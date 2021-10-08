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Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів

Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів

Напередодні ввечері білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів, які патрулювали кордон. Ніхто не постраждав. Імовірно, стріляли холостими.

Про це заявила прессекретар Прикордонної служби Польської Республіки Анна Михальська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Патруль білоруської служби стріляв у напрямку солдатів Польського війська, які разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, білоруський солдат використовував холості патрони, ніхто не постраждав. Можливо, цей постріл свідомо був спрямований не в ціль. Таких провокацій ми бачимо все більше", - розповіла вона.

Також польські прикордонники повідомили про 523 спроби незаконного перетину кордону 7 жовтня. Вони затримали 35 нелегальних іммігрантів, громадян Іраку. Решті спроб вдалося запобігти.

Також читайте: Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів з Білорусі: за добу майже 500 спроб

З серпня прикордонна охорона зірвала близько 15 000 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

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Топ коментарі
+35
Безнаказонность ведет к вседозволенности. Но в ЕС и США этого не понимают
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08.10.2021 17:05
+17
Мир опять на кануне грандиозного шухера
психи у власти , процветания и мира не жди
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08.10.2021 17:05
+14
Ця подія показує що в планах путіна є напад на Польщу, отже ЗСУ потрібно готуватись до війни з путіним і на території Польщі.
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08.10.2021 17:10
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совсем озверели???
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08.10.2021 17:04 Відповісти
потрібно було пристрелити кацапський собак!
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08.10.2021 17:09 Відповісти
Ця подія показує що в планах путіна є напад на Польщу, отже ЗСУ потрібно готуватись до війни з путіним і на території Польщі.
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08.10.2021 17:10 Відповісти
Це проблеми НАТО.
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08.10.2021 17:12 Відповісти
НАТО буде виражати стурбованість, а нам потрібно захищати шляхи поставки *********** та зброї, які пролягають через Польщу.
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08.10.2021 17:25 Відповісти
Дичина це все. Білорусь - це істотна загроза лише для України. Супроти Європи її втримати нема шансу, бо вона повністю оточена європейськими державами. Тож це звичайна дурна провокація понту заради.
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08.10.2021 19:04 Відповісти
Безнаказонность ведет к вседозволенности. Но в ЕС и США этого не понимают
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08.10.2021 17:05 Відповісти
Всё они понимают, но американцы не хотят обострять, так всё-таки Раися ядерная страна ( это к вопросу об актуальности и силе ядерного оружия ), есть совместные вопросы, которые требуют всё-таки решения, а не откладывания, да и шантажа войной, в том числе и против нас, никто не отменял. А Европу нагнули энергоресурсами и контрактами. То есть деньги и военно-террористический шантаж работает. Ещё есть версия, что просто ждут пока бункерный уйдёт естественным путём и договорятся уже с новыми царьками
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08.10.2021 17:16 Відповісти
И у Украины есть ядерное оружие - атомные станции. Все-равно от чего дохнуть от ядерных бомб или от радиации после взрыва атомных станций
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08.10.2021 17:18 Відповісти
АЭС путлеровцы постараются захватить быстро и аккуратно силами спецподразделений.
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08.10.2021 17:30 Відповісти
Это же не совсем на границах с рашкой. Поэтому не все так просто
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08.10.2021 17:37 Відповісти
Кто хочет (сделать) - ищет возможности. Кремль очень хочет Украину.
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08.10.2021 17:39 Відповісти
Даже если не захватят, то просто не будут вести боевые действия в районах, в которых расположены АЭС. Или вы думаете найдётся среди украинского персонала тот, кто устроит бабах, в случае окружения станции, типа, "так не доставайся же ты никому"? Не думаю.
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08.10.2021 19:13 Відповісти
кацапские спецподразделения не плохои крошились в Чечне...и не только
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08.10.2021 18:19 Відповісти
да бросьте уже это шапкозакидательство
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08.10.2021 19:10 Відповісти
бросьте уже преувеличивать возможности кацапского воинства...
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08.10.2021 19:28 Відповісти
бросьте недооценивать
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08.10.2021 19:30 Відповісти
да, это всегда говорил - подорвать АЭС, не думаю, шо захватить сразу получится, однако персонал можно и подкупить...
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08.10.2021 18:41 Відповісти
Видко що ти у фізиці не розбираєшся...
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08.10.2021 19:05 Відповісти
Поточні ліві "керманичі" у США та ЄС самі по вуха у злочинах й уникли покарання.

