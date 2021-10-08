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Беларусь (7764) граница (5142) мигранты (953) нелегалы (451) Польша (8139) стрельба (3213)

Белорусские пограничники обстреляли польских солдат

Белорусские пограничники обстреляли польских солдат

Накануне вечером белорусские пограничники обстреляли польских солдат, патрулировавших границу. Никто не пострадал. Предположительно, стреляли холостыми.

Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польской Республики Анна Михальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Патруль белорусской службы стрелял в направлении солдат Польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, белорусский солдат использовал холостые патроны, никто не пострадал. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", - рассказала она.

Также польские пограничники сообщили о 523 попытках незаконного пересечения границы 7 октября. Они задержали 35 нелегальных иммигрантов, граждан Ирака. Остальные попытки удалось предотвратить.

Читайте: Польша фиксирует рекордный наплыв нелегалов из Беларуси, более 500 человек за сутки пытались пересечь границу

С августа пограничная охрана сорвала около 15 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

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Топ комментарии
+35
Безнаказонность ведет к вседозволенности. Но в ЕС и США этого не понимают
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08.10.2021 17:05
+17
Мир опять на кануне грандиозного шухера
психи у власти , процветания и мира не жди
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08.10.2021 17:05
+14
Ця подія показує що в планах путіна є напад на Польщу, отже ЗСУ потрібно готуватись до війни з путіним і на території Польщі.
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08.10.2021 17:10
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Правила форума Совет форумчан
совсем озверели???
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08.10.2021 17:04 Ответить
потрібно було пристрелити кацапський собак!
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08.10.2021 17:09 Ответить
Ця подія показує що в планах путіна є напад на Польщу, отже ЗСУ потрібно готуватись до війни з путіним і на території Польщі.
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08.10.2021 17:10 Ответить
Це проблеми НАТО.
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08.10.2021 17:12 Ответить
НАТО буде виражати стурбованість, а нам потрібно захищати шляхи поставки *********** та зброї, які пролягають через Польщу.
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08.10.2021 17:25 Ответить
Дичина це все. Білорусь - це істотна загроза лише для України. Супроти Європи її втримати нема шансу, бо вона повністю оточена європейськими державами. Тож це звичайна дурна провокація понту заради.
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08.10.2021 19:04 Ответить
Безнаказонность ведет к вседозволенности. Но в ЕС и США этого не понимают
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08.10.2021 17:05 Ответить
Всё они понимают, но американцы не хотят обострять, так всё-таки Раися ядерная страна ( это к вопросу об актуальности и силе ядерного оружия ), есть совместные вопросы, которые требуют всё-таки решения, а не откладывания, да и шантажа войной, в том числе и против нас, никто не отменял. А Европу нагнули энергоресурсами и контрактами. То есть деньги и военно-террористический шантаж работает. Ещё есть версия, что просто ждут пока бункерный уйдёт естественным путём и договорятся уже с новыми царьками
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08.10.2021 17:16 Ответить
И у Украины есть ядерное оружие - атомные станции. Все-равно от чего дохнуть от ядерных бомб или от радиации после взрыва атомных станций
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08.10.2021 17:18 Ответить
АЭС путлеровцы постараются захватить быстро и аккуратно силами спецподразделений.
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08.10.2021 17:30 Ответить
Это же не совсем на границах с рашкой. Поэтому не все так просто
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08.10.2021 17:37 Ответить
Кто хочет (сделать) - ищет возможности. Кремль очень хочет Украину.
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08.10.2021 17:39 Ответить
Даже если не захватят, то просто не будут вести боевые действия в районах, в которых расположены АЭС. Или вы думаете найдётся среди украинского персонала тот, кто устроит бабах, в случае окружения станции, типа, "так не доставайся же ты никому"? Не думаю.
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08.10.2021 19:13 Ответить
кацапские спецподразделения не плохои крошились в Чечне...и не только
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08.10.2021 18:19 Ответить
да бросьте уже это шапкозакидательство
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08.10.2021 19:10 Ответить
бросьте уже преувеличивать возможности кацапского воинства...
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08.10.2021 19:28 Ответить
бросьте недооценивать
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08.10.2021 19:30 Ответить
да, это всегда говорил - подорвать АЭС, не думаю, шо захватить сразу получится, однако персонал можно и подкупить...
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08.10.2021 18:41 Ответить
Видко що ти у фізиці не розбираєшся...
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08.10.2021 19:05 Ответить
Поточні ліві "керманичі" у США та ЄС самі по вуха у злочинах й уникли покарання.

