Повышая тариф на передачу электроэнергии, государство лишает промышленность возможности работать, – эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности отечественной промышленностью и тотальной инфляции.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу "НЭК Укрэнерго" повысить тариф на передачу электроэнергии на 56% уже с 2022 года.

"Такое одномоментное резкое повышение тарифа совершенно недопустимо. Особенно учитывая, что только для металлургов это будет стоить дополнительно 4,3 млрд грн в год. Это приведет к тому, что наша продукция просто потеряет конкурентоспособность", - сказал Каленков. Он подчеркнул: рост себестоимости продукции промышленности автоматически приведет к подорожанию продукции для конечного потребителя и на внутреннем рынке, что запустит маховик инфляции по всем сферам.

"Если по некоторым товарам, продающимся внутри страны, это переложится на конечного потребителя и как маховик пойдет дальше и дальше – и будет развивать инфляцию", - объяснил Каленков. По его словам, от такого решения пострадает экономика страны в целом, а также будет нанесен удар по стабильности национальной валюты. "Это ударит по всем металлургам и реально приведет к тому, что они произведут и продадут меньше продукции, чем могли бы. В итоге государственный бюджет недосчитается намного больше, чем 4,3 млрд грн… То есть, за это повышение заплатит государство - не дополучив в бюджет, не дополучив в валютной выручке, заплатит значительно больше. Потому что промышленность производит добавочную стоимость. Лишая промышленность возможности работать, государство и вся экономика Украины потеряет многократно больше", - подытожил Каленков.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час. Ранее руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва заявил, что из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии Укрэнерго на 56% страна может потерять перерабатывающую промышленность.