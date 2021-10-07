ООН планує вакцинувати 40% людства до кінця року, - Гутерріш

Організація Об’єднаних Націй та її Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили про амбітний план щодо повної вакцинації 40% населення планети від хвороби COVID-19 до кінця 2021 року та 70% до середини наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The National.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі вже виробляється достатня кількість вакцин для досягнення цієї мети, але донорам потрібно зібрати 8 млрд дол., щоб збільшити обсяг COVID-щеплень у бідніших регіонах.

План передбачає, що країни ООН розподілятимуть дози вакцин, передаватимуть технології та робитимуть інші кроки, які допоможуть біднішим країнам отримати достатньо вакцин та розповсюдити їх серед свого населення.

"Держави-члени повинні об'єднатися та зробити усе, що необхідно для успіху цієї стратегії", - сказав Гутерреш.

Очільник ООН закликав США, Китай та інших членів групи країн G20 "зібрати" кошти, під час саміту Великої двадцятки наприкінці місяця у Римі та "втілити цю стратегію в реальність".

"Успіх цього плану вимагає справедливого розподілу", - сказав Гутерріш.

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