А ворон воронові око не виклює.
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08.10.2021 17:28 Ответить
Тому пора Петра за грати.
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08.10.2021 17:45 Ответить
бульбофюрер повоевать захотел
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08.10.2021 17:05 Ответить
Мир опять на кануне грандиозного шухера
психи у власти , процветания и мира не жди
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08.10.2021 17:05 Ответить
_Только на этот раз у фюрера рашистов в распоряжении действительно есть вундервафля. Безответственные и близорукие политиканы Запада доумиротворялись, суки... Снова.
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08.10.2021 17:11 Ответить
Не факт. Просто очертится новый железный занавес. Он уже явно проступает.
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08.10.2021 19:15 Ответить
Ага. Воно особливо по СП-2 видно.
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09.10.2021 08:41 Ответить
Открою тебе страшную тайну: во времена холодной войны Западная Европа с 1972 года так же покупала газ у СССР посредством проложенного из Сибири в ФРГ газопровода, и ничего, никто не орал про савецкий газовый шантаж. Ты думаешь для чего построена ГТС которая проходит через Украину и куда она идёт? )) Другое дело, что путлер хочет поставить раком нашу страну, похерив нашу ГТС и построив новую в обход. Так вот, западноевропейскому бизнесу, в целом, нацрать на то, что там будет с Украиной и её ГТС, им главное бабло и своя задница в тепле.
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17.10.2021 09:57 Ответить
Дякую,ти відкрив для мене страшну тайну. Я тепер аж просвітлів.
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17.10.2021 15:30 Ответить
Тогда что сказать-то хотел?
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17.10.2021 16:58 Ответить
Що ти шмаркач, який нічого не бачив і не чув. Вчи книжки.
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17.10.2021 19:17 Ответить
Иди себе мимо, человек
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17.10.2021 21:39 Ответить
Бабу свою так називати будеш.
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19.10.2021 19:20 Ответить
И хоть Гляйвиц с другой стороны, они таки что-нибудь придумают...
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08.10.2021 17:07 Ответить
То було б у відповідь пальнути так, щоб тільки мокре місце від бульби залишилось. Щоб кожна путінська шавка боялась навіть поглянути у бік польського кордону.
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08.10.2021 17:08 Ответить
Етого Бульбофюреру и нужно чтобы ввести в стране военное положение и окончательно закрыть двери в своем концлагере
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08.10.2021 17:11 Ответить
Если это правда, то, это нападение на страну NATO! А значит - будет "глубокая обеспокоенность"....
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08.10.2021 17:08 Ответить
_Очнись! В 2010 они убили высшее политическое и военное руководство страны ЕС и НАТО. НАТО даже не пискнуло...
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08.10.2021 17:12 Ответить
Если холостыми, то не глубокая. А вот если бы боевыми шмальнули, то тогда может и на глубокую решились бы..
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08.10.2021 17:18 Ответить
Ну да. Глубокая - это когда 152-м калибром по больнице или школе.
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08.10.2021 17:20 Ответить
3%-му диктатору нужен внешний конфликт чтобы оправдать свои бессмысленные фантазии о том что Запад хочет напасть на Беларашку.
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08.10.2021 17:09 Ответить
вот так,без пыли и шума дыынэр /быынэр вышел на границу НАТО и ЕС..
грайтесь ще,панове й майне геррен..
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08.10.2021 17:10 Ответить
Это НАТО вышло на границу, а не наоборот. Если брать с 91 года.

