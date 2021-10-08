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С 18 октября во Львове ужесточаются карантинные ограничения, - Садовый

С 18 октября во Львове ужесточаются карантинные ограничения, - Садовый

Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе с 18 октября

Об этом в Телеграм сообщил львовский мэр Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: с 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольного образования и досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул. Таким образом намерены прервать цепочку заболевания", - написал Садовый.

Он отметил, что в городе также приостанавливаются плановые госпитализации и операции в больницах. "Должны резервировать места для больных COVID-19", - пояснил мэр.

Львовянам также рекомендуется ограничить проведение массовых развлекательных мероприятий.

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"Относительно рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса. Сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации. Нам важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", - добавил Садовый.

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Никак бунты намечаются ?
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08.10.2021 15:36 Ответить
"Он отметил, что в городе также приостанавливаются плановые госпитализации и операции в больницах. "Должны резервировать места для больных COVID-19", - пояснил мэр. Ага, как у нас в Мельбурне, один в один. Холопы одного и того же хозяина.
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08.10.2021 15:37 Ответить
Может хватит уже бред писать?
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08.10.2021 15:42 Ответить
Tы чем недоволен, сынок ?
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08.10.2021 15:46 Ответить
В московитские тролли стали набирать особей детородного возраста? Судя по комментариям тебе нет и 12ти... Хватит бред писать про коронавирус!
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08.10.2021 16:07 Ответить
В Киеве ситуация с КОВИД хуже , чем во Львове , но Кличко не чешется. Кто на что учился...
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08.10.2021 15:48 Ответить
как вы уже утомили, адепты - все отнять, поделить и всех дома закрыть!
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08.10.2021 17:27 Ответить
Дивно. Тут деякі недоумкуваті іренки писали, що далеко від московії все нормально...
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08.10.2021 16:08 Ответить
 
 