А ворон воронові око не виклює.
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08.10.2021 17:28 Відповісти
Тому пора Петра за грати.
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08.10.2021 17:45 Відповісти
бульбофюрер повоевать захотел
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08.10.2021 17:05 Відповісти
Мир опять на кануне грандиозного шухера
психи у власти , процветания и мира не жди
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08.10.2021 17:05 Відповісти
_Только на этот раз у фюрера рашистов в распоряжении действительно есть вундервафля. Безответственные и близорукие политиканы Запада доумиротворялись, суки... Снова.
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08.10.2021 17:11 Відповісти
Не факт. Просто очертится новый железный занавес. Он уже явно проступает.
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08.10.2021 19:15 Відповісти
Ага. Воно особливо по СП-2 видно.
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09.10.2021 08:41 Відповісти
Открою тебе страшную тайну: во времена холодной войны Западная Европа с 1972 года так же покупала газ у СССР посредством проложенного из Сибири в ФРГ газопровода, и ничего, никто не орал про савецкий газовый шантаж. Ты думаешь для чего построена ГТС которая проходит через Украину и куда она идёт? )) Другое дело, что путлер хочет поставить раком нашу страну, похерив нашу ГТС и построив новую в обход. Так вот, западноевропейскому бизнесу, в целом, нацрать на то, что там будет с Украиной и её ГТС, им главное бабло и своя задница в тепле.
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17.10.2021 09:57 Відповісти
Дякую,ти відкрив для мене страшну тайну. Я тепер аж просвітлів.
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17.10.2021 15:30 Відповісти
Тогда что сказать-то хотел?
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17.10.2021 16:58 Відповісти
Що ти шмаркач, який нічого не бачив і не чув. Вчи книжки.
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17.10.2021 19:17 Відповісти
Иди себе мимо, человек
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17.10.2021 21:39 Відповісти
Бабу свою так називати будеш.
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19.10.2021 19:20 Відповісти
И хоть Гляйвиц с другой стороны, они таки что-нибудь придумают...
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08.10.2021 17:07 Відповісти
То було б у відповідь пальнути так, щоб тільки мокре місце від бульби залишилось. Щоб кожна путінська шавка боялась навіть поглянути у бік польського кордону.
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08.10.2021 17:08 Відповісти
Етого Бульбофюреру и нужно чтобы ввести в стране военное положение и окончательно закрыть двери в своем концлагере
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08.10.2021 17:11 Відповісти
Если это правда, то, это нападение на страну NATO! А значит - будет "глубокая обеспокоенность"....
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08.10.2021 17:08 Відповісти
_Очнись! В 2010 они убили высшее политическое и военное руководство страны ЕС и НАТО. НАТО даже не пискнуло...
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08.10.2021 17:12 Відповісти
Если холостыми, то не глубокая. А вот если бы боевыми шмальнули, то тогда может и на глубокую решились бы..
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08.10.2021 17:18 Відповісти
Ну да. Глубокая - это когда 152-м калибром по больнице или школе.
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08.10.2021 17:20 Відповісти
3%-му диктатору нужен внешний конфликт чтобы оправдать свои бессмысленные фантазии о том что Запад хочет напасть на Беларашку.
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08.10.2021 17:09 Відповісти
вот так,без пыли и шума дыынэр /быынэр вышел на границу НАТО и ЕС..
грайтесь ще,панове й майне геррен..
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08.10.2021 17:10 Відповісти
Это НАТО вышло на границу, а не наоборот. Если брать с 91 года.

