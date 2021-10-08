Немного повышен риск развития миокардита: Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии THL обновил инструкции по поводу вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna и не рекомендует прививать им мужчин младше 30 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендацию обновили в связи с тем, что вакцинация препаратом Moderna немного увеличивает риск развития миокардита среди лиц мужского пола младше 30 лет", - сообщил в четверг портал телерадиовещания Yle.

У лиц мужского пола в возрасте младше 30 лет, получивших вакцину Moderna, немного повышен риск развития миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы. Их пока следует вакцинировать препаратом Pfizer-BionTech, отмечает THL.

"Риск возрастает, в особенности, после второй прививки, поэтому молодым людям, получившим первую дозу вакцины Moderna, рекомендуем прививаться во второй раз препаратом Pfizer-BionTech", - говорится в сообщении THL.

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