показати весь коментар
07.10.2021 22:36 Відповісти
та самое, шо ни на есть благословенное: порошка там, як песка на пляже, колес-глотай не хочу, да еще шмали немеряно и торчки в каждом кабинете сидят
показати весь коментар
07.10.2021 22:37 Відповісти
Тыц😂🌷×××
показати весь коментар
07.10.2021 22:51 Відповісти
А перечитать и подумать? Судя по Вашим подпискам, думать у Вас есть чем.
показати весь коментар
08.10.2021 01:11 Відповісти
Не. Так ты осла оманского от вагнергейта и привата, не отмажешь
показати весь коментар
07.10.2021 23:19 Відповісти
Дурдом


@durdominua

·



зЕкКоманда

показати весь коментар
07.10.2021 22:40 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2021 00:52 Відповісти
звізда экрана діма разумков. Його зоряний час: роздає направо і наліво і всім в усі сторони.
показати весь коментар
07.10.2021 22:40 Відповісти
В следующей серии "Слуга народа"

показати весь коментар
07.10.2021 22:44 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 23:06 Відповісти
"Банковая - какое-то проклятое место, - Разумков"
_О, нет конечно. Никакой мистики: просто к власти над людьми вообще рвутся отнюдь не иисусы.
показати весь коментар
07.10.2021 22:41 Відповісти
Да, сейчас под каждым подъездом, и в каждом такси политические эксперты такое рассказывают - выбирали нормального, а он потом испортился.
показати весь коментар
07.10.2021 22:43 Відповісти
та не проклятое ))) а отхожее ! ибо такого гофна как в этот созыв шабаш это место еще не видело!
показати весь коментар
07.10.2021 22:44 Відповісти
І до того ж воно ще і бродить!
показати весь коментар
08.10.2021 07:01 Відповісти
Разумков - "Банковая - какое-то проклятое место"
*************************************
Овец стригут дважды, трижды..... ?

показати весь коментар
07.10.2021 22:44 Відповісти
восемь негритят пошли купаться с ЗЕлей....

а дальше вы сами знаете
показати весь коментар
08.10.2021 00:53 Відповісти
Дрім-тім!
показати весь коментар
08.10.2021 01:29 Відповісти
Банковая проклятое место
- кстати да, об этом говорят уже 30 лет...
Мистика не мистика - но может действительно стоит сменить расположение ОП?
Выбрать улицу Бандеры или Шухевича где ни будь - банкиры это ростовщики, и как известно как корабль назовешь, так он и поплывет
- Вот к примеру все суда с названием Нахимов тонули..
показати весь коментар
07.10.2021 22:45 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 22:51 Відповісти
ну да
как то так
показати весь коментар
07.10.2021 22:54 Відповісти
а не здесь ли собака порылась?
"Вокруг дома с химерами ходит множество историй и тайн. Поговаривают даже и о том, что это здание проклято. "
показати весь коментар
07.10.2021 23:10 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 23:15 Відповісти
С 2005 года дом с химерами является часть президентской резиденции. Здесь проводят совещания и встречи.
показати весь коментар
07.10.2021 23:17 Відповісти
https://travel.24tv.ua/ru/dom-himerami-kieve-interesnye-fakty-o-strannom-sooruzhenii-travel_n1714186 Дом с химерами- одно из самых мистических сооружений Украины.
показати весь коментар
07.10.2021 23:22 Відповісти
Я думаю,краще буде якщо навпроти вікон президента в дворі поставити гільйотину.Це як в тій п*єсі:якщо на стіні висить рушниця,то в останньому акті вона вистрелить,а може і не вистрелить все залежить від тебе."Momento Mori" нагадували древні своїм правителям які всходили на трон,так і тут. А то приходять і перша мисля: тут можна прибарахлиться.
показати весь коментар
08.10.2021 07:01 Відповісти
Говно
показати весь коментар
07.10.2021 22:46 Відповісти
Он продолжил: "Мне кажется, что Банковая - она ​​какое-то проклятое место. Сюда кто не попадает, оно очень сильно меняет людей.

