Профильный комитет Рады поддержал введение уголовной ответственности за подделку ковид-сертификатов
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.
Отмечается, что комитет на своем заседании в среду, 6 октября, в режиме видеоконференции рассмотрел проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (№6084).
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, предусматривающей установление ответственности за:
- использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет;
- внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет;
- изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.
Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий проинформировал об основных предложениях к законопроекту, которые были наработаны совместно с Министерством здравоохранения:
установление уголовной ответственности за подделку не только сертификатов о вакцинации, но и результатов ПЦР-тестирования и справок о выздоровлении от COVID, за рекламу и предложения продажи подделок (а не только при использовании), за приобретение подделок;
распространение ответственности на медицинских работников за внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения;
усиление ответственности за совершение таких правонарушений повторно или по предварительному сговору;
освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи поддельных документов и содействии в раскрытии этого преступления (исключительно за первое такое правонарушение).
Отмечается, что комитет принял решение поддержать проект закона и предлагает комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который является главным по его подготовке, рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу с учетом предложений комитета.
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после проверки законодавцiв, (обожаю ето слово)
и опубликования результатов етой проверки - приходите к слесарю Тарасу ну или Алексу - с нетерпеньицем ждем...
всiм надобранiчь...
Прогнивша, корумпована країна, яка загинається від єпідемії та безкарності ненажерливих чиновників.
От какой такое эпидемии загибается? От эпидемии - отсутствия здравого смысла? Да, загибается!