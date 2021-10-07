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ООН планує вакцинувати 40% людства до кінця року, - Гутерріш

ООН планує вакцинувати 40% людства до кінця року, - Гутерріш

Організація Об’єднаних Націй та її Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили про амбітний план щодо повної вакцинації 40% населення планети від хвороби COVID-19 до кінця 2021 року та 70% до середини наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The National.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі вже виробляється достатня кількість вакцин для досягнення цієї мети, але донорам потрібно зібрати 8 млрд дол., щоб збільшити обсяг COVID-щеплень у бідніших регіонах.

План передбачає, що країни ООН розподілятимуть дози вакцин, передаватимуть технології та робитимуть інші кроки, які допоможуть біднішим країнам отримати достатньо вакцин та розповсюдити їх серед свого населення.

"Держави-члени повинні об'єднатися та зробити усе, що необхідно для успіху цієї стратегії", - сказав Гутерреш.

Очільник ООН закликав США, Китай та інших членів групи країн G20 "зібрати" кошти, під час саміту Великої двадцятки наприкінці місяця у Римі та "втілити цю стратегію в реальність".

"Успіх цього плану вимагає справедливого розподілу", - сказав Гутерріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Литви старше 75 років планують виплачувати по 100 євро за вакцинацію проти COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) ООН (3353) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+7
Бесполезная организация нашла свою нишу.
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07.10.2021 19:12
+3
У почтальонши ребёнок учится, а у молодой мать учитель. Вот так все сходится. Учителя. А больше и некому. Ляшко врать не будет
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07.10.2021 19:39
+2
Антиваксеры, слушай мою команду: " гавкать!"
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07.10.2021 19:12
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Антиваксеры, слушай мою команду: " гавкать!"
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07.10.2021 19:12 Відповісти
Эти уроды на команды не реагируют. Их рефлексы подвязаны к переводам. Как правило, переводам рублёвым...
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07.10.2021 19:31 Відповісти
Глубокая аргументация. Железобетонная.
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07.10.2021 20:38 Відповісти
Бесполезная организация нашла свою нишу.
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07.10.2021 19:12 Відповісти
За уши будут тянуть?
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07.10.2021 19:13 Відповісти
К заявлением международных чинуш нужно относиться также как и к заявлениям собственных /это один класс паразитов/!
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07.10.2021 19:16 Відповісти
Было 7 миллиардов насэлэния, станет 3....,а зачем пенсионеры?балласт убирают...,Ыканомика должна быть экономной....
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07.10.2021 19:16 Відповісти
Где его личный пример?
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07.10.2021 19:19 Відповісти
На моей улице бабуля 86 лет лежит в постели 11 лет...,кажуть заболела ковидом,как он попал в частный дом загадка...,к бабуле приходит раз в месяц почтальонша с пенсией и молодая тетка типа приносит пожрать...Ковид по воздуху летает на ракете..?.
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07.10.2021 19:20 Відповісти
Вы сами назвали минимум двух потенциальных переносчиков...
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07.10.2021 19:30 Відповісти
У почтальонши ребёнок учится, а у молодой мать учитель. Вот так все сходится. Учителя. А больше и некому. Ляшко врать не будет
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07.10.2021 19:39 Відповісти
ЛИЧНО ЛЯШКО ещё в марте обещал вакцинировать к Новому году сначала 80% ВСЕГО населения Украины, потом (в апреле) уже 70%, позже - 60, 50... И уже не всего, а только ВЗРОСЛОГО населения. Сейчас они уже считают вакцинированными даже после первой дозы, а к Новому году начнут считать даже тех, кто только записался на вакцинацию... Нам 40% не светит... Дай Бог, дойти до 25%... ЗЕЛЕНЫЕ ПУСТОЗВОНЫ В ПРИНЦИПЕ НЕ ПРИУЧЕНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЙ БАЗАР. Кто всерьёз слушает клоунов на сцене? Кто записывает и отслеживает произнесённый ими бред? Они так жили всю жизнь! Им так удобнее и комфортнее! Зеленое поголовье не запоминает и не задаёт вопросы... Так зачем переделывать себя???