Дурня. Не меняет, а проявляет. Как и деньги.
показати весь коментар
07.10.2021 22:47 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=***********************************-QM8VNpM4-XdaWjFV7dgXoPGmWlq37Yxs50dw-kBHC9zebuJv_4BvEM_du5pCMHj0x0NBhnTUCtGmBWwCR0gnzaEVN3hCowc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=***********************************-QM8VNpM4-XdaWjFV7dgXoPGmWlq37Yxs50dw-kBHC9zebuJv_4BvEM_du5pCMHj0x0NBhnTUCtGmBWwCR0gnzaEVN3hCowc&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6109205179153509?__cft__[0]=***********************************-QM8VNpM4-XdaWjFV7dgXoPGmWlq37Yxs50dw-kBHC9zebuJv_4BvEM_du5pCMHj0x0NBhnTUCtGmBWwCR0gnzaEVN3hCowc&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Я уже неоднократно говорил, что Разумков-оппозиционер - это проект Банковой для подхвата отпадающих голосов «слуг».

И в подтверждение моих слов, на брифинге после отставки, он долго говорил, что разочаровался в людях из «Слуги народа».

Однако ни разу не сказал, что разочарован в Зеленском и в том, что он делает со страной.

Ну, вы поняли)))))

показати весь коментар
07.10.2021 22:48 Відповісти
Димон, уйди достойно и не позорься. Надо было раньше мозгами шевелить, а ты, как самовлюблённый петух хвост распустил и подыгрывал ахметке...вот и имеешь теперь.
показати весь коментар
07.10.2021 22:48 Відповісти
хвост распускает павлин
а в остальном верно
показати весь коментар
07.10.2021 22:53 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 22:56 Відповісти
возражаю - зеленая драка-шоу должна быть,
в конце концов вы за етим всю ету зеленую шваль и выбрали...
показати весь коментар
08.10.2021 00:11 Відповісти
Кінцівка цієї влади повинна бути фееричною,як в тому анекдоті:Бог: я вас курв на цей корабель цілий рік збирав.
показати весь коментар
08.10.2021 07:14 Відповісти
Прочитайте медленно этот бред. "...Критика должна быть адекватной и конструктивной, но критика тебе помогает двигаться вперед. Это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что лучше всех - это приводит к негативным последствиям, в частности в плане демократии". Речь секретаря райкома влксм брежневской эпохи. Хай Бог милує... Куда ми вернулись ?
показати весь коментар
07.10.2021 22:52 Відповісти
А что Вы ожидали от выходца из семьи политагитатора ? Они на этом лексиконе и завтракают и ужинают 😀😀😀
показати весь коментар
07.10.2021 23:00 Відповісти
😀😀😀

- Прошу. Вулиця Банкова, з вас 145 гривень.
- Але мені на площу Перемоги!
- Перепрошую, сідаючи, ви сказали: «До бл...го цирку!».

показати весь коментар
07.10.2021 22:54 Відповісти
Банкова - нормальне місце було до того, як дурні та зрадники там засіли
показати весь коментар
07.10.2021 23:03 Відповісти
Очередной сбитый летчик распускает сопли.
показати весь коментар
07.10.2021 23:03 Відповісти
Розумкову пора на отдых
Предлагают на спикера Яну Зинкевич

