Профільний комітет Ради підтримав запровадження кримінальної відповідальності за підробку ковід-сертифікатів

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримав законопроєкт про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.

Зазначається, що комітет на своєму засіданні в середу, 6 жовтня, в режимі відеоконференції розглянув проєкт Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (№6084).

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 3213, яка передбачає встановлення відповідальності за:

- використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років;

- внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років;

- виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький поінформував про основні пропозиції до законопроекту, які були напрацьовані спільно із Міністерством охорони здоров’я:

- встановлення кримінальної відповідальності: за підробку не тільки сертифікатів про вакцинацію, а й результатів ПЛР-тестування та довідок про одужання від COVID; за рекламу та пропонування продажу підробок (а не лише за використання); за придбання підробок;

- поширення відповідальності на медичних працівників за внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров’я;

- посилення відповідальності за вчинення таких правопорушень повторно або за попередньою змовою;

- звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі підроблених документів та сприяння у розкритті такого злочину (виключно за перше таке правопорушення).

Зазначається, що комітет ухвалив рішення підтримати проєкт закону і пропонує Комітету з питань правоохоронної діяльності, який є головним з його підготовки, рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу з урахуванням пропозицій Комітету.