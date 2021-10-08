Профильный комитет Рады поддержал введение уголовной ответственности за подделку ковид-сертификатов

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Отмечается, что комитет на своем заседании в среду, 6 октября, в режиме видеоконференции рассмотрел проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (№6084).

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, предусматривающей установление ответственности за:

- использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет;

- внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет;

- изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий проинформировал об основных предложениях к законопроекту, которые были наработаны совместно с Министерством здравоохранения:

установление уголовной ответственности за подделку не только сертификатов о вакцинации, но и результатов ПЦР-тестирования и справок о выздоровлении от COVID, за рекламу и предложения продажи подделок (а не только при использовании), за приобретение подделок;

распространение ответственности на медицинских работников за внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения;

усиление ответственности за совершение таких правонарушений повторно или по предварительному сговору;

освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи поддельных документов и содействии в раскрытии этого преступления (исключительно за первое такое правонарушение).

Отмечается, что комитет принял решение поддержать проект закона и предлагает комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который является главным по его подготовке, рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу с учетом предложений комитета.