показати весь коментар
07.10.2021 23:05 Відповісти
особливо коли туди потрапляє дуркуватий совок з Кривого Рогу
показати весь коментар
07.10.2021 23:07 Відповісти
А цей артист йому допоміг потрапити.
показати весь коментар
08.10.2021 02:19 Відповісти
Согласен особенно, когда ваша шпана захватила власть.
показати весь коментар
07.10.2021 23:09 Відповісти
если так - шо ж вы, зеленые клованы, с упорством идиотов туда все рветесь?
месяц назад еще все было норм....
показати весь коментар
07.10.2021 23:13 Відповісти
можно сказать, что вся Украина проклятое место. Все у нас через ж*
показати весь коментар
07.10.2021 23:13 Відповісти
флаг перевёрнутый - - комуняка Кравчук (по настоянию масонов?) перевернул...
показати весь коментар
07.10.2021 23:24 Відповісти
Не болтай чушь. Все из-за таких как ты.
показати весь коментар
08.10.2021 02:18 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 23:15 Відповісти
Украинский актер Салий снялся в роли офицера ВМФ в российском сериале - в Сети скандал Украинский актер Виталий Салий снялся в детективной истории "Бухта глубокая", где примерил на себя роль офицера ВМФ.
Пользователи Facebook раскритиковали коллаборацию с российским производителем, напомнив актеру, что с 2014 года на Востоке Украины парни сидят в окопах, отражая агрессию противника.
показати весь коментар
07.10.2021 23:16 Відповісти
Экранный проститут
показати весь коментар
08.10.2021 10:31 Відповісти
зуею с етого зеленого стада - и знаю одну простую беду - у лишенцев рот всегда шире...
все тоже самое можно было сказать месяц назад - не сказал...
почему не сказал - сами ответ найдете?
если нет - могу обьяснить....
показати весь коментар
07.10.2021 23:17 Відповісти
коли свиню відірвали від корита, вона по другому захрюкала.
показати весь коментар
07.10.2021 23:18 Відповісти
Любое место, где воруют рецидивисты и пародии на клоунов (#омики), всегда будет проклятое, пора знать! Во всяком случае проклятыми будут, пока они от туда воруют...
показати весь коментар
07.10.2021 23:21 Відповісти
Відставкою Разумкова зелень запустила таймер зворотнього відліку на самознищення. Нехай продовжують.
показати весь коментар
07.10.2021 23:22 Відповісти
Хитрые Разумков и Зеленский развели доверчивых украинцев игрой в доброго и злого полицейского, создав иллюзорный выбор без выбора.

А что, прием так себя зарекомендовал, особенно на украинцах.
показати весь коментар
07.10.2021 23:23 Відповісти
Я про це казав ще тиждень тому.
показати весь коментар
07.10.2021 23:36 Відповісти
тут же все на пальцах...
разумков спикер рады? - ето один разумков
разумков не спикер рад - ето уже совсем другой разумков?
вопрос всем а нужны ли Украине 2 разумковых?
показати весь коментар
07.10.2021 23:28 Відповісти
Сейчас Чечеринда на полном серьезе дискутирует на ТВ о судьбе нафталинового комсомольца, позор и катастрофа, ждёт Украину с таким дебильным народом.
показати весь коментар
07.10.2021 23:29 Відповісти
не употребляйте слово "народ" в примерно таком контексте- ето немедленно вызывает негатив в вашу сторону....
показати весь коментар
07.10.2021 23:34 Відповісти
Каким бы ни был наш народ, но он заслуживает намного лучших политиков чем имеет. Наши политики это не порождение нашего народа. Это бывшая номенклатура СССР, их дети и внуки, сформированная для нас москвой из предателей и засланых.
показати весь коментар
08.10.2021 02:10 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 23:36 Відповісти
Ярош - президент Украины!
показати весь коментар
07.10.2021 23:38 Відповісти
От завдяки таким, як ти, дурням, нами зараз керують бєніни зелені абізяни...
показати весь коментар
08.10.2021 00:09 Відповісти
Всі активісти вже сидять на зарплаті у олігархів. Ярош у Коломойського.
показати весь коментар
08.10.2021 01:57 Відповісти
реально уже тошнит от новостей про этого разумкова. Сделали из ахметовской шестерки какого то святого мученика
показати весь коментар
07.10.2021 23:43 Відповісти
Зато Ахметов купил самолёт за 50 млн долларов 😀😀😀
и украинцы молча ему платят
показати весь коментар
08.10.2021 00:04 Відповісти
Не Банкова прокляте місце, а зграя зелених обдолбишей, посаджених олігархами гвалтувати країну, яким ти, падлюка, допоміг це робити...
показати весь коментар
08.10.2021 00:05 Відповісти
Он, конечно, хочет сказать, что он помогал хорошему Зе, а он изменился на Банковой. Не надо врать. Зе шел в президенты в качестве клоуна Коломойского. Это понимали огромное количество украинцев.
показати весь коментар
08.10.2021 01:54 Відповісти
Т.е. по мнению Разумкова дело в мистике, а не в том, что ЗЕ мелкий, завистливый, закомплексованый, мстительный гопник.
показати весь коментар
08.10.2021 02:15 Відповісти
Разумков активно помогал Зе прийти к власти? Он считал его Василием Голобородько (как те кто проголосовал за него)? Или по-приколу?
показати весь коментар
08.10.2021 02:32 Відповісти
Разумков по сути практически ничем не отличается от остальной зеленой плесени. Он бессовестно активно помог им прийти к власти. Он до последнего времени, во всем главном, голосовал как и они, во вред стране.