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07.10.2021 19:22 Відповісти
Темпы вакцинации были МИЗЕРНЫЕ, а сейчас упали ещё ниже. Вместо обещанных Ляшко (ещё в апреле!) 4,5-11млн. щеплень в месяц реально делают 3-3,5млн. На сегодня суммарно 13млн. щеплень, до конца месяца добавится прибл. 2млн., и за 11-12 - ещё 2*3 = 6млн. Итого к Новому году, возможно, выйдем на 21млн. щеплень, т.е., 10,5млн.чел. - вместо многократно громко обещанных (РНБО, Данилов, Ляшко, Шмыгаль, зеля и пр.) 24млн.чел. (70% взрослого населения)...
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07.10.2021 19:28 Відповісти
ЛЯШКО (03.03.21): "К концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой". Источник:
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07.10.2021 19:34 Відповісти
Оце щастя нам підвалило.
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07.10.2021 19:36 Відповісти
работоспособного населения на этой планете, не более 30%. Но убрав потребителя, бизнесу легче не будет. Но за то легче станет управлять дураками, сознательных граждан заставят по максимуму выйти из тени, что бы в будущем, пресекать разного рода официальные позиции. По сему каждому по телефону, каждому по прививке и каждого посчитать. Гениально.
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07.10.2021 19:48 Відповісти
Надо поручить эту миссию Зеленскому, чемпиону всех чемпионатов.
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07.10.2021 19:57 Відповісти
Это даже технически невозможно . Учитывая быструю мутацию вируса все население планеты будет находится в постоянно невакцинированном статусе .
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07.10.2021 20:05 Відповісти
Здається, і без мутацій буде теж саме. Вакцинка чомусь швидко вивітрюється.
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07.10.2021 21:30 Відповісти
У деяких країнах вже почався голод, на порозі світова економічна криза, а упороті усе не вгамуються. Він ковіду помирає декілька процентів, а від голоду - 100.
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07.10.2021 21:04 Відповісти
Тільки цифри.
Від звичайного грипу помирає 10 чоловік з 10 тисяч хворих.
Від Ковіду, - 25 з 10 тисяч.
До початку жовтня цього року за минулі 11 місяців у світі від наслідків вакцинації проти коронавірусу померло 15 тисяч людей, 700 тисяч, - отримали різного роду ускладнення.
У той же час, за минулі 30 років по всьому світу від усіх інших вакцинацій померло трохи менше 10 тисяч людей, отримали ускладнення, - майже 900 тисяч.
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07.10.2021 22:37 Відповісти
не певен. що така статистика(смерті та ускладнення від вакцинації), з певних причин, взагалі існує...
я більше про те, що економіка світу зазнала руйнівного удару від усіх обмежень і зараз почнеться справжній трешак, а дядка хвилює саме вакцинація.
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07.10.2021 23:19 Відповісти
Все є. Можете самі пересвідчитися.

https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/

The VAERS data is a flashing red light that should alarm health care professionals (VAERS is the acronym for https://vaers.hhs.gov/ Vaccine Adverse Event Reporting System)

https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/ Almost two times as many people have died from Covid affects world wide in the last eleven months as died from all other vaccines in the 31 years that VAERS data has been collected (14,925 vs 9,001).
There have been 701,561 adverse reactions to the COVID vaccines in eleven months. All other vaccines combined since 1990 reported 820,671.

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07.10.2021 23:29 Відповісти
цікаво
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08.10.2021 08:11 Відповісти
Особисто знаю тіки одну людину, яка офіційно перехворіла на грип в дитинстві, більш, ніж 30 років назад. То звідки ви берете цифри для статистики по грипу?
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08.10.2021 01:31 Відповісти
найгірше тут те, що вірус спеціально створений у військовій лабораторії і має елементи СНІДУ!!! Тому вакцина на основі вірусу ТАКОЖ має елементи СНІДУ і всі, хто ширнулись - ходять і розносять цей вірус ДЛЯ ВСІХ!
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08.10.2021 03:10 Відповісти
а ООН не хоче провести незалежне розслідування походження вірусу?
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08.10.2021 03:07 Відповісти
 
 