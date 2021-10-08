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Трохи підвищений ризик розвитку міокардиту: Фінляндія призупинила вакцинацію чоловіків віком до 30 років препаратом Moderna

Трохи підвищений ризик розвитку міокардиту: Фінляндія призупинила вакцинацію чоловіків віком до 30 років препаратом Moderna

Департамент охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії THL оновив інструкції з приводу вакцинації проти коронавірусу препаратом компанії Moderna і не рекомендує прищеплювати ним чоловіків молодше 30 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рекомендацію оновили в зв'язку з тим, що вакцинація препаратом Moderna трохи збільшує ризик розвитку міокардиту серед осіб чоловічої статі віком до 30 років", - повідомив у четвер портал телерадіомовлення Yle.

У осіб чоловічої статі віком молодше 30 років, які отримали вакцину Moderna, трохи підвищений ризик розвитку міокардиту, тобто запалення серцевого м'яза. Їх поки слід вакцинувати препаратом Pfizer-BionTech, зазначає THL.

"Ризик зростає, особливо, після другого щеплення, тому молодим людям, які мають першу дозу вакцини Moderna, рекомендуємо робити щеплення вдруге препаратом Pfizer-BionTech", - йдеться в повідомленні THL.

Читайте: ООН планує вакцинувати 40% людства до кінця року, - Гутерріш

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Топ коментарі
+15
Випробування на людях продовжуються....
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08.10.2021 07:38
+3
Конечно заботятся - они ж не прекратили вакцинировать граждан от КОВИДа. А то, что они внимательно отностятся к тому, чем вакцинирвют, вызывает уважение.
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08.10.2021 09:26
+2
О, троль антиваксер, ты тут?
Возможно я тебя удивлю, но природа постоянно на тебе испытывает новые вирусы и бактерии... Ты наверное и гмо боишься... Ну так и это природа тебе год за годом скармливает...
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08.10.2021 08:28
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Випробування на людях продовжуються....
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08.10.2021 07:38 Відповісти
О, троль антиваксер, ты тут?
Возможно я тебя удивлю, но природа постоянно на тебе испытывает новые вирусы и бактерии... Ты наверное и гмо боишься... Ну так и это природа тебе год за годом скармливает...
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08.10.2021 08:28 Відповісти
Тоесть вы прямо говрите что фины туповаты, раз так заботятся о здоровье своих граждан?
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08.10.2021 09:15 Відповісти
Конечно заботятся - они ж не прекратили вакцинировать граждан от КОВИДа. А то, что они внимательно отностятся к тому, чем вакцинирвют, вызывает уважение.
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08.10.2021 09:26 Відповісти
Я вообще ничего не сказал о финах... Не пытайся найти скрытый смысл в моих словах...
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08.10.2021 10:12 Відповісти
Одно уточнение: ГМО придумала не природа.
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08.10.2021 09:47 Відповісти
Да, природа придумала мутацию и эволюцию... А то, что вы называете гмо, вы уже десятки лет употребляете в пищу, только раньше это называлось не так модно
Раньше это называлось "селекция"
Бабушка, отбирающая самые красивые овощи на семена, дедушка прививающий веточку абрикосы на сливу... Или это не модифицирование?
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08.10.2021 10:19 Відповісти
Нет.
Вряд ли бабушка или дедушка скрещивали сливу и например скорпиона.
Модифицирование на генном уровне и селекция - это две разные вещи.
И против селекции ничего не имею, скорее напротив.
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08.10.2021 14:27 Відповісти
ага , ну давай скрести сливу со скорпионом...
а давай лучше так , твое днк на 50٪ схоже с днк банана... или на 30%схоже с днк кишечной палочки... ну что за бред , люди тысячи лет употребляют в пищу днк других существ и растений и только в последние 20лет с появлением интернета все начали орать о гмо... в желудке человека, кислота разъедающая любое днк... в противном случае у нас бы давно выросли рога , вымя ...ну и т.д...
да , есть кормовые добавки с гормоном противоположного пола , для скота...кур бройлеров кормят антибиотиком... и это вот вредно... но скорпионовые сливы... вот это я бы попробовал
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08.10.2021 16:40 Відповісти
Ну смотри. В рфии к примеру разрешены ГМО. С 2011 как минимум 14 видов ГМО (8 сортов кукурузы, 4 сорта картофеля, 1 сорт риса, и 1 сорт сахарной свёклы).
Чаще всего производители модифицируют сою - в растение добавляют гены саранчи, гусеницы, некоторых вирусов и бактерий. Следующими по списку идут хлопок (в его ДНК внедряют ген почвенной бактерии), рапс, табак. Не избежали вмешательства генных инженеров помидоры, огурцы, паприка, салат, кукуруза, картофель, пшеница. Помидорам "достраивают" гены северных рыб и медуз. Пшенице достаются гены скорпиона. Кукурузу "обогащают" генами травы, производящей особые гормоны. Список этот длинный и составляет около пятидесяти видов, включая яблоню, сливу, виноград, капусту, баклажаны, огурец, пшеницу, рожь и другое.

Слива не слива, но вот съезди туда ... и скорпионьи булочки можешь скушать таки да...

Важное различие. Ты не ешь скорпионов. Ну обычно. Не ешь гусениц. Саранчу. Медуз и так далее. Твой организм рассчитан на потребление весьма определенных генных цепочек. А все остальное... не, ну в принципе если в машину заправлять вместо 95 скажем 92 она таки поедет. Но плохо.
А самое хреновое то, что эта дрянь воздействует на "мертвые" цепочки ДНК, а как именно - его создатели не представляют даже.

Хотя... скажу так. Мои родители знали смысл слова "аллергия" только по учебнику. Моей жены тоже. У нее - аллергия есть уже... у детей наших тоже.
Это я к тому, что как раз прошло 3е поколение с момента разработки этого... гуано. А перекрестного опыления никто не отменял...

В общем... не все так радужно как тебе кажется.
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08.10.2021 20:26 Відповісти
слушай , в этом мире куча разного говна , не считая продукты... более того, продукты выращеные на огороде не всегда самые здоровые... общество потребителей само по себе продуцирует огромное количество грязи и вредных веществ... ты ничего не сможешь изменить , забери сейчас продукты , которые по твоему содержат гмо , и общество завопит , что его морят голодом...
потому , рекомендую смириться и в этом отношении плыть по течению... звенья цепи нашей жизни ,великий отец выковал еще до нашего рождения , от того , что ты сейчас нервничаешь, на счет гмо , не изменится ничего... кроме разве что твоих испорченых нервов
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08.10.2021 21:14 Відповісти
А, немного...
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08.10.2021 09:15 Відповісти
Дивує слово «трохи». Трохи вагітна.
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08.10.2021 09:34 Відповісти
 
 