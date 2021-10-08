Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів
Напередодні ввечері білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів, які патрулювали кордон. Ніхто не постраждав. Імовірно, стріляли холостими.
Про це заявила прессекретар Прикордонної служби Польської Республіки Анна Михальська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
"Патруль білоруської служби стріляв у напрямку солдатів Польського війська, які разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, білоруський солдат використовував холості патрони, ніхто не постраждав. Можливо, цей постріл свідомо був спрямований не в ціль. Таких провокацій ми бачимо все більше", - розповіла вона.
Також польські прикордонники повідомили про 523 спроби незаконного перетину кордону 7 жовтня. Вони затримали 35 нелегальних іммігрантів, громадян Іраку. Решті спроб вдалося запобігти.
З серпня прикордонна охорона зірвала близько 15 000 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.
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А ворон воронові око не виклює.
психи у власти , процветания и мира не жди
грайтесь ще,панове й майне геррен..
Польша ранее была в соцлагере, а страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) в составе СССР. А теперь они все в НАТО.
Приліт літаками без згоди Білорусії - неможливий
Тому Білорусії прийдеться або у всьому зробити винною Україну , або признати спільну з Рашею вину
Ваші варіанти ?
хоча що там то НАТО може, якщо вони навіть з голими, босими талібами не могли справитись...