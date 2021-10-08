Підвищуючи тариф на передачу електроенергії, держава позбавляє промисловість можливості працювати, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до втрати конкурентоспроможності вітчизняною промисловістю і тотальної інфляції.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи ініціативу "НЕК Укренерго" підвищити тариф на передачу електроенергії на 56% вже з 2022 року.

"Таке одномоментне різке підвищення тарифу є абсолютно неприпустимим. Особливо з огляду на те, що лише для металургів це коштуватиме додатково 4,3 млрд грн на рік. Це призведе до того, що наша продукція просто втратить конкурентоспроможність", - сказав Каленков. Він наголосив: зростання собівартості продукції промисловості автоматично призведе до подорожчання продукції для кінцевого споживача і на внутрішньому ринку, що запустить маховик інфляції у всіх сферах.

"Якщо щодо деяких товарів, що продаються всередині країни, це перекласти на кінцевого споживача і як маховик піде далі і далі - і буде розвивати інфляцію", - пояснив Каленков. За його словами, від такого рішення постраждає економіка країни в цілому, а також буде завдано удару по стабільності національної валюти. "Це вдарить по всім металургам і реально призведе до того, що вони зроблять і продадуть менше продукції, ніж могли б. У результаті державний бюджет недорахується набагато більше, ніж 4,3 млрд грн ... Тобто, за це підвищення заплатить держава - недоотримавши в бюджет, недоотримавши у валютний виторг, заплатить значно більше. Тому що промисловість виробляє додаткову вартість. Позбавляючи промисловість можливості працювати, держава і вся економіка України втратить у багато разів більше", - підсумував Каленков.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і він зріс у результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год. Раніше керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва заявив, що через підвищення тарифу на передачу електроенергії "Укренерго" на 56% країна може втратити переробну промисловість.