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Москаль (264) Закон про олігархів (149)

Законопроєкт про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт

Законопроєкт про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт

Законопроєкт про олігархів прямо порушує відразу 19 статей Конституції України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екснардепа Геннадія Москаля.

"Я нарахував порушення 19 статтей Конституції України. Наприклад, стаття 24 Конституції говорить: усі рівні перед законом, але ні в кого не може бути обмежень і ні у кого привілеїв. І по тому, і з того, і в тому числі за майновим станом не може бути дискримінації. Задіюйте антимонопольне законодавство, вдосконалюйте фіскальну службу, але не робіть абсолютних дурниць", - заявив Москаль в ефірі телеканалу "Україна24".

Екснардеп зазначив, що незаконність проєкту закону очевидна всім фахівцям, документально підтверджено висновками експертно-правових управлінь.

"Негативний висновок експертно-правового управління. Негативний висновок юридичного управління. Негативний висновок уповноваженого з прав людини. Жодна країна світу такого закону не має", - додав Москаль.

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Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

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За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

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Топ коментарі
+14
ШанпанЗе Конституцию не читал. Западло для него.
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08.10.2021 17:34
+10
после того как Вовик вякнул что какой то Регламент мешает экономике Украины... в его понимании...... сразу и много хавать и воровать тут же по полному беспределу убрали Разумкова... но тронь тему- а не отправить ли убогого с должности Президента -сразу Вовчик про Конституцию начинает что то там блеять..... вот такой у нас по сути и факту.... нигилизм профанация и дебильность...что вкупе -это наше усеэээ
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08.10.2021 17:37
+10
Ну не зря же ему после этого в Штатах подарили книгу про черепно-мозговую травму
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08.10.2021 17:40
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Все всё понимают.
Но дурам ведь закон не писан!
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08.10.2021 17:34 Відповісти
"Дуракам закон не псн! Не псн!" (с) Масяня
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11.10.2021 11:16 Відповісти
ШанпанЗе Конституцию не читал. Западло для него.
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08.10.2021 17:34 Відповісти
после того как Вовик вякнул что какой то Регламент мешает экономике Украины... в его понимании...... сразу и много хавать и воровать тут же по полному беспределу убрали Разумкова... но тронь тему- а не отправить ли убогого с должности Президента -сразу Вовчик про Конституцию начинает что то там блеять..... вот такой у нас по сути и факту.... нигилизм профанация и дебильность...что вкупе -это наше усеэээ
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08.10.2021 17:37 Відповісти
Ему дарили на книжном форуме детскю книжку "Политику для початківців". Не осилил, думаете?
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08.10.2021 17:38 Відповісти
Ну не зря же ему после этого в Штатах подарили книгу про черепно-мозговую травму
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08.10.2021 17:40 Відповісти
Так на это и было рассчитано!
Для пиара как бы приняли, чтоб лохам вложить в уши, а работать этот закон не будет.
Точно как и со снятием неприкосновенности... Хоть с одного сняли ?
В суде олигархи развалят все дела ......
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08.10.2021 17:41 Відповісти
Я все ще маю підозру, що Зєлєнскому Єрмак з Шефіром так і не повідомили, що то не серіал, а все по-справжньому.
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08.10.2021 17:44 Відповісти
А може ЗеЛєнка там так ювелірно керує ??
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08.10.2021 19:33 Відповісти
Ну і шо??? Це ж якесь порушення якоїсь Конституції, а не голосування по совісті чи незалежність (хоч и награна) спікера! На це не треба звертати уваги!
Ви от, краще, подивіться на депутатів-негідників, які відмовилися "колєбаться вмєстє с гєнєральной лінієй партіі"! Ось де кримінал! Гвалт! ОПа негодує!
А порушення Конституції - то таке. Гарант про це переймається? Ні! То чого ви переймаєтесь?

Неосвічені, крадійкуваті, мстиві свині-дибілєти "апупєлі" від своєї безнаказанності...
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08.10.2021 17:54 Відповісти
Зебілам похрін на Закон. Вони це демонструють з першого дня при владі.
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08.10.2021 18:05 Відповісти
Кому и москаль єксперт...
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08.10.2021 18:57 Відповісти
Кому потрібна експертна думка кваліфікованого юриста, та ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТИНАНТА поліції, коли є квартальні блазні, та злодії в законі як Коля Тищенко, гвалтівники, наркомани, та моральні виродки
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09.10.2021 10:39 Відповісти
Так олігархи не живуть ні по Конституції, ні по загальним людським законам, отже й до них треба ставитись як до нежиті- кола їм в груди, а не закон.
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08.10.2021 19:18 Відповісти
Побороть олигархов легко - достаточно запретить офшоры для укр граждан и компаний. Шах и мат офшорные клоуны.
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08.10.2021 20:56 Відповісти
Первый кому хуже будет от этой идеи так это порошенко. Это он стал олигархм на гос службе. А переживает за Зеленского что тот стал миллионером собственным умом и талантом.
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09.10.2021 01:53 Відповісти
Если зелох борется с олигархами, то почему каломойше не сидит?!
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09.10.2021 07:54 Відповісти
Вой на болотах.Кикиморы.
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08.10.2021 23:38 Відповісти
Здесь собрались сочутствующие обездоленым и ущемленим в правах олигархов.
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09.10.2021 01:47 Відповісти
Что мешает зеленому мародеру запретить офшоры гражданам Украины?!
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09.10.2021 07:53 Відповісти
Нехай Беню відправлять до Америки тоді буде справжня деолігархізація. Якщо олігархи подадуть до європейського суду з прав людини то відсудять непоганий куш Але вони не подадуть тому що за час президентства блазня їхні статки виросли в два з половиною рази Навіть порошенко повернувся в рейтинг журналу Форбс
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09.10.2021 10:49 Відповісти
 
 