Банкова - якесь прокляте місце, - Разумков
Відставлений з посади спікера Дмитро Разумков назвав Банкову "проклятим місцем"
Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з посади спікера Верховної Ради, позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив "BBC Україна" в інтерв'ю, яке було опубліковано 7 жовтня.
Відповідаючи на запитання: "Чи втомився президент чути точку зору, яка не збігається з його власною?", Разумков відповів: "Критика має бути адекватною і конструктивною, але критика тобі допомагає рухатися вперед. Це погана тенденція, тому що коли ти думаєш, що кращий за всіх - це призводить до негативних наслідків, зокрема в плані демократії".
Він продовжив: "Мені здається, що Банкова - вона якесь прокляте місце. Сюди хто не потрапляє, воно дуже сильно змінює людей.
А бажано, щоб ти таким, яким приходиш до влади, таким же і йшов з неї. Але я тоді не до кінця, мабуть, договорив. Це все повинно обмежуватися законом і людьми".
Будь ласка, зачекайте...
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вова-лох в детстве. учительница о нем)
@durdominua
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зЕкКоманда
_О, нет конечно. Никакой мистики: просто к власти над людьми вообще рвутся отнюдь не иисусы.
созывшабаш это место еще не видело!
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Овец стригут дважды, трижды..... ?
а дальше вы сами знаете
- кстати да, об этом говорят уже 30 лет...
Мистика не мистика - но может действительно стоит сменить расположение ОП?
Выбрать улицу Бандеры или Шухевича где ни будь - банкиры это ростовщики, и как известно как корабль назовешь, так он и поплывет
- Вот к примеру все суда с названием Нахимов тонули..
как то так
"Вокруг дома с химерами ходит множество историй и тайн. Поговаривают даже и о том, что это здание проклято. "
Дурня. Не меняет, а проявляет. Как и деньги.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6109205179153509?__cft__[0]=***********************************-QM8VNpM4-XdaWjFV7dgXoPGmWlq37Yxs50dw-kBHC9zebuJv_4BvEM_du5pCMHj0x0NBhnTUCtGmBWwCR0gnzaEVN3hCowc&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Я уже неоднократно говорил, что Разумков-оппозиционер - это проект Банковой для подхвата отпадающих голосов «слуг».
И в подтверждение моих слов, на брифинге после отставки, он долго говорил, что разочаровался в людях из «Слуги народа».
Однако ни разу не сказал, что разочарован в Зеленском и в том, что он делает со страной.
Ну, вы поняли)))))
а в остальном верно
в конце концов вы за етим всю ету зеленую шваль и выбрали...
- Прошу. Вулиця Банкова, з вас 145 гривень.
- Але мені на площу Перемоги!
- Перепрошую, сідаючи, ви сказали: «До бл...го цирку!».
Предлагают на спикера Яну Зинкевич
месяц назад еще все было норм....
Пользователи Facebook раскритиковали коллаборацию с российским производителем, напомнив актеру, что с 2014 года на Востоке Украины парни сидят в окопах, отражая агрессию противника.
все тоже самое можно было сказать месяц назад - не сказал...
почему не сказал - сами ответ найдете?
если нет - могу обьяснить....
А что, прием так себя зарекомендовал, особенно на украинцах.
разумков спикер рады? - ето один разумков
разумков не спикер рад - ето уже совсем другой разумков?
вопрос всем а нужны ли Украине 2 разумковых?
и украинцы молча ему платят
В его отставке не борьба добра со злом.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
Кроме того, Беня наверняка вознамерился его в следующие президенты.
Щодо другої - треба дивитися. Поки - не думаю. Побачимо. Хто його вже зна.
В прокляття не вірю. Винен --покайся щиро, перед постраждалими від дій твоїх.
І живи далі. Ти-вільний. Поки що. У тобі є стержень. І в Арахамії стержень є. Та ти -- посох Царя, чи коцюба сліпця--тобі вибирати. А Арахамія --болт. З нарізкою. І він вже обрав. До--виборів. До теб я, з щирою повагою.
Треба покропити свяченою водою.
Але з тими придурками, які там зараз, вона теж не допоможе.