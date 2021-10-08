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Евровидение (749) Италия (1585)

Евровидение-2022 пройдет в мае в итальянском городе Турин

66-й международный песенный конкурс "Евровидение 2022" пройдет в итальянском городе Турин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится на сайте организаторов мероприятия.

Всего в конкурсе принимало участие 16 итальянских городов.

Известно, что финал конкурса состоится 14 мая в PalaOlimpico, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая.

 
 
 
 
 
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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Турин – третий итальянский город, где будет проходить конкурс. Ранее "Евровидение" проходило в Неаполе (1961) и Риме (1991).

В 2021 году "Евровидение" проходило" в Роттердаме (Нидерланды). Победителями конкурса стали представители Италии – рок-группа Måneskin. По правилам "Евровидения", следующий конкурс проходит в стране, чьи представители победили на конкурсе.
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Шо и бубочка будет выступать? Или в 22 году будет без клоунов?
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08.10.2021 14:58 Ответить
 
 