В его отставке не борьба добра со злом.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
Кроме того, Беня наверняка вознамерился его в следующие президенты.
показати весь коментар
08.10.2021 02:45 Відповісти
В 19 году, цензор и его главред сделали всё от них возможное, что бы президентом стал щеленский. Сейчас раскручивают это тело. Случайность? Не думаю.
показати весь коментар
08.10.2021 03:22 Відповісти
З першою частиною Вашого повідомлення цілком згодна.
Щодо другої - треба дивитися. Поки - не думаю. Побачимо. Хто його вже зна.
показати весь коментар
08.10.2021 06:32 Відповісти
Я вспоминаю связку тягипко-янукович - сколько голосов тогда бибибка взял и кому в концовке их отдал(а ведь мог и юв отдать). Просто многие забыли, что бибибка в своё время был главой избирательного штаба проффесора.
показати весь коментар
08.10.2021 10:38 Відповісти
Вірніш --ЛАКМУС-- такий собі хімічний аналіз свідомості на підліссть
В прокляття не вірю. Винен --покайся щиро, перед постраждалими від дій твоїх.
І живи далі. Ти-вільний. Поки що. У тобі є стержень. І в Арахамії стержень є. Та ти -- посох Царя, чи коцюба сліпця--тобі вибирати. А Арахамія --болт. З нарізкою. І він вже обрав. До--виборів. До теб я, з щирою повагою.
показати весь коментар
08.10.2021 03:57 Відповісти
Да-да, Дімусік. Пороблено.
Треба покропити свяченою водою.

Але з тими придурками, які там зараз, вона теж не допоможе.
показати весь коментар
08.10.2021 06:31 Відповісти
Так і будинок Ради не на Лисій горі, але в ньому такі шабаші можуть бути, що і відьми позаздрять.
показати весь коментар
08.10.2021 07:07 Відповісти
Банковая Порошенко никак не поменяла, он как свиньей пришел на Банковую, так свиньей с нее и ушел.
показати весь коментар
08.10.2021 07:25 Відповісти
Ушёл и продолжает быть свиньёй.
показати весь коментар
08.10.2021 09:39 Відповісти
Банковая проклятое место - надо проверить. Построить там завод по выпуску Мерседес-ов. Интересно, что пойдет с конвейра?
показати весь коментар
08.10.2021 07:51 Відповісти
Полноприводные ослы.
показати весь коментар
08.10.2021 08:50 Відповісти
Место виновато. Полюбому.
показати весь коментар
08.10.2021 09:24 Відповісти
Рыгианал разумков поломался, высылайте следующего.
показати весь коментар
08.10.2021 09:38 Відповісти
ААААА ЧИСТИЛИЩЕ!!!!!
показати весь коментар
08.10.2021 17:02 Відповісти
 
 