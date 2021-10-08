С 18 октября во Львове ужесточаются карантинные ограничения, - Садовый

Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе с 18 октября

Об этом в Телеграм сообщил львовский мэр Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: с 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольного образования и досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул. Таким образом намерены прервать цепочку заболевания", - написал Садовый.

Он отметил, что в городе также приостанавливаются плановые госпитализации и операции в больницах. "Должны резервировать места для больных COVID-19", - пояснил мэр.

Львовянам также рекомендуется ограничить проведение массовых развлекательных мероприятий.

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"Относительно рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса. Сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации. Нам важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", - добавил Садовый.