Трохи підвищений ризик розвитку міокардиту: Фінляндія призупинила вакцинацію чоловіків віком до 30 років препаратом Moderna
Департамент охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії THL оновив інструкції з приводу вакцинації проти коронавірусу препаратом компанії Moderna і не рекомендує прищеплювати ним чоловіків молодше 30 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рекомендацію оновили в зв'язку з тим, що вакцинація препаратом Moderna трохи збільшує ризик розвитку міокардиту серед осіб чоловічої статі віком до 30 років", - повідомив у четвер портал телерадіомовлення Yle.
У осіб чоловічої статі віком молодше 30 років, які отримали вакцину Moderna, трохи підвищений ризик розвитку міокардиту, тобто запалення серцевого м'яза. Їх поки слід вакцинувати препаратом Pfizer-BionTech, зазначає THL.
"Ризик зростає, особливо, після другого щеплення, тому молодим людям, які мають першу дозу вакцини Moderna, рекомендуємо робити щеплення вдруге препаратом Pfizer-BionTech", - йдеться в повідомленні THL.
Будь ласка, зачекайте...
Возможно я тебя удивлю, но природа постоянно на тебе испытывает новые вирусы и бактерии... Ты наверное и гмо боишься... Ну так и это природа тебе год за годом скармливает...
Раньше это называлось "селекция"
Бабушка, отбирающая самые красивые овощи на семена, дедушка прививающий веточку абрикосы на сливу... Или это не модифицирование?
Вряд ли бабушка или дедушка скрещивали сливу и например скорпиона.
Модифицирование на генном уровне и селекция - это две разные вещи.
И против селекции ничего не имею, скорее напротив.
а давай лучше так , твое днк на 50٪ схоже с днк банана... или на 30%схоже с днк кишечной палочки... ну что за бред , люди тысячи лет употребляют в пищу днк других существ и растений и только в последние 20лет с появлением интернета все начали орать о гмо... в желудке человека, кислота разъедающая любое днк... в противном случае у нас бы давно выросли рога , вымя ...ну и т.д...
да , есть кормовые добавки с гормоном противоположного пола , для скота...кур бройлеров кормят антибиотиком... и это вот вредно... но скорпионовые сливы... вот это я бы попробовал
Чаще всего производители модифицируют сою - в растение добавляют гены саранчи, гусеницы, некоторых вирусов и бактерий. Следующими по списку идут хлопок (в его ДНК внедряют ген почвенной бактерии), рапс, табак. Не избежали вмешательства генных инженеров помидоры, огурцы, паприка, салат, кукуруза, картофель, пшеница. Помидорам "достраивают" гены северных рыб и медуз. Пшенице достаются гены скорпиона. Кукурузу "обогащают" генами травы, производящей особые гормоны. Список этот длинный и составляет около пятидесяти видов, включая яблоню, сливу, виноград, капусту, баклажаны, огурец, пшеницу, рожь и другое.
Слива не слива, но вот съезди туда ... и скорпионьи булочки можешь скушать таки да...
Важное различие. Ты не ешь скорпионов. Ну обычно. Не ешь гусениц. Саранчу. Медуз и так далее. Твой организм рассчитан на потребление весьма определенных генных цепочек. А все остальное... не, ну в принципе если в машину заправлять вместо 95 скажем 92 она таки поедет. Но плохо.
А самое хреновое то, что эта дрянь воздействует на "мертвые" цепочки ДНК, а как именно - его создатели не представляют даже.
Хотя... скажу так. Мои родители знали смысл слова "аллергия" только по учебнику. Моей жены тоже. У нее - аллергия есть уже... у детей наших тоже.
Это я к тому, что как раз прошло 3е поколение с момента разработки этого... гуано. А перекрестного опыления никто не отменял...
В общем... не все так радужно как тебе кажется.
потому , рекомендую смириться и в этом отношении плыть по течению... звенья цепи нашей жизни ,великий отец выковал еще до нашего рождения , от того , что ты сейчас нервничаешь, на счет гмо , не изменится ничего... кроме разве что твоих испорченых нервов