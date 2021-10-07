ООН планує вакцинувати 40% людства до кінця року, - Гутерріш
Організація Об’єднаних Націй та її Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили про амбітний план щодо повної вакцинації 40% населення планети від хвороби COVID-19 до кінця 2021 року та 70% до середини наступного року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The National.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі вже виробляється достатня кількість вакцин для досягнення цієї мети, але донорам потрібно зібрати 8 млрд дол., щоб збільшити обсяг COVID-щеплень у бідніших регіонах.
План передбачає, що країни ООН розподілятимуть дози вакцин, передаватимуть технології та робитимуть інші кроки, які допоможуть біднішим країнам отримати достатньо вакцин та розповсюдити їх серед свого населення.
"Держави-члени повинні об'єднатися та зробити усе, що необхідно для успіху цієї стратегії", - сказав Гутерреш.
Очільник ООН закликав США, Китай та інших членів групи країн G20 "зібрати" кошти, під час саміту Великої двадцятки наприкінці місяця у Римі та "втілити цю стратегію в реальність".
"Успіх цього плану вимагає справедливого розподілу", - сказав Гутерріш.
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Від звичайного грипу помирає 10 чоловік з 10 тисяч хворих.
Від Ковіду, - 25 з 10 тисяч.
До початку жовтня цього року за минулі 11 місяців у світі від наслідків вакцинації проти коронавірусу померло 15 тисяч людей, 700 тисяч, - отримали різного роду ускладнення.
У той же час, за минулі 30 років по всьому світу від усіх інших вакцинацій померло трохи менше 10 тисяч людей, отримали ускладнення, - майже 900 тисяч.
я більше про те, що економіка світу зазнала руйнівного удару від усіх обмежень і зараз почнеться справжній трешак, а дядка хвилює саме вакцинація.
https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/
The VAERS data is a flashing red light that should alarm health care professionals (VAERS is the acronym for https://vaers.hhs.gov/ Vaccine Adverse Event Reporting System)
https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/ Almost two times as many people have died from Covid affects world wide in the last eleven months as died from all other vaccines in the 31 years that VAERS data has been collected (14,925 vs 9,001).
There have been 701,561 adverse reactions to the COVID vaccines in eleven months. All other vaccines combined since 1990 reported 820,671.