Польша ранее была в соцлагере, а страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) в составе СССР. А теперь они все в НАТО.
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08.10.2021 19:18 Ответить
шо-всравсь?
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09.10.2021 08:43 Ответить
Глупый ты. Жаль, что таких как ты, баранов, сейчас большинство. Имел бы серое вещество в своей коробке, то предоставил бы какие-то аргументы, если не согласен с выше написанным, но у вас ума хватает только на ругательства.
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09.10.2021 09:34 Ответить
Я з дебілами не спілкуюсь. Вибач.
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09.10.2021 19:38 Ответить
Это все твои аргументы? Вот видишь, я был прав.)
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10.10.2021 20:13 Ответить
Ты правее своего правого яйца.
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17.10.2021 08:36 Ответить
А чому із 1991-го, а не із 1939-го?
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11.10.2021 11:37 Ответить
Потому что в 39 году ещё не было НАТО ))
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11.10.2021 17:26 Ответить
уверены что не ихтамнет стрелял?
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08.10.2021 17:10 Ответить
Начинается,блин Катовице.
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08.10.2021 17:14 Ответить
Совместно с Прибалтами и Украиной закрыть им границу и пусть вояжируют только на РФ !
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08.10.2021 17:15 Ответить
А незаконні емігранти в ЕС на територію Білорусії можуть потрапити тільки з території України чи РФ
Приліт літаками без згоди Білорусії - неможливий
Тому Білорусії прийдеться або у всьому зробити винною Україну , або признати спільну з Рашею вину
Ваші варіанти ?
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08.10.2021 21:07 Ответить
Стройте стену .хлебнете еще вы от них
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08.10.2021 17:24 Ответить
И что сказали НАТА и Явросоюз? Теперь "стурбувалысь" и по поводу Польши?
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08.10.2021 17:27 Ответить
Ага, ага, дожились бульбаши, весь світ буде ворогом! С ким поведешся, того і наберешся!
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08.10.2021 18:02 Ответить
а це вже напад на НАТО чи ще нє?

хоча що там то НАТО може, якщо вони навіть з голими, босими талібами не могли справитись...
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08.10.2021 18:26 Ответить
и где были голые-босые талибы пока там было НАТО? и где они сейчас? Получается - могли справится? не? перелогинься руснявый
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08.10.2021 19:07 Ответить
москаль тут - ТИ! а таліби, як сиділи в Афгані при НАТО, так і дальше сидять і нікуди не вилазять і БЕЗ НАТО...
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08.10.2021 21:11 Ответить
ты сам себя хоть понимаешь? иди умойся
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08.10.2021 23:11 Ответить
Такими темпами скоро раша и белораша будут проводить учения возле границы с Польшей.А запад как обычно обеспокоится.
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08.10.2021 18:41 Ответить
раша и лукалэнд и так их регулярно проводят, буквально в 5 км от госграницы. вы явно не в курсе, где находится полигон Брестский.
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08.10.2021 20:34 Ответить
Обстреляны военнослужащие НАТО и ЕС... Ну и... Конечно кроме " глубокой озабоченности". Где позиция Венгрии, Италии, Германии, Франции и прочих"дипломатов Кремля", или они думают что это Лукашенко отсебятину творит...( Думаю что что то подобное, а может в большем масштабе, готовится и на границе с Украиной.)
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08.10.2021 18:42 Ответить
Безумные маневры.НАТО Сильнее и вооруженнее. Они даже донецкий аэропорт взять не смогли. Пока его полностью не разбомбили из градов. Так им противостояли маловооруженные неподготовленные активисты. К тому же без помощи государства. То ,что уже говорить за НАТО.Которое готово по умолчанию ))
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08.10.2021 19:58 Ответить
Лукамудищев сильно хочет с кем то повоевать, вот и провоцирует. На самом деле он вляпался в историю
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08.10.2021 21:28 Ответить
Готовьтесь
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08.10.2021 23:10 Ответить
 
 