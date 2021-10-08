"Слуга народа" 18 октября обсудит кадровые вопросы в Кабмине, - Арахамия

18 октября фракция "Слуги народа" обсудит кадровые вопросы в правительстве.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, пока неизвестно будет ли на фракции президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, Арахамия не исключает, что глава государства будет присутствовать на этом заседании.

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"Ну, будут кандидаты. Будем определять порядок (назначения. – Ред.) – не всех сразу, а постепенно", - отметил нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, может ли отставка Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР повлиять на то, кто может стать министром, глава фракции "СН" заявил, что так не считает.

"Мы всегда за то, чтобы члены нашей депутатской команды, если они списочники (это для меня принципиально) шли куда-то в исполнительную власть", - подчеркнул нардеп.