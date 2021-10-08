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Москаль (1772) Закон об олигархах (119)

Законопроект об олигархах нарушает сразу 19 статей Конституции, - эксперт

Законопроект об олигархах нарушает сразу 19 статей Конституции, - эксперт

Законопроект об олигархах прямо нарушает сразу 19 статей Конституции Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-нардепа Геннадия Москаля.

"Я насчитал нарушение 19 статьи Конституции Украины. Например, статья 24 Конституции говорит: все равны перед законом, но ни у кого не может быть ограничений и ни у кого привилегий. И по тому, и по тому, и в том числе по имущественному состоянию не может быть дискриминации. Задействуйте антимонопольное законодательство, совершенствуйте фискальную службу, но не делайте абсолютных глупостей", - заявил Москаль в эфире телеканала "Украина24".

Экс-нардеп отметил, что незаконность проекта закона очевидна всем специалистам, документально подтверждено выводами экспертно-правових управлений.

"Отрицательное заключение экспертно-правового управления. Отрицательное заключение юридического управления. Отрицательное заключение уполномоченного по правам человека. Ни одна страна мира такого закона не имеет", - добавил Москаль.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и затребовал финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.
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Топ комментарии
+14
ШанпанЗе Конституцию не читал. Западло для него.
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08.10.2021 17:34
+10
после того как Вовик вякнул что какой то Регламент мешает экономике Украины... в его понимании...... сразу и много хавать и воровать тут же по полному беспределу убрали Разумкова... но тронь тему- а не отправить ли убогого с должности Президента -сразу Вовчик про Конституцию начинает что то там блеять..... вот такой у нас по сути и факту.... нигилизм профанация и дебильность...что вкупе -это наше усеэээ
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08.10.2021 17:37
+10
Ну не зря же ему после этого в Штатах подарили книгу про черепно-мозговую травму
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08.10.2021 17:40
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Все всё понимают.
Но дурам ведь закон не писан!
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08.10.2021 17:34 Ответить
"Дуракам закон не псн! Не псн!" (с) Масяня
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11.10.2021 11:16 Ответить
ШанпанЗе Конституцию не читал. Западло для него.
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08.10.2021 17:34 Ответить
после того как Вовик вякнул что какой то Регламент мешает экономике Украины... в его понимании...... сразу и много хавать и воровать тут же по полному беспределу убрали Разумкова... но тронь тему- а не отправить ли убогого с должности Президента -сразу Вовчик про Конституцию начинает что то там блеять..... вот такой у нас по сути и факту.... нигилизм профанация и дебильность...что вкупе -это наше усеэээ
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08.10.2021 17:37 Ответить
Ему дарили на книжном форуме детскю книжку "Политику для початківців". Не осилил, думаете?
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08.10.2021 17:38 Ответить
Ну не зря же ему после этого в Штатах подарили книгу про черепно-мозговую травму
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08.10.2021 17:40 Ответить
Так на это и было рассчитано!
Для пиара как бы приняли, чтоб лохам вложить в уши, а работать этот закон не будет.
Точно как и со снятием неприкосновенности... Хоть с одного сняли ?
В суде олигархи развалят все дела ......
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08.10.2021 17:41 Ответить
Я все ще маю підозру, що Зєлєнскому Єрмак з Шефіром так і не повідомили, що то не серіал, а все по-справжньому.
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08.10.2021 17:44 Ответить
А може ЗеЛєнка там так ювелірно керує ??
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08.10.2021 19:33 Ответить
Ну і шо??? Це ж якесь порушення якоїсь Конституції, а не голосування по совісті чи незалежність (хоч и награна) спікера! На це не треба звертати уваги!
Ви от, краще, подивіться на депутатів-негідників, які відмовилися "колєбаться вмєстє с гєнєральной лінієй партіі"! Ось де кримінал! Гвалт! ОПа негодує!
А порушення Конституції - то таке. Гарант про це переймається? Ні! То чого ви переймаєтесь?

Неосвічені, крадійкуваті, мстиві свині-дибілєти "апупєлі" від своєї безнаказанності...
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08.10.2021 17:54 Ответить
Зебілам похрін на Закон. Вони це демонструють з першого дня при владі.
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08.10.2021 18:05 Ответить
Кому и москаль єксперт...
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08.10.2021 18:57 Ответить
Кому потрібна експертна думка кваліфікованого юриста, та ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТИНАНТА поліції, коли є квартальні блазні, та злодії в законі як Коля Тищенко, гвалтівники, наркомани, та моральні виродки
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09.10.2021 10:39 Ответить
Так олігархи не живуть ні по Конституції, ні по загальним людським законам, отже й до них треба ставитись як до нежиті- кола їм в груди, а не закон.
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08.10.2021 19:18 Ответить
Побороть олигархов легко - достаточно запретить офшоры для укр граждан и компаний. Шах и мат офшорные клоуны.
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08.10.2021 20:56 Ответить
Первый кому хуже будет от этой идеи так это порошенко. Это он стал олигархм на гос службе. А переживает за Зеленского что тот стал миллионером собственным умом и талантом.
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09.10.2021 01:53 Ответить
Если зелох борется с олигархами, то почему каломойше не сидит?!
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09.10.2021 07:54 Ответить
Вой на болотах.Кикиморы.
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08.10.2021 23:38 Ответить
Здесь собрались сочутствующие обездоленым и ущемленим в правах олигархов.
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09.10.2021 01:47 Ответить
Что мешает зеленому мародеру запретить офшоры гражданам Украины?!
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09.10.2021 07:53 Ответить
Нехай Беню відправлять до Америки тоді буде справжня деолігархізація. Якщо олігархи подадуть до європейського суду з прав людини то відсудять непоганий куш Але вони не подадуть тому що за час президентства блазня їхні статки виросли в два з половиною рази Навіть порошенко повернувся в рейтинг журналу Форбс
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09.10.2021 10:49 Ответить
 
 