Законопроєкт про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт
Законопроєкт про олігархів прямо порушує відразу 19 статей Конституції України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екснардепа Геннадія Москаля.
"Я нарахував порушення 19 статтей Конституції України. Наприклад, стаття 24 Конституції говорить: усі рівні перед законом, але ні в кого не може бути обмежень і ні у кого привілеїв. І по тому, і з того, і в тому числі за майновим станом не може бути дискримінації. Задіюйте антимонопольне законодавство, вдосконалюйте фіскальну службу, але не робіть абсолютних дурниць", - заявив Москаль в ефірі телеканалу "Україна24".
Екснардеп зазначив, що незаконність проєкту закону очевидна всім фахівцям, документально підтверджено висновками експертно-правових управлінь.
"Негативний висновок експертно-правового управління. Негативний висновок юридичного управління. Негативний висновок уповноваженого з прав людини. Жодна країна світу такого закону не має", - додав Москаль.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.
Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.
Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.
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Но дурам ведь закон не писан!
Для пиара как бы приняли, чтоб лохам вложить в уши, а работать этот закон не будет.
Точно как и со снятием неприкосновенности... Хоть с одного сняли ?
В суде олигархи развалят все дела ......
Ви от, краще, подивіться на депутатів-негідників, які відмовилися "колєбаться вмєстє с гєнєральной лінієй партіі"! Ось де кримінал! Гвалт! ОПа негодує!
А порушення Конституції - то таке. Гарант про це переймається? Ні! То чого ви переймаєтесь?
Неосвічені, крадійкуваті, мстиві свині-дибілєти "апупєлі" від своєї безнаказанності...