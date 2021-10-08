Украина в ОБСЕ: Цель России - заставить Украину и ее народ подчиниться

Украина остается преданной политико-дипломатическому урегулированию начатого Россией конфликта, однако это желание упирается в неготовность Кремля к настоящему миру и его стремление подчинить украинский народ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября в Вене.

"Украина остается приверженной мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта, который начала Россия. Однако мы можем добиться успеха только при условии, если Россия добросовестно будет выполнять свои обязательства", - заявил Цымбалюк в своем заявлении в ответ на отчеты присутствующих на заседании cпецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ Микко Киннунена и председателя СММ ОБСЕ в Украине Халита Чевика.

По словам украинского посла, Россия продемонстрировала свою способность выполнять обязательства, когда количество нарушений перемирия снизилось на 80% на протяжении первых трех месяцев после достижения договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года.

"Однако наши иллюзорные ожидания относительно ощутимого прогресса вскоре были развеяны нежеланием России отказаться от контролируемой эскалации как рычага давления на Украину. События на местах демонстрируют неизменное намерение России продолжать оккупацию и применять военную силу для достижения своих политических целей - заставить Украину и ее народ подчиниться", - заявил украинский посол.

Он поинформировал иностранных дипломатов, что любые инициативы, предложенные Украиной относительно направлений в сфере безопасности, политических и гуманитарных направлений работы Трехсторонней контактной группы, блокируются Россией, которая пытается склонить Украину к так называемому "прямому диалогу" с марионетками Кремля на оккупированных территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Голосование на оккупированных территориях ставит под сомнение легитимность выборов в Госдуму РФ в целом

"Поскольку Российская Федерация продвигает свою собственную программу в рамках ТКГ вместо того, чтобы принять участие в содержательной дискуссии как сторона конфликта и выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям, ситуация с безопасностью в регионе продолжает подогреваться Москвой в контролируемом режиме", - подчеркнул Цымбалюк.

Посол добавил, что проведение Россией незаконных выборов на оккупированных территориях Украины, которые сопровождались упрощенной и масштабной паспортизацией, "добавили новое измерение конфликту, продемонстрировав намерение России сорвать политический и гуманитарный процесс".

"Все это требует от государств-участников и СММ постоянного и особого внимания к паспортизации и российскому законодательству, которое применяется на оккупированных территориях. Также требует оценки то, как все это соотносится с обязательствами России по Минским соглашениям и какие последствия это будет иметь для межчеловеческих контактов и будущей реинтеграции этих регионов", - заявил Цымбалюк.

Как сообщалось, ранее Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене обратил внимание, что несмотря на завершение российских военных учений "Запад 2021", возле границы с Украиной до сих пор остаются 19 батальонно-тактических групп (БТГ) ВС РФ. И подтвердил, что Россия должна предоставить разъяснения по этому поводу в рамках Венского документа ОБСЕ.