Польша ранее была в соцлагере, а страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) в составе СССР. А теперь они все в НАТО.
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08.10.2021 19:18 Відповісти
шо-всравсь?
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09.10.2021 08:43 Відповісти
Глупый ты. Жаль, что таких как ты, баранов, сейчас большинство. Имел бы серое вещество в своей коробке, то предоставил бы какие-то аргументы, если не согласен с выше написанным, но у вас ума хватает только на ругательства.
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09.10.2021 09:34 Відповісти
Я з дебілами не спілкуюсь. Вибач.
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09.10.2021 19:38 Відповісти
Это все твои аргументы? Вот видишь, я был прав.)
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10.10.2021 20:13 Відповісти
Ты правее своего правого яйца.
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17.10.2021 08:36 Відповісти
А чому із 1991-го, а не із 1939-го?
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11.10.2021 11:37 Відповісти
Потому что в 39 году ещё не было НАТО ))
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11.10.2021 17:26 Відповісти
уверены что не ихтамнет стрелял?
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08.10.2021 17:10 Відповісти
Начинается,блин Катовице.
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08.10.2021 17:14 Відповісти
Совместно с Прибалтами и Украиной закрыть им границу и пусть вояжируют только на РФ !
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08.10.2021 17:15 Відповісти
А незаконні емігранти в ЕС на територію Білорусії можуть потрапити тільки з території України чи РФ
Приліт літаками без згоди Білорусії - неможливий
Тому Білорусії прийдеться або у всьому зробити винною Україну , або признати спільну з Рашею вину
Ваші варіанти ?
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08.10.2021 21:07 Відповісти
Стройте стену .хлебнете еще вы от них
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08.10.2021 17:24 Відповісти
И что сказали НАТА и Явросоюз? Теперь "стурбувалысь" и по поводу Польши?
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08.10.2021 17:27 Відповісти
Ага, ага, дожились бульбаши, весь світ буде ворогом! С ким поведешся, того і наберешся!
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08.10.2021 18:02 Відповісти
а це вже напад на НАТО чи ще нє?

хоча що там то НАТО може, якщо вони навіть з голими, босими талібами не могли справитись...
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08.10.2021 18:26 Відповісти
и где были голые-босые талибы пока там было НАТО? и где они сейчас? Получается - могли справится? не? перелогинься руснявый
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08.10.2021 19:07 Відповісти
москаль тут - ТИ! а таліби, як сиділи в Афгані при НАТО, так і дальше сидять і нікуди не вилазять і БЕЗ НАТО...
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08.10.2021 21:11 Відповісти
ты сам себя хоть понимаешь? иди умойся
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08.10.2021 23:11 Відповісти
Такими темпами скоро раша и белораша будут проводить учения возле границы с Польшей.А запад как обычно обеспокоится.
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08.10.2021 18:41 Відповісти
раша и лукалэнд и так их регулярно проводят, буквально в 5 км от госграницы. вы явно не в курсе, где находится полигон Брестский.
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08.10.2021 20:34 Відповісти
Обстреляны военнослужащие НАТО и ЕС... Ну и... Конечно кроме " глубокой озабоченности". Где позиция Венгрии, Италии, Германии, Франции и прочих"дипломатов Кремля", или они думают что это Лукашенко отсебятину творит...( Думаю что что то подобное, а может в большем масштабе, готовится и на границе с Украиной.)
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08.10.2021 18:42 Відповісти
Безумные маневры.НАТО Сильнее и вооруженнее. Они даже донецкий аэропорт взять не смогли. Пока его полностью не разбомбили из градов. Так им противостояли маловооруженные неподготовленные активисты. К тому же без помощи государства. То ,что уже говорить за НАТО.Которое готово по умолчанию ))
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08.10.2021 19:58 Відповісти
Лукамудищев сильно хочет с кем то повоевать, вот и провоцирует. На самом деле он вляпался в историю
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08.10.2021 21:28 Відповісти
Готовьтесь
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08.10.2021 23:10 Відповісти
 
 