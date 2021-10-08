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Больше всего кибератак Россия осуществляет на США, Украину и Великобританию, - Microsoft

Больше всего кибератак Россия осуществляет на США, Украину и Великобританию, - Microsoft

Первыми тремя странами, на которые осуществлялись российские кибератаки с июля 2020 году до июня 2021, были США, Украина и Великобритания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блоге написал вице-президент по вопросам безопасности пользователей в Microsoft Том Барт.

По его словам, за последний год 58% всех кибератак, наблюдаемых Microsoft из национальных государств, были совершены из России. 

"Российские национальные государства-субъекты все чаще нацелены на Правительственные агентства для сбора разведывательной информации, которая выросла с 3% до 53% - в основном это агентства, занимающиеся внешней политикой, национальной безопасностью или обороной. В первую тройку стран, на которые нацелены российские национальные государства-субъекты, вошли США, Украина и Великобритания", - говорится в сообщении.

Отчет Microsoft Digital Defense Report охватывает период с июля 2020 года по июнь 2021 года.

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Чё атакуем то? Неужели дию?
Ужоз то кокой
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08.10.2021 12:39 Ответить
Украина в хорошей компании
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08.10.2021 12:46 Ответить
Кто еще пользуется 1С?
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08.10.2021 14:15 Ответить
 
 