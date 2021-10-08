Белорусские пограничники обстреляли польских солдат
Накануне вечером белорусские пограничники обстреляли польских солдат, патрулировавших границу. Никто не пострадал. Предположительно, стреляли холостыми.
Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польской Республики Анна Михальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
"Патруль белорусской службы стрелял в направлении солдат Польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, белорусский солдат использовал холостые патроны, никто не пострадал. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", - рассказала она.
Также польские пограничники сообщили о 523 попытках незаконного пересечения границы 7 октября. Они задержали 35 нелегальных иммигрантов, граждан Ирака. Остальные попытки удалось предотвратить.
С августа пограничная охрана сорвала около 15 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
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А ворон воронові око не виклює.
психи у власти , процветания и мира не жди
грайтесь ще,панове й майне геррен..
Польша ранее была в соцлагере, а страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) в составе СССР. А теперь они все в НАТО.
Приліт літаками без згоди Білорусії - неможливий
Тому Білорусії прийдеться або у всьому зробити винною Україну , або признати спільну з Рашею вину
Ваші варіанти ?
хоча що там то НАТО може, якщо вони навіть з голими, босими талібами не могли справитись...