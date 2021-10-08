УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8093 відвідувача онлайн
Новини
765 5
електроенергія (6006) Каленков Олександр (104)

Підвищуючи тариф на передачу електроенергії, держава позбавляє промисловість можливості працювати, - експерт

Підвищуючи тариф на передачу електроенергії, держава позбавляє промисловість можливості працювати, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до втрати конкурентоспроможності вітчизняною промисловістю і тотальної інфляції.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи ініціативу "НЕК Укренерго" підвищити тариф на передачу електроенергії на 56% вже з 2022 року.

"Таке одномоментне різке підвищення тарифу є абсолютно неприпустимим. Особливо з огляду на те, що лише для металургів це коштуватиме додатково 4,3 млрд грн на рік. Це призведе до того, що наша продукція просто втратить конкурентоспроможність", - сказав Каленков. Він наголосив: зростання собівартості продукції промисловості автоматично призведе до подорожчання продукції для кінцевого споживача і на внутрішньому ринку, що запустить маховик інфляції у всіх сферах.

"Якщо щодо деяких товарів, що продаються всередині країни, це перекласти на кінцевого споживача і як маховик піде далі і далі - і буде розвивати інфляцію", - пояснив Каленков. За його словами, від такого рішення постраждає економіка країни в цілому, а також буде завдано удару по стабільності національної валюти. "Це вдарить по всім металургам і реально призведе до того, що вони зроблять і продадуть менше продукції, ніж могли б. У результаті державний бюджет недорахується набагато більше, ніж 4,3 млрд грн ... Тобто, за це підвищення заплатить держава - недоотримавши в бюджет, недоотримавши у валютний виторг, заплатить значно більше. Тому що промисловість виробляє додаткову вартість. Позбавляючи промисловість можливості працювати, держава і вся економіка України втратить у багато разів більше", - підсумував Каленков.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і він зріс у результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год. Раніше керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва заявив, що через підвищення тарифу на передачу електроенергії "Укренерго" на 56% країна може втратити переробну промисловість.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе дыбилам пофигу, им и их олигархам главное сейчас хапнуть!
показати весь коментар
08.10.2021 12:44 Відповісти
Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743

Смачного зелебобики, не подавитесь невзначай.
показати весь коментар
08.10.2021 13:07 Відповісти
Знову заклики до державного протекторату окремої галузі. То вагони дорогі, то за металобрухт не хочеться платити, а тепер ще й на електроенергію потрібні субсидії.
показати весь коментар
08.10.2021 13:08 Відповісти
Как Ротердам+ Ахметов ввел для населения Украины никто не парился, когда тоже самое для Ахметова делают то это же все будет неконкурентноспособным и Ахметов не сможет очередной замок купить за бугром.
А так все верно, хотел Ахметов зеленую електроенергию так и оплачивай ее стоимость через свои предприятия.
показати весь коментар
08.10.2021 13:50 Відповісти
 
 